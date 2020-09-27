Если кто-то заставляет вас страдать, помните, что однажды им тоже сделают больно

Любого, кто заставлял вас страдать, однажды ждут такие же страдания и сердечная боль. В один прекрасный день вселенная отвернется от этих людей, как некогда отвернулась от вас. И дело вовсе не в карме. Такова обратная сторона природы человека. Все мы страдаем. Некоторые из нас страдают сильнее остальных, и поначалу это может показаться несправедливым, но у жизни есть свои способы заставить людей страдать, когда они меньше всего этого ждут.

Однажды, когда все будет казаться идеальным, не по плану внезапно пойдут несколько вещей. И тогда вас ждет отчаяние, грусть, душевная боль и все 5 этапов скорби.

Но справиться со страданиями вам поможет рациональное мышление.

Если виновником нашей боли является другой человек, мы жаждем мести. Нам хочется во что бы то ни стало навредить ему. Заставить его страдать так же, как он заставил мучиться нас. Мы ждем, пока вселенная от него отвернется и как собака вгрызется кость, хватаемся за слово «месть». А если ничего не происходит, мы впадаем в уныние, потому что вселенная выбрала не нашу сторону. Но это не так.

У вселенной нет фаворитов.

И в один прекрасный день, в самое неподходящее время и в самый неподходящий способ то, что сделал вам обидчик, вернется к нему, и он даже не сможет связать это с вами.

Об энергии можно точно сказать одно: вы всегда получаете обратно все, что сами выпустили в этот мир. Если кто-то намеренно делает больно окружающим, ведет себя беспощадно с теми, кто случайно причинил ему боль, и издевается над другими только потому, что имеет какую-то власть, можете быть уверены, что в один прекрасный день все это ему вернется.

Можете называть это последствиями или кармой, но в конечном итоге – что посеешь, то и пожнешь. Однажды такие люди будут лишены своей власти, будь то в их социальной группе, на работе или дома. И когда это произойдет, когда они, наконец, почувствуют себя такими же хрупкими и беззащитными, какими они делали других, жизнь нанесет им свой удар.

Хотите знать главное отличие между ними и вами? В развитии. Хулиганы сеют зло, не ведая, как правильно использовать свой жизненный опыт. Вы будете расти, в то время как они будут увядать от боли, что вам причинили. Но сами они не смогут с ней совладать. Это сломает их, разобьет на части, пока вы будете подбирать осколки своей жизни и восстанавливать ее.

Поэтому не беспокойтесь.

Не стоит думать, что вас бросили один на один с вашей болью и что те, кто заставил вас страдать, никогда не познают такого же разочарования и боли. Не верьте в то, что стали мишенью для вселенной. Учитесь на тех уроках, что она вам преподносит.

Скорбите, рыдайте, извлекайте из этой боли самое ценное, а затем вставайте и скажите «прощай» монстрам, которые вас обидели, зная, что однажды они тоже будут страдать.

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