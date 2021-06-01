Самые верные приметы о скором богатстве

Все мы ждем того самого момента, когда деньги и успех придут в нашу жизнь. Старайтесь следить за описанными далее приметами, которые явно указывают на то, что финансовый успех уже не за горами.

Настало время узнать о приметах, следить за которыми достаточно просто.

Приметы с Луной

Новолуние — очень важный в энергетическом плане день. Если вы получили в этот день зарплату или плату за проделанную работу, значит, в скором будущем вас ждет еще больший финансовый прирост. Это работает только в том случае, если вы это не планировали заранее. Если на растущей Луне вы избавились от долгов, вас ждет в скором времени успех.