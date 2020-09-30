Что говорят о людях бессознательные рисунки на бумаге?

Проведенное исследование учеными Университета в Бонне показало, что возможно составить психологический портрет человека, изучая «каракули», которые люди бессознательно рисуют во время разговоров по телефону и ряде других дел.

Типичные рисунки:

Звезды (луна) – рисуют люди с сильной волей, прирожденные лидеры;

Домик – одиночки и люди, имеющие проблемы с личной жизнью;

Многоугольники – личности с прямолинейным характером;

Круги – люди, которые считают, что их в чем-то несправедливо обделили, чем больше кругов, тем сильнее проблема;

Волнистые линии – озабочены решением серьезной задачи;

Спирали – в жизни наступили тяжелые времена или люди зациклены только на себе;

Цветы – изображают романтичные личности или те, кому не хватает в жизни теплых отношений;

Решетки – неразрешимые жизненные проблемы, если решетка обведена, то проблема разрешилась или скоро разрешится;

Животные – характеризуются по сказочным свойствам. Например, лиса – человек задумывает хитрость, лев – чувствует свое превосходство;

Солнце и облака – рисуют мечтатели, творческие личности. Солнце, закрытое тучами, говорит о проблемах в жизни;

Повторяющиеся мотивы – обозначают однообразную жизнь;

Знаки препинания – говорят о сильном любопытстве художника;

Человечки – портреты рисуют страдающие от одиночества, схематичные изображения характеризуют замкнутых людей;

Глаза – люди, стремящиеся разобраться в ситуации или в себе;

Рот – нуждаются во внимании, если видны зубы, то склонность к агрессии;

Цифры – конкретные даты выдают важные события, мысли о людях, с ними связанных или мысли о деньгах (долгах);

Собственные подписи в разных вариантах – чрезмерная зацикленность на себе.

Следует обратить особое внимание

1. Голые ветки или деревья, заштрихованные темные участки, колючки – характеризуют душевно одинокого человека.

2. Дождь, тучи, замкнутые комнаты, кладбища, птицы галочками над водоемами, пустыри – свидетельствуют о подавленности, депрессии.

3. Сцены убийства, трупы, свастики, чудовища, обезображенные изображения – говорят о скрытой агрессии человека, которая может проявиться в скором времени.

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