8 вещей, для которых вы слишком стары (и это хорошо)

Я рада, что становлюсь старше. Я потратила слишком много времени на попытки переделать себя, но это в прошлом. Я больше не хочу чувствовать себя глупой, потому что это не так. Я научилась не ругать себя за ошибки. Я слишком долго переживала по поводу каждого седого волоска и морщинки. Я перестала красить волосы больше года назад. Не буду лукавить: я все еще беспокоюсь из-за морщин. Но я учусь принимать себя такой, какая я есть.

Мой разум отказывается признавать, что мне 52 года. Я все еще чувствую себя на 31. Однако мое тело полностью «осознает» количество прожитых лет. Время меняет человека, и я думаю, что легче принять эти изменения, чем бороться с ними. Есть вещи, для которых я слишком стара. И я рада, что мне больше не нужно делать это.

1. МОЛЧАТЬ

Никто и ничто не заставит меня держать свое мнение при себе, если я вижу несправедливость или чувствую ее. Я и раньше отстаивала интересы незаслуженно обиженных, но стеснялась бороться за себя. Но если сегодня кто-то позволит себе критиковать меня или ущемлять права, пусть не сомневается, я поставлю его на место.