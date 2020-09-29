9 признаков завистливого человека

Зависть – это довольно сложная для понимания эмоция, которая может принимать много разных форм, включая унижение, страх одиночества и даже ярость. Поскольку зависть зачастую сопровождается стыдом и смущением, большинство людей ненавидят признавать, что когда-либо вообще испытывали это чувство, хотя в какое-то определенное время оно одолевало каждого из нас.

Психотерапевт Эстер Перель объясняет: «Наша культура – вот что отрицает зависть как эмоцию. Большинство людей даже не говорит о зависти, будто это запрещенная тема для обсуждения».

Но что заставляет человека завидовать и испытывать это токсичное чувство по отношению к ближнему? Будучи эмоцией естественной и по большей части инстинктивной, зависть скрывает под собой другие, более глубокие чувства вроде стыда, неуверенности и собственничества. Чтобы понять, почему мы на самом деле кому-то завидуем, сначала необходимо определить причину, что может оказаться довольно непросто и неприятно.

Но еще более сложным, чем попытки понять истоки собственного чувства зависти, является желание понять, что вызывает его в других людях. Как наверняка распознать зависть, не путая ее с плохим отношением?

Ниже представлены 9 признаков завистливых людей:

1. Их радуют ваши неудачи.

Один из самых распространенных и наиболее токсичных способов возвыситься над другим человеком заключается в том, чтобы сначала разорвать его на части. Если человек вам завидует, он может праздновать все ваши неудачи или выставлять вас в дурном свете перед окружающими. Порой все заходит настолько далеко, что он даже пытается сам создать вам проблемы.

2. Они хвастаются своими успехами.

Если кто-то завидует вашим достижениям, у этого человека может возникнуть необходимость доказать, что он не менее хорош или даже лучше вас, чтобы тем самым приуменьшить ваши успехи. С этой целью он будет активно пытаться «переплюнуть» вас, переключая внимание окружающих на себя.

В мире всегда будут люди, преисполненные негативных мыслей. И не только об объектах своей зависти (это вы), но и о себе и своей неспособности достигнуть собственных целей (открыть свое дело или стать богаче).

3. Они обсуждают вас за вашей спиной.

Негативность других людей чем-то напоминает стену. Если вы зациклитесь на ней, то обязательно в нее врежетесь. Вы окажетесь заблокированными негативными эмоциями, злостью и сомнениями в себе. Ваши мысли будут направлены туда, на чем сосредоточено все ваше внимание.

Критика и негативность не помешают вам достигнуть финишной черты, но они определенно могут отвлечь вас от нее. Завистливые люди имеют мнение абсолютно обо всем и охотно делятся им с другими людьми, даже если это означает, что они сплетничают у вас за спиной.

4. Они осыпают вас фальшивыми похвалами.

Если люди то и дело восхваляют каждое ваше движение, советуем прислушаться. Дело в том, что завистливый человек будет активно использовать комплименты, пряча под ними свои пассивно-агрессивные оскорбления. Клинический психолог Леон Ф. Зельцер объясняет: «Получая от чужих людей необоснованную похвалу, вполне разумным будем задуматься, нет ли у такого поведения скрытых мотивов. Таким образом вы минимизируете свои шансы столкнуться с двуликостью некоторых комплиментов».

5. Они открыто вас ненавидят.

Всегда найдутся те, кто всю вашу жизнь будет искренне ненавидеть вас по какой-то причине. Но приходилось ли вам встречать человека, чья ненависть была бы необъяснимой? Не стоит пытаться «понять» его поведение. В действительности этот человек может вам просто завидовать, а не ненавидеть.

6. Они все повторяют за вами.

Завистливые люди стремятся превзойти вас абсолютно во всем. А начинают они зачастую с того, что повторяют за вами: одеваются как вы, имитируют манеры поведения, увлекаются вашими хобби или внезапно ставят перед собой такие же цели.

Не стоит расстраиваться их попытками быть похожими на вас. Просто помните, что имитация является высшей формой лести, поэтому поощряйте старания завистников.

7. Они намеренно дают вам плохие советы.

Как уже упоминалось выше, ваши завистники, не раздумывая, будут радоваться вашим неудачам. Если им покажется, что вы каким-то образом всегда оказываетесь впереди остальных, они не упустят возможность поспособствовать вашему провалу, давая заведомо плохой совет под видом заботы и поддержки, или же постараются вообще отговорить вас от попыток добиться успеха.

8. Они активно приуменьшают важность ваших успехов.

Завидующие вам люди больше всего на свете нуждаются именно в том, что есть у вас . Если кто-то завидует вашему успеху, ему трудно принять его и порадоваться за вас. Вместо этого такой человек сделает все возможное, чтобы приуменьшить ваши достижения, стараясь выставить их всего лишь счастливой случайностью.

9. Они соревнуются с вами.

Как правило, если человек вам завидует, он начинает активно соперничать с вами. Такие люди могут даже не осознавать, что именно они обсуждают, но при этом инстинктивно стремятся победить в споре. Клинический психолог Мелани Гринберг говорит: «Они либо не уверены в себе, либо слишком самовлюбленные и хотят показать собственное превосходство». Вам не стоит принимать их вызов посоревноваться в чем-либо.

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