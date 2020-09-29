Как определить заблокированные чакры

Слово «чакра» в переводе с санскрита означает «колесо» или «круг». Чакры взаимосвязаны, создавая круговой поток энергии.

Если у вас болит какая-то часть тела, это может свидетельствовать о блоке какой-то чакры или же ее слабости. Зная о том, с какими частями тела связана каждая из чакр, вы сможете эффективнее справляться с недомоганиями на физическом и эмоциональном уровнях.

1. Корневая чакра

Цвет: Красный

Элемент: Земля

Местонахождение: Основание позвоночника

Признаки блока:

  • Вам кажется, что вы зашли в тупик. Вы не можете заставить себя что-либо делать.
  • У вас постоянно возникают проблемы с финансами.
  • Вам кажется, что от вас отвернулись все родственники.
  • Вы сами себя ненавидите.

2. Сакральная чакра

Цвет: Оранжевый

Элемент: Вода

Местоположение: Под пупком

Признаки блока:

  • У вас проблемы в сексуальной жизни.
  • Вы в замешательстве и вам кажется, будто вас постоянно обижают.
  • Вы считаете, что сексуальная близость – это нечто плохое.
  • Вы смотрите на себя в негативном ключе.

3. Чакра солнечного сплетения

Цвет: Желтый

Элемент: Огонь

Местоположение: Над пупком, на расстоянии примерно 5 см ниже грудины

Признаки блока:

  • Какая бы ситуация ни произошла, вы всегда чувствуете себя жертвой.
  • Вы чрезмерно отдаете энергию окружающим людям.
  • Вам трудно следовать за своей мечтой и добиваться успеха в том, что вы любите. Всему причиной низкая самооценка.

4. Сердечная чакра

Цвет: Зеленый

Элемент: Воздух

Местоположение: В центре грудины

Признаки блока:

  • Вы боитесь серьезных отношений.
  • В прошлых отношениях вам уже причиняли боль, теперь вы постоянно стремитесь себя защитить.
  • Слабая сердечная чакра может быть причиной заболеваний сердца.

5. Горловая чакра

Цвет: Голубой

Элемент: Звук

Местоположение: У основания горла

Признаки блока:

  • Вы боитесь говорить и отстаивать свое мнение.
  • Вы пытаетесь угодить всем и каждому, миритесь абсолютно со всем.
  • Вам кажется, что окружающие люди вас не слушают. Из-за этого вы очень сильно беспокоитесь.

6. Чакра третьего глаза

Цвет: Сине-фиолетовый (индиго)

Элемент: Свет

Местоположение: Между бровей

Признаки блока:

  • Вам сложно определить смысл своей жизни. Вы часто задаете себе следующий вопрос: «Зачем я живу?»
  • Вы не считаете, что у вас есть интуиция.
  • Вам трудно принимать решения.

7. Чакра короны

Цвет: Фиолетовый

Элемент: Мысль

Местоположение: Верхняя часть головы

Признаки блока:

  • Вы обожаете материальные блага. Вам кажется, что вы полностью оторваны от всего, что касается духовности.
  • У вас нет ощущения, будто вас направляет высшая сила.
  • У вас часто бывают головные боли и мигрени.

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