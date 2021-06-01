Ученые опровергли миф о «числе Дамбара» (об ограниченном количестве социальных и дружеских связей)

«Число Данбара» (Dunbar`s Number) — распространенное представление о том, что человеческий мозг может обработать только ограниченное число социальных и дружеских связей (примерно 150). Ученые проверили эту гипотезу статистически и опровергли ее.

Согласно полученным результатам, у нас нет четкой границы постоянных социальных контактов. Их количество может варьироваться от «нескольких» до «нескольких сотен». Также не удалось доказать корреляцию социальности с размером и архитектурой мозга.

В начале 90-х гг. ХХ века британский антрополог Робин Данбар (Robin Dunbar) выдвинул гипотезу о том, что численность человеческих сообществ ограничена нашими когнитивными возможностями. Определяющим в этом вопросе является размер неокортекса — части коры головного мозга, которая особенно активна во время социальных контактов.

В исследованиях на приматах ученые выяснили: виды с большим неокортексом образуют большие социальные группы. Экстраполировав это наблюдение на людей, Данбар вычислил корреляцию между объемом неокортекса и численности группы.

«Чтобы поддерживать групповую сплоченность, индивиды должны иметь возможность удовлетворять свои собственные потребности, а также координировать свое поведение с другими членами группы. Они также должны быть в состоянии решать прямые и косвенные конфликты, возникающие в результате поиска пищи в одном и том же пространстве» — пишет Данбар в своей работе.

Согласно гипотезе, поскольку неокортекс обычно играет решающую роль в управлении социальными отношениями, его размер должен устанавливать верхний предел количества стабильных социальных отношений, которые мозг приматов может отслеживать и поддерживать. Такой предел составляет примерно 150. Поэтому у нас не может быть более 150 социальных контактов одновременно.

Ожидаемый размер человеческой группы в 150 человек был подтвержден наблюдениями за человеческими сообществами с размерами групп от 100 до 200, включая общины охотников-собирателей, воинские части, предприятия, деревни XVIII века и неолита, информацией из Книги судного дня и исследованиями рождественских открыток.

С тех пор это «число Данбара» распространилось в науке и массовой культуре, влияя даже на структуру определенных предприятий.

В 2021 году ученые во главе с Патриком Линдерфорсом (Patrik Lindenfors) из Стокгольмского университета продемонстрировали, что эта гипотетическая граница не выдерживает научной критики [5]. «Научные основы для числа Данбара очень сомнительные, — говорит Линдерфорс. — Поэтому мы еще раз проверили, существуют ли статистические доказательства этой идеи».

Для этого исследователи попытались повторить расчеты Данбара, используя уже современные данные о размере мозга и групп различных видов приматов.

Пытаясь деконструировать эмпирическую основу числа Данбара, они провели сравнительный филогенетический анализ Байесовским методом (Bayesian multilevel models) и обобщенным методом наименьших квадратов (phylogenetic generalized least-squares regressions throughout — PGLS) на большом количестве научных данных о взаимосвязи между размером группы, относительными размерами мозга и размерами неокортекса.

Оказалось, что результат зависел от того, какой статистический метод ученые выбирали: ученые получали результаты или существенно меньшие числа Данбара, или же намного большие. Один метод расчета показал, что у людей может возникать в среднем от 4 до 508 контактов, другой — от 0 до 336 контактов.

Ученые обращают внимание, что что эти оценки (как и исходная оценка числа Данбара) являются средними, а не оценками верхних границ. А верхнее ограничение статистическими методами определить нельзя. Во всех случаях так называемый 95-процентный доверительный интервал, выражающий пределы статистической погрешности, был настолько велик, что с уверенностью определить крайние пределы оказалось невозможно.

«Огромный доверительный интервал означает: данный показатель невозможно выразить одним числом», — сообщают авторы. Другими словами, когнитивные пределы человеческих групп нельзя определить таким образом, как это пытался сделать Р. Данбар, выводя свой предел.

Кроме того, что число Данбара не подтверждается статистически, оно оказалось неточным и на практике. Хотя в свое время оно подходило для определения приблизительной численности некоторых туземных сообществ, «эмпирические наблюдения с тех пор обнаружили широкий спектр размеров социальных групп», — посняет Линдерфорс и его коллеги.

Теория Данбара исходит из механического переноса особенностей мозга приматов на мозг человека. Из-за чего когнитивные социальные навыки якобы можно определить непосредственно на основании объема соответствующего отдела в мозге человека и сравнения его с мозгом обезьяны. «Однако мозг приматов НЕ обрабатывает информацию точно так же, как человеческий», — отмечает Линдерфорс. — «Нельзя полностью игнорировать, например, человеческую культуру и ее влияние. Даже среди приматов социальность нельзя объяснить только мозговой деятельностью, она обусловлена прежде всего необходимостью добывать пищу и защищаться от хищников».

Несмотря на сомнительные теоретические и статистические основания, с момента своего появления «число Данбара» приобрело большую популярность в поп-культуре, СМИ и практике менеджмента. Шведская налоговая служба, например, организовала свои структуры таким образом, чтобы в них работало не более 150 человек. «Эта реорганизация основывается на сомнительных предположениях, подразумевающих, что сотрудники не имеют ни семьи, ни друзей за пределами работы», — говорит Линденфорс.

Ученый предполагает: число Данбара стало настолько популярным, потому что сформулировано ярко и просто для понимания обывателями. Люди любят простые ответы на сложные вопросы. «Зато наше утверждение, что вычислить число социальных контактов практически невозможно, не так привлекательно», — сказал ученый.

«Мы надеемся, что это исследование положит конец спекулятивному использованию «числа Данбара» в науке и в популярных СМИ. «Число Данбара» — это концепция с ограниченным теоретическим обоснованием, не имеющая эмпирической поддержки», — заявили исследователи из Стокгольма.

Сам Робин Дамбар поспешил выступить с критикой исследования шведских ученых, объявив его «статистически ошибочным». Данбар настаивает на верности своей теории, приводя в качестве доказательства результаты нейробиологических исследований, которые лежат в основе гипотезы «социального мозга». По его мнению, сравнение человеческого мозга с мозгом приматов научно корректно, поскольку как у людей, так и у обезьян размер социальной сети индивидуума коррелирует с размером его нейронной сети в большой мозговой цепи, которая управляет социальными отношениями.

Точно так же механизм социальных связей на основе прикосновений, который удерживает группы вместе — который использует систему эндорфинов мозга — общий как для людей, так и для приматов. Вот почему объятия и физическое прикосновение так важны в наших отношениях, утверждает Робин Данбар .

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