К какой геологической катастрофе правительства тайно готовятся уже 40 лет?

Как давно заметили многие следящие за вулканами и землетрясениями люди – и извержения, и землетрясения как-то здорово участились и на событиях меньше М7.0 никто уже особо и не акцентируется. То есть всем как бы очевидно, что частота и сила землетрясений нарастают, хотя непонятно, к чему это в конечном итоге приведет. Однако, на самом деле и происходящее в литосфере, и происходящее на литосфере, то есть в офисах USGS гораздо интереснее и, похоже, речь идет о каком-то настоящем всемирном геологическом заговоре.

На заговор обратил внимание господин ID: 5465221, который поинтересовался статистикой М4.5+ за период 1940-1980 гг. то есть за сорок лет:

Как видно из картинки, землетрясения идут строго по линиям, которые геологи называют разломами литосферы. Всего за 40 лет землетрясений было порядка 2 000 (выборка по глубине 15 км плюс-минус)

Поскольку, как выше было замечено, сильные землетрясения радикально везде участились, карта за следующие 40 лет (то есть за период 1980-2020 гг.) должна шокировать, должна быть вся прямо белой от точек. Однако, этого нет – сильных землетрясений было всего около 500:

Поскольку такого не может быть потому, что такого не может быть никогда (мы ведь каждый день смотрим где и что бахает) возникает справедливое предположение о каком-то диком искажении статистики после 1980-го года. То есть землетрясения куда-то от людей прячут, для чего можно использовать ряд механизмов.

Самый простой – это просто умалчивание о сейсмическом событии. Люди, проживающие в районе эпицентра, сообщают, что у них запрыгали люстры, но у сейсмологов ничего про это нет, а раз ничего нет, то и землетрясения как бы не было. Или тот или иной сервис вдруг сообщаем про М9.0 где-то около Африки, а потом данные пропадают и всем говорят, что это был “артефакт”.

Второй вариант – манипуляции с глубинами. Так, USGS традиционно пишут глубину залегания того или иного сейсмического очага, им вторят и другие геологии, после чего следящие за сервисами обыватели воображают, что прославленные геологи приехали к месту землетрясения с длинной палочкой, засунули палочку в литосферу и точно померили расстояние до эпицентра.

Однако, на самом деле все немного не так и в 80% случаев глубина очага назначается от фонаря. Более или менее точно можно определить район глубокофокусного землетрясения, которое происходит на глубине километров пятьсот, но в большинстве других случаев это невозможно. Чтобы было возможно датчик должен стоять ближе до проекции (на поверхность) эпицентра, чем от этой проекции находится эпицентр. Такие датчики есть не везде, не у всех и не всегда, поэтому данные берутся с потолка. А раз так, то можно договориться раскидывать землетрясения по глубинам, чтобы они не портили стату и не показывали приближающуюся всемирную катастрофу.

О какой катастрофе идет речь и когда она наступит – тут мы не знаем, но, раз существует договор прятать землетрясения, то есть и заговор. А раз есть заговор – значит идет подготовка мировых правительств к этой катастрофе, причем идет уже где-то последние 40 лет, так что следим за развитием событий.

Источник