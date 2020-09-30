Древний артефакт из Гипербореи в современной Германии

В Государственном музее Нижней Саксонии в Ганновере (Германия) хранится удивительный артефакт – золотой диск Мурдофа.

Он был найден в 1910 году в Восточной Фрисландии (регион Нижней Саксонии). Нашел его фермер, который сначала дал его своим детям в качестве игрушки. И лишь спустя несколько лет диск выкупил антиквар, который позже продал его исследователям.

Археологи полагают, что диску Мурдофа 3,5 тысячи лет, и создан он в Бронзовом веке. Долгое время диск считали обычным талисманом, но недавно выяснилось, что это древний астрономический календарь.