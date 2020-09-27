Создано электронное устройство, превращающее людей в продвинутых магов

Одним из самых интересных и совершенно неизученных направлений нейрофизиологии являются так называемые “осознанные сновидения” и связанная с ними REM-фаза сна. Исследуют эти вещи столетиями, но особого прогресса пока у всех мало, а тот прогресс, что был – давно утерян.

Осознанное сновидение – это очень странное состояние сознания, когда человек спит и видит сон, но может управлять его сюжетом по желанию.Термин «осознанное сновидение» был введён голландским психиатром и писателем Фредериком ван Эденом.

REM-фаза сна, или, как чаща говорят – фаза «быстрых движений глаз» (rapid eye movement = REM) – та самая фаза, во время которой или на границе которой происходит осознанное сновидение. Она характеризуется невероятной активностью мозга, который в этот момент как бы спит и быстрым движениями глазных яблок – откуда и название.