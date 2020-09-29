Как определить заблокированные чакры

Слово «чакра» в переводе с санскрита означает «колесо» или «круг». Чакры взаимосвязаны, создавая круговой поток энергии.

Если у вас болит какая-то часть тела, это может свидетельствовать о блоке какой-то чакры или же ее слабости. Зная о том, с какими частями тела связана каждая из чакр, вы сможете эффективнее справляться с недомоганиями на физическом и эмоциональном уровнях.

1. Корневая чакра

Цвет: Красный