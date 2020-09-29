Как определить заблокированные чакры

Слово «чакра» в переводе с санскрита означает «колесо» или «круг». Чакры взаимосвязаны, создавая круговой поток энергии.
Если у вас болит какая-то часть тела, это может свидетельствовать о блоке какой-то чакры или же ее слабости. Зная о том, с какими частями тела связана каждая из чакр, вы сможете эффективнее справляться с недомоганиями на физическом и эмоциональном уровнях.
1. Корневая чакра
Цвет: Красный
Элемент: Земля
Местонахождение: Основание позвоночника
Признаки блока:
- Вам кажется, что вы зашли в тупик. Вы не можете заставить себя что-либо делать.
- У вас постоянно возникают проблемы с финансами.
- Вам кажется, что от вас отвернулись все родственники.
- Вы сами себя ненавидите.
2. Сакральная чакра
Цвет: Оранжевый
Элемент: Вода
Местоположение: Под пупком
Признаки блока:
- У вас проблемы в сексуальной жизни.
- Вы в замешательстве и вам кажется, будто вас постоянно обижают.
- Вы считаете, что сексуальная близость – это нечто плохое.
- Вы смотрите на себя в негативном ключе.
3. Чакра солнечного сплетения
Цвет: Желтый
Элемент: Огонь
Местоположение: Над пупком, на расстоянии примерно 5 см ниже грудины
Признаки блока:
- Какая бы ситуация ни произошла, вы всегда чувствуете себя жертвой.
- Вы чрезмерно отдаете энергию окружающим людям.
- Вам трудно следовать за своей мечтой и добиваться успеха в том, что вы любите. Всему причиной низкая самооценка.
4. Сердечная чакра
Цвет: Зеленый
Элемент: Воздух
Местоположение: В центре грудины
Признаки блока:
- Вы боитесь серьезных отношений.
- В прошлых отношениях вам уже причиняли боль, теперь вы постоянно стремитесь себя защитить.
- Слабая сердечная чакра может быть причиной заболеваний сердца.
5. Горловая чакра
Цвет: Голубой
Элемент: Звук
Местоположение: У основания горла
Признаки блока:
- Вы боитесь говорить и отстаивать свое мнение.
- Вы пытаетесь угодить всем и каждому, миритесь абсолютно со всем.
- Вам кажется, что окружающие люди вас не слушают. Из-за этого вы очень сильно беспокоитесь.
6. Чакра третьего глаза
Цвет: Сине-фиолетовый (индиго)
Элемент: Свет
Местоположение: Между бровей
Признаки блока:
- Вам сложно определить смысл своей жизни. Вы часто задаете себе следующий вопрос: «Зачем я живу?»
- Вы не считаете, что у вас есть интуиция.
- Вам трудно принимать решения.
7. Чакра короны
Цвет: Фиолетовый
Элемент: Мысль
Местоположение: Верхняя часть головы
Признаки блока:
- Вы обожаете материальные блага. Вам кажется, что вы полностью оторваны от всего, что касается духовности.
- У вас нет ощущения, будто вас направляет высшая сила.
- У вас часто бывают головные боли и мигрени.