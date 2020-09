Квадратные облака, круглые молнии и прочие чудеса

Нечто подобное наблюдалось и в Индонезии приблизительно в то же время:

Облако маленькое и аномалия не сразу бросается в глаза, поэтому господин Scott C. Waring , обнаруживший это чудо, сделал увеличенный скриншот:

Таким образом выступающий край облака какой-то сильно квадратный, а в природе квадратных облаков не бывает, как не бывает и “круглых молний” (2:55 на тамлайне):

Еще один “круг в небе” снят над Флоридой 20 сентября:

При беглом просмотре можно сначала подумать на какой-то воздушный шар, но если посмотреть внимательно, то совершенно очевидно, что для какого-то-то атмосферного зонда такие маневры невозможны:

Южная Корея, 20 сентября:

Тоже можно подумать на дирижабль или воздушный шар, но воздушные шары так не летают:

Странные вещи происходят не только с облаками и воздушным шариками, но и с метеоритами, которые раньше всегда падали вниз, а с недавнего времени начали падать вверх:

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude – far below orbiting satellites – before it ‘bounced’ back into space



https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9— ESA Operations (@esaoperations) September 24, 2020