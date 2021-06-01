Тысячи удивительных артефактов были обнаружены в китайских «Развалинах Саньсиндуй»

На территории раскопок в Саньсиндуй в юго-западной китайской провинции Сычуань, которые называют одним из самых известных археологических открытий в мире, были обнаружены новые артефакты, в том числе бронзовая фигура возрастом 3000 лет, держащая на голове древний сосуд для вина, высотой 1,15 метра.

По состоянию на конец мая в шести жертвенных ямах руин Саньсиндуй было обнаружено в общей сложности 534 важных культурных реликвий, включая изделия из слоновой кости, бронзы, золота, нефрита и почти 2 000 разбитых культурных реликвий, в том числе еще одна золотая маска, найденная в восьмой камере, а бронзовая фигура была обнаружена в третьей камере.

Бронзовая фигурка, держащая на голове сосуд цзун, может рассматриваться как «беспрецедентная» культурная реликвия не только в Китае, но и в мире. Фигура состоит из двух частей, верхняя часть — бронзовый цзун высотой 55 сантиметров с большим горлышком, украшенный изысканными рисунками в форме дракона, и нижняя часть — бронзовая фигура высотой 60 сантиметров с коленопреклоненной позой, похоже, держащая что-то в руках.

Археологическая группа почти закончила работу по извлечению всех реликвий из слоновой кости на третьем и четвертом участках объекта и проводит дальнейшие исследования, включая анализ ДНК реликвий из слоновой кости, сообщил декан Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань.

«Поскольку реликвии из бронзы погребены под реликвиями из слоновой кости, следующим этапом для нас будет раскопка бронзовой посуды. Но пока неизвестно, сколько времени это займет, поскольку все зависит от целостности реликвий», — сказал Танг, добавив, что они могут извлечь четыре-пять реликвий в день, если реликвии целые, в то время как на одну хрупкую или неполную бронзовую реликвию может уйти два-три дня.

Впервые обнаруженные в 1929 году, руины Саньсиндуй, относящиеся к бронзовому веку более 3 000 лет назад, после десятилетий раскопок и археологических исследований преподносят один приятный сюрприз за другим. Это крупнейший древний объект, когда-либо найденный в Сычуаньском районе и, как полагают, он относится к династиям Ся (ок. 2 070 г. до н. э. — 1 600 г. до н. э.) и Шан (ок. 1 600 г. до н. э. — 1 046 г. до н. э.).

В марте китайские археологи обнаружили более 500 реликвий в шести древних жертвенных ямах, поразив археологов и любителей истории в Китае и других странах мира. Среди культурных реликвий были загадочная бронзовая маска, бронзовая статуя высотой более 2 метров и маска из золота, что позволило современным людям заглянуть в мир древних культур, существовавших в верховьях реки Янцзы.

«Академическая ценность объекта Саньсиндуй для истории китайской культуры может быть сравнима с ценностью объектов Трои и Ниневии, которые имеют огромное значение для истоков ранней европейской цивилизации», — сказал Хуо.

Что же такое Саньсиндуй? Сейчас, когда в этих местах в течение многих лет работали археологи, понятно, что люди жили в Саньсиндуе задолго до того, как Цинь Шихуанди основал первую императорскую династию и создал знаменитую терракотовую армию, и даже до эпохи Сражающихся Царств. Поселение здесь возникло в конце неолита (самые ранние находки датируются примерно 2800 годом до нашей эры) и продолжило существование в период ранней бронзы. Расцвета оно достигло в 2100–1400 годах до нашей эры, что соответствует в традиционной китайской историографии так называемому «царству Шан – Инь», располагавшемуся в бассейне Хуанхэ, то есть северо-западнее Сычуани, где находится Саньсиндуй.

В период расцвета Саньсиндуя его площадь достигала 17 квадратных километров. В центре располагался настоящий город, обнесенный стеной из высушенного на воздухе кирпича. Ее высота достигала шести (по другим данным, до десяти метров), а ширина составляла сорок метров у основания и двадцать наверху. Город занимал площадь 3,6 километра. Стена окружала его с трех сторон, четвертой он примыкал к реке Яцзы (существует гипотеза, что северная стена все-таки существовала, но с течение времени была размыта рекой). Приток Яцзы, река Маму, частично протекал внутри городских стен. Заметим, что в русскоязычных популярных статьях нередко говорится, что Саньсиндуй находится на берегу реки Янцзы – это ошибка, не Янцзы, а Яцзы (другое произношение Цзиань), в верхнем течении эта река называется Тункоу и впадает в реку Фу, а вот уже Фу впадает в Янцзы.

Стены были окружены каналами шириной 25–20 м и глубиной 2–3 м. Пространство внутри стен делилось на жилые кварталы, мастерские ремесленников и места религиозного культа, организованные вокруг центральной оси.

Предполагается, что Саньсиндуй был центром местной культуры, возникшей независимо от древнекитайских культурных центров в долине Хуанхэ. Каковы были отношения между ними, неизвестно. Возможно, Саньсиндуй находился в вассальной зависимости от царства Шан – Инь. Китайские историки полагают, что именно Саньсиндуй упоминается в письменных источниках под названием царства Шу, с которым воевал мифический основатель китайской цивилизации Хуан-ди. Располагалось оно на территории нынешней провинции Сычуань.

На некоторых находках есть следы повреждения огнем, а в самих ямах имеется большое количество пепла. Для чего все эти вещи были сложены под землей, почему часть их обгорела – единого мнения опять-таки нет. Иногда говорят, что их пытались спасти и спрятать во время какого-то бедствия. Но многие исследователи предполагают, что все эти предметы были помещены в ямы в ходе ритуала жертвоприношения.

В общей сложности в жертвенных ямах Саньсиндуя находились 1720 предметов. Среди бронзовых изделий были статуя человека в полный рост, бюст, 54 человеческих головы, 20 масок, сосуды, колокольчики, фигурки животных и людей, высокое бронзовое дерево, небольшие украшения, обшитый золотом деревянный жезл и сооружение, которое называют алтарем. Бронзовое оружие представлено секирами, клевцами и одним мечом длиной 28 сантиметров.

Каждая голова имеет особые черты, но у всех большие миндалевидные глаза, наружный угол которых сильно поднят вверх, и крупный нос. Необычны улыбки на лицах – на других скульптурных изображениях эпохи Шан – Инь мы их не встретим. Мочки ушей имеют отверстия (в некоторых даже по три), куда вставлялись бронзовые серьги. На некоторых головах сохранились золотые маски. В ходе исследований удалось выяснить, что головы были раскрашены: волосы их были черными, а губы красными.

Бронзовые «маски» можно назвать так только в кавычках, поскольку вряд ли они предназначались для ношения людьми. Высота самой большой маски – 138 см, еще двух – по 80, а весят они около 20 килограммов. Большинство масок имеет высоту от 20 до 50 см. Черты лица у масок и бронзовых голов весьма сходны. У некоторых масок глаза выполнены в виде выступающих цилиндров.

Историки обращают внимание на то, что состав бронзы, использованной в изделиях из Саньсиндуя значительно отличается от бронзы, известной по артефактам культуры Шан – Инь. Отличие есть как и в пропорциях основных компонентов: меди, олова и свинца, так и в составе добавок. Для саньсиндуйских бронз характерно более высокое содержание железа (до 3,42 %), никеля (до 1,32 %), фосфора (до 2,12 %), кремния (до 0,9 %) и алюминия (до 0,34 %). Зато в них не содержится висмут, мышьяк и сурьма, которые характеных для иньских бронз. В бронзовом оружии из Саньсиндуя используется сплав с высоким содержанием меди (87 % – 98,4 %), в то время как в иньском оружии применялась бронза, где примеси свинца и олова могли составлять более 26 %. В итоге саньсиндуйское оружие получалось более прочным. О высоком мастерстве жителей Саньсиндуя свидетельствует и их умение выплавлять тонкостенные изделия и полые трубы.

Исследователи полагают, что саньсиндуйцы успели оказать значительное влияние на китайскую металлургию царства Шан – Инь. Именно с этим влиянием они связывают прогресс иньского бронзолитейного производства, наступивший в XIII веке до н. э. Свидетельством влияния считается орнаментальный мотив тао-те на иньских бронзах, сходый с антропоморфными изображениями из Саньсиндуя.

Но почему исчезла цивилизация Саньсиндуя? Она была вполне успешной и развитой и существовала почти две тысячи лет: самые поздние находки датируются примерно 1200 – 1100 годами до н. э. Археологи установили, что время упадка Саньсиндуя совпадает с возникновением культуры Цзиньша, открытой учеными в 2001 году. Она близка к Саньсиндую и географически (археологические зоны находятся на расстоянии примерно 50 километров), и по материальной культуре. Видимо, столица царства Шу (если мы примем гипотезу, что Саньсиндуй был этой столицей) была около 1200 года до н. э. перенесена.

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