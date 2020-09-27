Мир повернул не туда?

Утром 27 сентября 202 года на одном из форумов мировой сети появилась тема с таким названием: Сегодня что-то пошло не так. В своем сообщении автор темы пишет следующее:

Сегодня вышли на улицу и появилось странное чувство – как будто мы попали в другую временную шкалу. Как будто что-то не так. Как будто что-то должно произойти.

Несколько ответов других пользователей:

Согласен, у меня тоже появилось странное “старое” внутреннее чувство, которое я почти забываю – сегодня оно повторилось несколько раз.

Да… я думал, что я такой сегодня один. Проснулся в 4 утра в холодном поту .. встревоженный и подавленный .. Я даже не смог снова заснуть …

Со мной то же самое…

Что-то действительно странное. Я тоже чувствую что-то, но не могу объяснить.

Я сегодня проснулся от кошмара, где я был где-то в другом месте, и всем там имплантировали лица из фильмов про пришельцев !!

Я меня это началось вчера. Предчувствие, что будет что-то большое.

Тоже самое. Началось вчера с ощущения, что с каждым мгновением все меняется по нескольку раз. Словно я моргаю.

У меня точно такое же, с прошлой ночи. Сегодня я не могу найти мысленный покой и хожу с чувством, что нечто вот-вот произойдет.

А у меня странные сны о людях из 90-х, которых уже давно со мной нет. Думаю, что это намек – из этого мира мне тоже пора валить.

Сегодня на закате Йом Кипур. Глобалисты любят делать своей дерьмо как раз евреям на праздники.

Около 45 минут назад у меня проснулась жена и спрашивает – почему так тихо и темно? Я вышел во двор – и действительно: всё как-то тихо, сумеречно и необычно. Я вернулся, чтобы сообщить жене о своем открытии, но она снова уснула. Тогда я зашел GLP – и тут такие дела. Наверное что-то действительно происходит …

Я тоже плохо спал прошлой ночью и даже позапрошлой. Последние несколько дней я то и дело страдаю от беспокойства. Я не знаю, что его вызывает.

Односложные ответы типа “ДА” мы не приводим, реплики шутников опускаем, но таких сообщений, уверяем, ОЧЕНЬ много на многих досках. Очень образно происходящее изложил сегодня в комментарии наш читатель Abram Zilberman:

…Я человек, который работает с чувственными ощущениями (часть из них не имеет аналогов в лексическом выражении) и зачастую приходиться подбирать образные синонимы. Так вот, сегодня это ощущение было как окончание фильма в кинозале, сразу и для всех, причем не потому,что билетерша рубанула электричество или меня (допустим) вывели из зала из-за семечек на полу, а потому, что в кинопроекторе закончилась плёнка….

Вот приблизительно так все и пишут, пишут люди по всему миру, после чего начинается обсуждение темы и выяснение причин подобного чувства. Естественно, причин никто достоверно не знает и предполагаются версии: глобалисты или “марсиане” включили какие-то давящие на психику передатчики, что-то подмешивают в питьевую воду, мир начал скачки по линиям вероятностей и сейчас нас кинуло на какую-то новую ветку.

Таким образом, сколько людей – столько и мнений. Гипотезы выдвигаются самые разные и сложно доказать любую из них. Тем не менее, какое бы ни было объяснение происходящего – в любом случае подобное всеобщее чувство “с миром что-то не так” предвещает какие-то серьезные перемены, начало которых мы сейчас, возможно, наблюдаем на Кавказе, где вдруг началась война. Вряд ли перемены эти будут хорошими, поскольку о приливах радости никто не сообщает, так что надеемся на лучшее, но готовимся к разным вариантам и следим за развитием событий.

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