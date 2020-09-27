Расшифровано пророчество фараонов об Апокалипсисе

По словам археолога, который обнаружил и прочитал древнеегипетскую надпись, которой 4 500 лет, она предупреждает о надвигающемся Судном Дне, после которого может наступить КОНЕЦ СВЕТА.

Погребальная камера фараона Хентакавесс III, где и высечена эта надпись, была обнаружена очень недавно, только в 2015-м году – командой чешских археологов под руководством Мирослава Барты из Карлова университета в Праге. Возможно, что она поможет пролить свет на то, что руководитель проекта профессор Мирослав Барта назвал «тёмным пятном в истории Древнего царства».

Хентакавесс III был, очевидно, одним из последних фараонов Древнего царства, поэтому, как думали чешские археологи – найденные в гробницы тексты должны как-то рассказывать о причине разрушившего Египет упадка. И в своих предположениях ученые не ошиблись: как выяснилось, во времена Хентакавесса III Египет переживал время, сильно напоминающее наше.

Профессор Барт говорит: «Тексты гробницы сообщают, что время правления фараона пришлось на критический период, когда Древнее царство столкнулось с серьезными новыми факторами. Появление могущественных финансовых кланов и групп интересов, народное недовольство, изменение климата и неурожаи с каждым годом вызывали все меньшие сборы налогов. А без соответствующих налогов не было достаточных средств для финансирования государственного аппарата и поддержания идеологии и целостности государства. Это и способствовало распаду и окончанию эпохи строителей пирамид».

И теперь, анализируя эти тексты профессор Барт считает, что нынешний климатический кризис, с которым сталкивается мир, может стать причиной повторения истории. Он говорит:

«В той эпохе можете найти множество аналогий из современного на мира, который сталкивается со стандартным набором древних проблем. Изучая прошлое, вы можете узнать гораздо больше о настоящем, поскольку люди из разных эпох друг от друга не отличаются и социум живет по одним и тем же законам. Поэтому, если египтяне старательно перечисляют причины своего упадка, то у нас тоже все будет происходить как-то так».

Комментарий : Если бы нас попросили охарактеризовать египтологов-официалов в двух словах, как некий класс, то лучшего термина, чем “умные идиоты” мы бы не подобрали. Египтологи эти – люди действительно умные, поскольку доказывая свои идиотские теории они время от времени делают настолько гениальные изобретения, что даже у просверленных инженеров глаза лезут на лоб:

В общем, идеи на предмет фокуса со строительством пирамид предлагаются очень интересные и замечательные, но только они не отвечают на главный вопрос: как выпиливали и транспортировали камни размером побольше:

Чтобы поднять эту глыбу к ней нужно привязать балластные цистерны от атомной подводной лодки, а реактор переделать так, чтобы он двигал по берегу механических быков, а не крутил винт. Довольно большие будут расходы и на строительство канала, и на перекачку воды – дешевле будет заставить рабов таскать камни в руках.

Кроме того, в камнях есть следы сверления, при котором сверло за три оборота проходило несколько сантиметров гранита – таких сверлильных аппаратов нет и сейчас. Еще египтяне хорошо знали астрономию – намного лучше современных астрономов, а медицину знали намного лучше современных врачей. И источник своих знаний они не скрывали – их всему научил некий “Ра”, под которым мы будет обобщенно понимать гостей из космоса.

А теперь смотри на гробницу фараона Хентакавесса III:

Как видим, от пирамиды Хеопса постройка значительно отличается: когда Хеопса закапывали, то в таких сарайчиках и пристройках хоронили его любимых собак. То есть падение технологий налицо и потому возникает вопрос: а куда смотрел Ра?

Ответ на этот вопрос мы точно не знаем, но вариантов немного:

а) Ра склеил ласты или выжил из ума.

б) Ра отбыл по неотложным космическим делам.

И это правило касается всех древних цивилизаций: пока тот или иной “Ра” находится у руля – туземцы строят пирамиды и творят какие-то фантастические чудеса, потом “Ра” куда-то линяет – и туземцы отбиваются от рук. То есть начинается кумовство, появляются какие-то “олигархи”, у которых власти больше чем у фараона, а жрецы, которые что-то слышали про Ра от прадедов, начинают сомневаться в его существовании и практикуют не религию, а косплей в рамках той или иной религиозной традиции.

Приблизительно то же самое мы видим и на текущем витке цивилизации: появились какие-то глобалисты, удумавшие свергнуть президента США, процветают казнокрадство и несправедливость, повсеместно идут конфликты и так далее. Попутно, как все давно отмечают – у мира нет никакой стратегии развития: приходящую в падок инфраструктуру никто не ремонтирует, технологические прорывы заменились аттракционами с полетами на Луну, а с началом пандемии так экономику вообще убивают. Всякие чудеса с климатом – это уже как бы дополнительные опции к пакету.

В свете таких наблюдений у конспирологов давно есть подозрение, что, так сказать, “смотрящий” за этой планетой или отбыл, или врезал дуба и туземные менагеры остались без присмотра, пытаясь вести тачанку, как лебедь, щука и рак. Поэтому, в свете исторических аналогий и сравнений гробниц Хеопса и Хентакавесса III, нужно думать, что фараоны следующего поколения будут управлять из резиденций типа построенных в поле из досок сортиров, а ближайшая челядь будет жить рядом в палатках и в шалашах. Это и станет концом нынешнего мира, после чего, наверное, прибудет “Ра 2.0”, так что следим за развитием событий.

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