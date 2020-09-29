Квадратные облака, круглые молнии и прочие чудеса

Одним из великих чудес последнего времени стало повсеместное наблюдение облаков очень странной формы, заставляющей подозревать, что внутри них прячутся НЛО. Однако, 18 сентября 2020 года гражданкой из Калифорнии было снято нечто, вообще не укладывающееся в представления ученых адептов об атмосфере:

Фигурирующее на видео облако мало того, что плоское, как доска – так у него еще и края строго вертикальные, как будто в небе даже не облако, а вырезанный каким- то волшебным ножом кусок литосферы:

Нечто подобное наблюдалось и в Индонезии приблизительно в то же время:

Облако маленькое и аномалия не сразу бросается в глаза, поэтому господин Scott C. Waring , обнаруживший это чудо, сделал увеличенный скриншот:

Таким образом выступающий край облака какой-то сильно квадратный, а в природе квадратных облаков не бывает, как не бывает и “круглых молний” (2:55 на тамлайне):

Еще один “круг в небе” снят над Флоридой 20 сентября:

При беглом просмотре можно сначала подумать на какой-то воздушный шар, но если посмотреть внимательно, то совершенно очевидно, что для какого-то-то атмосферного зонда такие маневры невозможны:

Южная Корея, 20 сентября:

Тоже можно подумать на дирижабль или воздушный шар, но воздушные шары так не летают:

Странные вещи происходят не только с облаками и воздушным шариками, но и с метеоритами, которые раньше всегда падали вниз, а с недавнего времени начали падать вверх:

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude – far below orbiting satellites – before it ‘bounced’ back into space



https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9— ESA Operations (@esaoperations) September 24, 2020

Однако, главный спектакль, похоже, разворачивается в районе Солнца и космические телескопы передают изображения одно чуднее другого:

То, что мы тут совсем не одни – оно и так давно уже всем понятно, неизвестно только – когда об этом заявят официалы? Или не скажут вообще, продолжая держать людей за баранов до самого последнего момента? Хотя, очевидно, заявления великих начальников уже не имеют особого значения, поскольку тот самый “последний момент” неотвратимо приближается, так что следим за развитием событий.

Источник