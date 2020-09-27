Создано электронное устройство, превращающее людей в продвинутых магов

Одним из самых интересных и совершенно неизученных направлений нейрофизиологии являются так называемые “осознанные сновидения” и связанная с ними REM-фаза сна. Исследуют эти вещи столетиями, но особого прогресса пока у всех мало, а тот прогресс, что был – давно утерян.
Осознанное сновидение – это очень странное состояние сознания, когда человек спит и видит сон, но может управлять его сюжетом по желанию.Термин «осознанное сновидение» был введён голландским психиатром и писателем Фредериком ван Эденом.
REM-фаза сна, или, как чаща говорят – фаза «быстрых движений глаз» (rapid eye movement = REM) – та самая фаза, во время которой или на границе которой происходит осознанное сновидение. Она характеризуется невероятной активностью мозга, который в этот момент как бы спит и быстрым движениями глазных яблок – откуда и название.
На этом познания просветленных адептов исчерпываются и дальше идут спекуляции – то есть пустые и бездоказательные теории, поэтому совершенно не удивительно, что намного больше теоретиков об осознанных сновидениях знают практики.
Практика осознанных сновидений начата людьми очень, очень давно и в Индии, например, даже есть специальное направление йоги, адепты которого занимаются исследованием мира именно в этом состоянии сознания – там, как говорят, находится ключ ко многим очень серьезным навыкам, которые у людей по какой-то причине исчезли.
Например, в Древнем Иране не было мобильных телефонов, но были культисты осознанных сновидений, один из которых выделялся в сопровождение того или иного полководца – если полк, конечно, был достаточно большим. В строго оговоренное время этот адепт засыпал и в состоянии осознанного сна получал приказы от царя, которые ему передавал другой адепт, находившийся при правителе. Подобная система была и у турецких султанов, но к тому моменту знания были утеряны, культисты перевелись и большого применения такие телефоны не получили.
Очередная волна интереса к теме возникла в 1930-х прошлого века – осознанные сновидения и другие необычные состояния сознания исследовали все подряд, начиная от американских военных и заканчивая нацистами. Потом, в конце 1950-х тема заглохла и вернул к ней интерес публики только господин Кастанеда, который даже предложил методику вхождения в осознанный сон. Как якобы научил его дон Хуан Матус – для попадания в осознанный сон из обычного сна нужно было найти во сне свои руки, после чего осознанный сон и включался.
Задачка как бы очень простая, но её исполнение оказалось сложным. Так, многие адепты господина Кастанеды искали во сне свои руки годами и десятилетиями, но так и ничего и не нашли. И вот, как пишет 24 сентября livescience.com со ссылкой на свежую научную публикацию, какие-то дамы и господа из Массачусетского технологического института с неудачами не смирились и придумали, как найти во сне свои руки используя современные технологии.
Разработанная ими технология называется очень серьезно и громко: целевая инкубация сновидений ( targeted dream incubation = TDI), однако суть её очень простая. Человеку на руку одевается датчик, который следит за его физиологическими показателями – при вхождении в REM-фазу сна они меняются, что на данный момент хорошо изучено и всем известно. И как только человек уже там – трекер сна посылает ему подсказки по звуковым каналам. Например – команду “найди свои руки” или что-то типа того. Как было установлено в результате экспериментов – команду слышат и выполняют 67% испытуемых, что в 1 000 раз больше, чем потенцияальных нагвалей по подсчетам дона Хуана.
Устройство получилось очень простое и недорогое, так что скорее всего, если ученым не будут ставить палки в колеса нечто подобное скоро появится на рынке и китайцы даже организуют доставки своих подделок по почте. Наверное, мир после этого захлестнет волна пробуждений просветленных магов, так что следим за развитием событий.