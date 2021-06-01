Выход из зоны комфорта: практическое руководство для тех, кто боится

Есть шутка: умники, советующие выйти из комфортной зоны, объясните для начала, как в нее попасть. Привычный стиль жизни — это в первую очередь рутина, отсутствие перемен. Кажется, что стоит отказаться от прежнего образа жизни, и мир рухнет.

Многие долгие годы плывут по течению: продолжают жить с мужем-тираном, бояться публичных выступлений, не спорить с начальством, не путешествовать и не мечтать. Но в радость ли такая жизнь?

Предположим, вы не любите выступать перед аудиторией. Вместо того чтобы побороть страх и оценить преимущества, которые дают встречи с новыми людьми, общение с единомышленниками и споры с оппонентами, начинаете искать оправдания своим фобиям.

Вы говорите: «Участие в этом мероприятии не так важно», «Можно делать работу без участия в публичных мероприятиях» или «Нетворкинг не для меня, я же интроверт». В этих утверждениях есть доля правды, но в главном — в своем страхе — вы не хотите себе признаться.

Чтобы определить, обманываете ли вы себя, задайте вопрос: «Хотел бы я сделать то, от чего отказываюсь, при условии, что ситуация была бы абсолютно комфортной и лишенной стресса? Было бы это приятно или полезно для карьеры?» Если да, значит, вы испытываете страх. Как только осознаете это, можно двигаться дальше.

Теперь нужно определить одну или несколько причин, почему нужно сделать то, чего боитесь. Подумайте, каким образом это дело будет способствовать реализации ваших целей, карьерному и личностному росту. Польза от выполнения некомфортного действия — отличный мотиватор.

2. СОЗДАЙТЕ ПЛАН

Осознав страхи, можно приступить к действиям, но лучше проявить мудрость и терпение. Вы рискуете не получить желаемый результат, если не продумаете стратегию изменений.

Определите, что в вашей ситуации самое сложное. Затем осознайте шаги, которые приведут к цели. К ней можно идти разными дорогами. Так, для развития бизнеса стоит завязать контакты с нужными людьми. Вероятно, вы интроверт, и при одной мысли о многолюдном мероприятии вам становится плохо.

Однако кроме участия в выставках и конференциях есть другие способы познакомиться и пообщаться с потенциальными партнерами. К примеру, по телефону или за чашкой кофе в тихом кафе. Вместо того чтобы бояться, вы берете ситуацию под контроль и адаптируете ее под свои особенности и предпочтения.

3. НАЙДИТЕ НАСТАВНИКА

Даже при наличии плана может понадобиться помощь, вдохновение, одобрение и обратная связь. Обратитесь к коучу, попросите совета у друга или коллеги. Ментор поможет определить разницу между вашим поведением в привычной ситуации и тем, как вы действуете вне зоны комфорта.

Он обсудит с вами варианты развития событий и подскажет, что делать, если ситуация вышла из-под контроля, обратит внимание на слабые места, поможет адаптировать поведение к той или иной ситуации и смоделировать предстоящую беседу.

Перемены никому не даются легко. Трансформация требует времени, усилий и решимости. Но если вы составите план изменений и наберетесь смелости выполнить все пункты — обязательно получите долгожданные результаты.

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