Самые невероятные роботы в мире

Роботы в наше время — не редкость: пылесосы, кассиры, курьеры. Но есть и особо-выделяющиеся из этого списка: наездники, музыканты, садовники. Всего пару дней назад мир облетела новость о том, что роботизированный пес от Boston Dynamics теперь принят на вооружение полиции Нью-Йорка. Остается только понять, как эта машина поможет охранникам правопорядка в поимке преступников. О самых странных и необычных роботах — читайте в нашем материале.

Еще в 2001 году инженеры из Австралии начали выпускать секс-роботов, за ними на не стандартное использование технологий решились и американские инженеры. К 2021 году известные уже более 200 заведений по всему миру, где интимные услуги оказывают роботы.

Кстати, секс-куклы делаются из особого материала: их покрывают силиконовой кожей, которая часто используется и в пластической хирургии. Под такими материалами можно услышать “биение сердца”, которое имитирует специальный небольшой поршень.

2. Военный робот MAARS

Робот из фантастических фильмов апокалипсисов уже не редкость в 21 веке. В 2018 году робот MAARS вступил на вооружение американской армии. Обязанности машины заключаются в передвижении по территориям с критическим уровнем опасности и “зачищать” силы противников. Подобные роботы часто используются для разминирования территорий.

3. Робот – наездник

Эти необычные малые используются для управления верблюдами на скачках. Роботы заменили реальных наездников, поскольку богатые люди также хотят управлять своими верблюдами, но высокому статусу не положено участвовать в скачках, только наблюдать.

4. Z-machines

Существуют и творческие роботы, как например группы Z-machines, которая полностью состоит из машин. Бэнд стал чрезвычайно популярен, а первые гастроли, конечно, прошли в Токио в 2013 году.

Футуристическая группы состоит из трех роботов: гитарист Max, барабанщик – Ашура и клавишник – Космос.

5. Hello Mip Robot

Этот маленький помощник еще в 2015 поступил в массовую продажу, он научен помогать, может крутиться и приносить вещи (правда не большие) своему хозяину. Управляется Mip движениями руки или со смартфона.

6. Tosy

Этот, на первый взгляд пугающий, робот создан для игры в теннис. Да-да, никакого уничтожения мира или человечества, просто теннис. Интеллект Tosy способен на обучение в процессе игры, пока-что он может делать более 10 ударов не прорываясь. Кто знает, чему научился Tosy за последние 6 лет…

7. LS3

Еще одно создание, созданное американскими инженерами. Еще в 1958 году проекты LS3 появился на вооружении секретных служб, правда тогда этот робот считался главным “козырем” в ответ на запуск спутника СССР. С тех пор прошло много времени, но LS3 и по сей день считается отличным прототипом для множества современных роботов.

8. Роботы в танцах

Япония – страна, опережающая время, там очень любят разные чуда инженерных мыслей. Но одни из самых популярных роботов последнего 10-летия считаются танцующие роботы, имитирующие движения Майкла Джексона. Помимо танцев, эти маленькие жизнерадостные машины умеют также рассказывать истории, имитировать разные движения и играть в игры.

9. Роботизированная актриса

В 2016 году в Москве на сцене школы драматического искусства показал спектакль Чехова “Три сестры”, правда версия была чуть-чуть усовершенствована до “Андроида”. Театральный новатор Приза Хирата соединил в пьесе привычную русскому зрителю драматургию и высокие технологии из Японии.

Вместе с живыми артистами на сцену вышел андроид Geminoid F и маленький робот-слуга R3. Консультированием по разным аспектам внедрения роботов в искусство занимался ведущий инженер Хироси Исигуро. Кстати, именно этот выдающийся робототехник прославился на весь мир тем, что создал собственную копию в воплощении машины.

10. Google-мобиль

У этого авто есть лицо, и кажется, что в нем действительно скрыто что-то от человека. У машины есть странные характеристики: нет тормозов, нет руля, нет зеркал. Видимо, эта машина сама решает куда ей ехать.

На весь автомобиль имеется только два сидения, экран, который демонстрирует маршрут поездки и две кнопки: вкл и выкл. Кажется, этого достаточно для такого маленького “беспилотника”.

11. PR2

Робот-помощник от компании Willow Garage умеет резать овощи и фрукты, готовит блинчики, занимается стиркой и вообще способен избавить состоятельного хозяина не беспокоиться о хозяйстве. Со временем, робота усовершенствовали и он действительно впечатляет. Кто знает, может через пару лет этот домашний помощник станет незаменимой деталью в доме.

12. Робот Rapiro

Этот небольшой японский робот создан для того, чтобы рассказывать вам о новых уведомлениях в Facebook и Twitter. Он-же может проверять вашу электронную почту, а когда вас нет дома – он будет патрулировать квартиру и передавать картинку на ваш смартфон.

13. Робот НАО

Этот миловидный робот умеет распознавать лица, речь и даже текст, а основное отличие НАО ото всех других роботов – он запрограммирован на обучение. НАО может учиться на собственных ошибках, а также в его силах собирать данные о мире, обрабатывать их и выстраивать собственный взгляд на представление о разных ситуациях.

Робот даже ведет себя по-человечески: он опускает плечи, когда грустит и поднимает руки и тянется с объятиями, когда “чувствует”, что человек ответит ему взаимностью. Кстати НАО можно даже напугать. Поэтому берегите своих роботов.

14. Kabutom RX-03

Еще один впечатляющий японец – Хитоси Такахаси в течении 11 лет разрабатывал механического жука. Этот чудо-робот весит 17 тонн, а один только сбор всех механических деталей занял три года.

Этот робот выглядит как космический аппарат из фантастических романов. Этот самый космо-жук может перевозить до 6 человек внутри.

15. Wall-Ye Робот-садовник

Кажется, что этот садовник был списан с персонажа из мультика про роботов – Валли. Этот чудо-помощник готов помогать вам в саду, он сажает растения и контролирует весь ваш урожай.

16. SAR-401

Этот робот – российское изобретение, он считается одним из самых крутых прототипов для создания летного экземпляра, который планируют отправить на МКС.

Этим роботом можно управлять в двух режимах: с борта МКС, и из подмосковного центра управления полетами.

17. Робот AILA

Эта женщина-робот сделана в немецком центре DFKI, этот исследовательский институт искусственного интеллекта наделил АЙЛУ сенсорными пальцами. Инженеры-разработчики продолжают работать над тем, чтобы адаптировать память АЙЛЫ к обучению и запоминанию поведения людей.

АЙЛА пока может повторять движения, прикасаться и по-особенному общаться с каждым собеседником.

18. Робот-двойник

Японский актер Кен Мацудайр обладает собственным роботом-двойником. Эта машина была специально разработана для съемок японской рекламы компании KDDI.

19. Промышленные роботы

Одни из самых функциональных роботов в мире выполняют самые востребованные технические операции на службе у человечества. Эти роботы занимаются сваркой, окраской, сборкой, загрузкой и выгрузкой оборудования, его транспортировкой, экономя множество сил и времени для крупнейших мировых компаний.

20. Футболисты

По началу можно подумать, что эти роботы созданы для развлечения, но это не так: роботе-футбол – это тренировка для искусственного интеллекта. Быстрые решения о том, куда бежать, где мяч, анализирование ситуации – все это тренируется в процессе игры.

21. Собутыльник

Этот робот не просто выпивает с человеком, после выпивки у Дринки (так зовут эту машину) на щечках загорается электронный румянец. Самое главное – зарядить своего друга, чтобы он не отключился в процессе “посиделок”.

22. Дворецкий

Этот маленький помощник похожий на удивленный сигвей с ручками поможет ваших посетителей с помощью камеры. Кроме всего прочего, на него можно и встать, только аккуратно.

В этого робота вживлен чип Intel, который помогает роботу узнавать своего хозяина: как домашний питомец, только чуть-чуть изощрённее.

23. Робот-актриса

Еще одна актриса, но уже с человеческим обликом: Geminoid F исполнила главную роль в одном из японских фильмов. У роботрисы даже есть своя страничка в актерской базе данных от IMDb.

Роботриса не просто играет, она считывает эмоции, копирует движения и может понимать, кто перед ней находится: мужчина или женщина. Робот способна к постоянному самообучению.

34. Робот-пианист

Его имя Teotronico и он может не только играть на музыкальном инструменте, но и одновременно с этим пет, менять выражение лица, оценивать реакцию зрителей и аккомпанировать себе на ударных. У робота-пианиста, кстати, 19 пальцев.

Этот робот считывает, какая музыка нравится зрителям, а также по реакции публики он способен быстро понять – когда стоит переключиться на другой репертуар.

25. Тренер по отжиманию

Эта машина по имени kintore-Z была создана специально для конкурса роботов в Японии. Кстати, он победил и это не удивительно.

Этот робот умеет только отжиматься.. А через некоторое время слишком интенсивных упражнений – у него отваливаются руки, но это не мешает ему отжиматься без них. Не удивительно, что такая настойчивость заняла первое место.

26. Робопес

Роботами-псами уже никого не удивишь, но вот полиция Нью-Йорка вывела того самого любимчика интернета на новый уровень. Digdog помогает сотрудникам правопорядка разведывать обстановке в доме, в котором прятались грабители с заложниками.

Робопес умеет снимать и передавать картинку в режиме реального времени, а еще поддерживает двустороннюю связь. На рейде с полицейскими грабителей пока не удалось задержать, но зато протестовали собачку и создали информационный повод, чтобы похвастаться новым “сотрудником”.

Кроме всего прочего, робопес умеет сам ориентироваться на местности и может развивать скорость до 6 километров в час. Такая собачка весит 25 килограмм. Пользователи отметили, что внешне робопес напоминает персонажа из сериала “Черное зеркало”, правда там роботы убивали людей. Будем надеяться, что этот “сотрудник полиции” не озвереет.

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