17 вещей, которые я узнал, оставив в прошлом токсичного родственника
17 вещей, которые я узнал, оставив в прошлом токсичного родственника
Никто не имеет права унижать вас. Даже люди, которые вас вырастили.
Вы не можете позволить чувству вины овладеть вами. Независимо от того, через что этот человек заставил вас пройти, независимо от того, сколько ненависти вы накопили в своем сердце, часть вас всегда будет любить его. Вам всегда будет хотеться, чтобы отношения между вами развивались по другому сценарию. Но это не означает, что вы приняли неверное решение и что первым должны идти на примирение.
Можно любить человека и одновременно не хотеть иметь с ним ничего общего.
Многие люди не поймут вашего решения. Они будут подталкивать вас к восстановлению отношений. Они будут рассказывать, что семья – это самая важная вещь в мире. В таком случае просто напомните себе, что они понятия не имеют, через что вам пришлось пройти. Они не имеют права судить вас.
Даже если вы сами решили уйти, все равно ваши отношения рухнули именно из-за него. Он продолжал причинять вам боль до тех пор, пока у вас просто не осталось другого выбора.
Вы не можете изменить своего родственника. Вы не отвечаете за его действия. Вы отвечаете только за собственные поступки.
Иногда родственники являются теми, кто относится к вам хуже всего. Но вы можете создать собственную семью. Хорошую семью. Семью, которую вы выберите сами, а не семью, которую получили с рождения.
Вы не заслуживаете того, чтобы он причинял вам боль. Вы не сделали ничего плохого.
Когда вы вычеркиваете одного человека из своего мира, вы вызываете тем самым цепную реакцию, которая заставляет вас в итоге потерять не одного, а намного больше людей. Эти люди выбирают сторону человека, которого вам пришлось вычеркнуть — и вы должны научиться принимать это.
Делать то, что будет лучше для вас, не эгоистично.
Вам позволено избавляться от токсичных людей — даже если вас объединяет долгая совместная история, даже если они являются вашей семьей, даже если они много сделали для вас за эти годы. Вы не обязаны находиться с ними рядом, если они причиняют вам боль. Вы имеете полное право оставить их в своем прошлом.
Прекратив отношения с одним из членов своей семьи, вы не становитесь плохим человеком. Вы становитесь осознанной личностью. Вы обретаете силу, которая позволит вам в будущем совершать правильные поступки.
Даже если вы понимаете, что так будет лучше, все равно ваш уход заставляет вас переживать сильную боль. Это всегда очень трудно оставить позади того, кто был частью вашей жизни в течение долгого времени.
Но вы сможете пройти через это. И скоро вы почувствуете себя намного лучше.
Члены семьи не получают автоматом бесплатный абонемент на недостойное обращение с вами.
Перестаньте себя убеждать в том, что все было бы по-другому, если бы они любили вас достаточно сильно. Это опасный способ мышления. Их недостойное поведение не имеет к вам никакого отношения.
Даже в те дни, когда вы будете скучать по ним, стоит помнить о том, что вам намного лучше без них.