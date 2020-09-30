Мелочи, которые воруют вашу энергию

У каждого есть свой энергетический уровень. И у человека, и у духа, — так гласит древнее японское поверье. Лиса-оборотень Кицунэ может хитрить, быть жестокой и непостоянной, совершать разные злые выходки, если ей так хочется.

Когда человек теряет свой энергетический уровень и катится вниз

Но и она боится делать некоторые вещи, потому что ее уровень понизится. И из свободного духа она превратится в жалкую прислугу. Она потеряет свой уровень и скатится вниз.

Человек тоже теряет свой уровень, если совершает неправильные поступки. Он может быть даже злодеем или хитрецом, но энергия у него сильная. И ему все сходит с рук, все удаётся, он наполнен силой. А может быть добрым, хорошим, — но все равно эти поступки столкнут его вниз. И он потеряет свой уровень.