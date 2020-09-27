7 способов защитить себя от негативной энергии других людей

Общение с негативными личностями может быть делом весьма утомительным. Когда-то у меня была коллега, которая ежедневно сбрасывала на меня весь свой негатив. Она постоянно на все жаловалась: на коллег, на родственников, на друзей, на здоровье… А еще она была весьма цинична в отношении других и строго всех судила. Сказать, что с ней было неприятно общаться, – ничего не сказать.

После нашей первой встречи я почувствовала полную опустошенность. Несмотря на то, что разговор длился 30 минут, после него у меня почти не осталось сил. Казалось, будто бы из меня буквально «высосали жизнь».

Для того, чтобы восстановиться, мне понадобилось несколько часов. Я довольно быстро осознала, что стоит разработать план, который позволит эффективно разобраться с подобного рода негативной энергией. В конце концов, негативные личности пересекают наш жизненный путь далеко не единожды.

Я разработала несколько тактик, позволяющих эффективно защищаться от негатива. Эти тактики сотворили чудеса в моей жизни, надеюсь, они окажутся столь же полезными и для вас…

1. Определите и установите границы

С токсичными личностями, которые постоянно думают о своих проблемах и никак не хотят обратить внимание на их решение, общаться очень сложно. Они хотят, чтобы окружающие вместе с ними прибывали в унынии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Поскольку вы не хотите показаться грубым, бесчувственным человеком, вы можете чувствовать себя так, будто обязаны выслушать все их жалобы. Однако существует тонкая грань между тем, чтобы выслушать человека и посочувствовать ему и тем, чтобы позволить ему втянуть себя в его драму.

Вы можете этого избежать. Достаточно установить личные границы. Приведу пример – допустим, на скамейке сидит человек, который курит сигареты одна за другой. Вы будете сидеть рядом с этим человеком и весь день вдыхать сигаретный дым? Конечно же, нет. Вы отойдете подальше, чтобы дым до вас не долетал. Действуйте! Установите определенную дистанцию тогда, когда это действительно необходимо.

Если в ближайшем будущем вы не сможете этого сделать, есть еще один эффективный способ установить границы в общении с негативной личностью. Для этого достаточно спросить человека о том, как он собирается решить проблему, на которую жалуется. Чаще всего он либо промолчит в ответ, либо временно сменит тему разговора.

2. Не реагируйте, а отвечайте вдумчиво.

Реакция – это нечто сиюминутное, необдуманное и совершенное под влиянием эмоций. Реакцией, как правило, движет наше эго. Может быть и так, что под влиянием эмоций вы натворите дел.

После общения с негативной личностью вы почувствовали злость и нервозность? Это признак того, что в общении с человеком вы больше реагировали, нежели отвечали вдумчиво.

Итак, вот вам вывод: общаясь с негативными личностями, не реагируйте на их реплики с помощью ответных оскорблений. Сохраняйте достоинство и не опускайтесь до их уровня.

Истинная сила заключается в способности быть достаточно дерзким для того, чтобы уйти от ненужной драмы с высоко поднятой головой.

3. Предложите нейтральную тему для разговора.

В некоторых случаях человек начинает излучать негатив во время определенных (на первый взгляд, вполне безобидных) тем. Приведу пример. Моя подруга, каждый раз, когда мы начинаем говорить о ее работе, мгновенно занимает позицию жертвы. Что бы я ни сказала, она жалуется буквально на каждую мелочь, имеющую отношение к ее работе. Как только я делаю позитивные комментарии, она тут же душит их еще более сильным негативом. Очевидно, разговор в подобном ключе невероятно утомляет.

Вы оказались в подобной ситуации? Человек, с которым вы ведете разговор, буквально зациклен на теме, которая вас расстраивает? Осознайте, что причина негативных эмоций может крыться довольно глубоко. Лучшее, что вы можете сделать, – предложить другую тему для разговора, которая поможет разрядить обстановку.

Здесь все просто. Вы можете поговорить о смешных случаях из вашей жизни, общих друзьях, обсудить личные истории успеха и другие радостные события. Все это сделает вашу беседу более непринужденной. Главное, чтобы эти темы для разговора вызывали позитивные эмоции у вашего собеседника.

4. Обратите внимание не на проблемы, а на их решения.

Ваше эмоциональное состояние определяется в зависимости от того куда и как вы направляете свое внимание. Если вы только и делаете, что фокусируетесь на имеющихся проблемах, то будете только создавать и приумножать негативные эмоции и стресс.

Как только вы сдвигаете фокус внимания в сторону действий, которые могут улучшить ваши обстоятельства, то приобретаете уверенность в своих силах. Чувство уверенности порождает позитивные эмоции и снижает стресс.

Тот же самый принцип действует и при общении с негативными личностями. Если вы будете постоянно думать о том, насколько это унылые, сложные в общении личности, вы только будете приумножать свои страдания. Все от того, что вы сами будете давать этим людям власть над собой.

Прекратите думать о том, насколько сложен человек в общении. Лучше сфокусируйтесь на том, как вы измените его поведение в позитивную сторону. Такой подход более эффективен, поскольку вы сами становитесь у руля и в процессе общения будете ощущать намного меньший стресс.

5. Поддерживайте эмоциональную дистанцию между собой и мнением о вас других людей.

Это жизненно важно для того, чтобы сохранять дистанцию между вами и стрессом. Не позволяйте негативным личностям (или кому бы то ни было в принципе) взваливать вам на плечи груз неадекватного мнения о вас. Это жизненно важно для вашего счастья и эмоционального здоровья.

Важно лишь то, как вы оцениваете себя. Из этого вытекает ваша вера в себя.

Люди, которым удается эффективно управлять своей жизнью, как правило, работают над своим внутренним содержимым и состоянием. Иными словами, это люди, которые знают, что успех и благополучие идут изнутри (им присуща настойчивость в достижении цели).

Действия же негативных личностей направлены исключительно на внешнее содержимое. За все, что случается или не случается в их жизни, они винят окружающих людей или обстоятельства (им присуще неверие в свои силы).

Когда ваше чувство собственной ценности и удовлетворенности жизнью основано на мнении окружающих о вас, вы утрачиваете контроль над тем, насколько вы счастливы в этой жизни. Знайте это. Когда эмоционально сильная личность гордится тем, что она сделала, она не позволяет едким комментариям окружающих и их неверным мнениям о ней украсть у нее это чувство гордости.

По правде сказать, даже тогда, когда вы побеждаете, вы, как правило, не настолько хороши, как о вас говорят. Когда вы терпите неудачу, вы не настолько плохи, как о вас говорят. Важно то, что вы узнали и что будете делать с этим знанием.

6. Откажитесь от желания изменить поведение и привычки негативного человека.

Кому-то вы можете помочь, подавая хороший пример. Кому-то вы помочь не можете. Осознайте разницу между тем, кому вы можете помочь, а кому нет. Это позволит вам сохранять равновесие.

Не позволяйте энергетическим вампирам и манипуляторам контролировать вас. Не пытайтесь контролировать то, что вы не в силах контролировать, а именно – поведение окружающих людей.

В большинстве случаев вы не можете изменить окружающих людей, и вам даже не стоит пытаться это сделать. Вы либо принимаете человека таким, какой он есть, либо вычеркиваете его из своей жизни.

Когда мы пытаемся изменить кого-то, человек, как правило, начинает сопротивляться. В итоге он остается таким же, каким и был… Если же вы не будете пытаться изменить человека, будете поддерживать его и позволять ему быть собой, то постепенно он будет волшебным образом преображаться. Все дело в том, что меняться будет то, как вы смотрите на этого человека и каким вы его видите.

7. Ежедневно уделяйте время заботе о себе.

То, что все вокруг не уделяют внимания себе, не значит, что вы тоже должны забыть о себе. Если вы вынуждены жить или работать с негативной личностью, убедитесь в том, что у вас есть достаточно времени, которое вы можете провести наедине с собой. Это время необходимо для отдыха и восстановления.

Оставаться «собранным, рационально мыслящим взрослым» в присутствии неугасающего негатива может быть чрезвычайно утомительно. Более того, если вы не будете осторожны, то негатив может запросто поглотить вас.

Стараниями негативных личностей вы можете всю ночь пролежать без сна, задаваясь вопросами и размышлениями вроде:

«Правильно ли я поступаю?»

«Действительно ли я настолько плохой человек, раз он так говорит со мной?»

«Не могу поверить, что он это сделал!»

«Это задело меня до глубины души!»

Подобные мысли могут пытать вас неделями, месяцами и даже годами напролет. Как ни печально, но иногда именно это и является целью, которую преследует негативная личность. Она хочет свести вас с ума и сделать так, чтобы вы мыслили так же негативно, как и она. Тогда негативная личность более не будет одинока в своем страдании.

Забота о себе позволит сохранить ваш фокус внимания, не утратить здоровье и продолжать жить на позитиве даже тогда, когда вы сталкиваетесь с негативом.

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