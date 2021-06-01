8 вещей, для которых вы слишком стары (и это хорошо)

Я рада, что становлюсь старше. Я потратила слишком много времени на попытки переделать себя, но это в прошлом. Я больше не хочу чувствовать себя глупой, потому что это не так. Я научилась не ругать себя за ошибки. Я слишком долго переживала по поводу каждого седого волоска и морщинки. Я перестала красить волосы больше года назад. Не буду лукавить: я все еще беспокоюсь из-за морщин. Но я учусь принимать себя такой, какая я есть.
Мой разум отказывается признавать, что мне 52 года. Я все еще чувствую себя на 31. Однако мое тело полностью «осознает» количество прожитых лет. Время меняет человека, и я думаю, что легче принять эти изменения, чем бороться с ними. Есть вещи, для которых я слишком стара. И я рада, что мне больше не нужно делать это.
1. МОЛЧАТЬ
Никто и ничто не заставит меня держать свое мнение при себе, если я вижу несправедливость или чувствую ее. Я и раньше отстаивала интересы незаслуженно обиженных, но стеснялась бороться за себя. Но если сегодня кто-то позволит себе критиковать меня или ущемлять права, пусть не сомневается, я поставлю его на место.
2. ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА МНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ
Недавно мы с мужем завтракали в дорогом кафе. За соседним столом сидели четыре женщины. Все они выглядели безупречно — в сравнении с ними я была просто замарашкой. На несколько секунд я запаниковала. Возможно, мне стоило помыть голову или хотя бы надеть джинсы без пятен? Что подумают обо мне безупречные женщины? Но я вовремя сказала себе: «Хватит! Их мнение не изменит вкус божественного омлета с беконом и авокадо. Почему у меня должно портиться настроение из-за того, что думают о моем виде незнакомые люди?»
3. СТЫДИТЬСЯ СВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ
У меня больше нет никаких «тайных удовольствий». У меня есть просто обычные увлечения. И пусть кто-то считает их глупыми или недостаточно интеллектуальными. Почему я должна скрывать, что мне нравится Леди Гага? Или испытывать чувство вины из-за любви к детективам в бумажном переплете и попсовым телешоу? Я смотрю «Сверхъестественное», «Доктора Кто» и «Ходячих мертвецов». И не собираюсь этого стесняться.
4. НОСИТЬ НЕУДОБНУЮ ОБУВЬ
Я избавилась от красивой, но неудобной обуви. Я больше не хочу испытывать дискомфорт из-за каблуков и постоянно натирать мозоли. Мне также все равно, подходят ли по цвету носки к ботинкам. Если иногда подходят, этого достаточно.
5. ОПРАВДЫВАТЬСЯ ЗА БЕСПОРЯДОК ДОМА
Знаете, почему у меня сейчас беспорядок? Потому что сегодня мне не хочется убираться. И я не буду извиняться за это. Да, я немного неорганизованна и даже неряшлива. Но мне комфортно в такой обстановке.
6. ХРАНИТЬ НЕНУЖНОЕ
Не знаю, сколько времени я борюсь с лишними вещами, но они все равно появляются. Необязательные подарки, сувениры из путешествий, одежда, которую я не буду носить, бытовая техника, которой никто не пользуется. Моя цель — избавиться, по крайней мере, от половины вещей, которые загромождают наш дом. Все это можно продать, отдать нуждающимся, передать на благотворительность и просто выбросить.
7. ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ С НЕИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
Раньше я все время ходила на обед с парой коллег, которые, признаться, не особо мне нравились. Они злые, мелочные и у нас нет общих интересов. Мы просто вместе работаем. Однажды они спорили из-за спорта, политики или какого-то проекта. Я посмотрела на ситуацию со стороны и подумала: «Что я здесь делаю?» С того дня я перестала обедать с ними. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на общение с неприятными людьми.
8. ИСКАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ В КАЖДОМ ВСТРЕЧНОМ
Конечно, при желании можно найти что-то хорошее даже в мерзавце. Многие убийцы были примерными отцами или любящими сыновьями, но это их не оправдывает. Если человек поступает плохо, не нужно искать в нем что-то позитивное. С возрастом это осознаешь особенно ясно.