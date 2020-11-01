Вы можете изменить свою жизнь всего за 6 шагов

Надежда является основой любых перемен. Люди меняются потому, что у них есть надежда на будущее, и вместе с надеждой из их жизни уходят и перемены. Вы сами несете ответственность за перемены, которые вы вносите в собственную жизнь, и никто не сможет этого сделать за вас.

Но есть и хорошая новость — позитивные перемены далеко не столь недосягаемы для вас, как вам кажется. Вы вполне способны на них, если только действительно этого захотите. Вы можете улучшить свою жизнь, сделав ее куда насыщеннее и успешнее. И этот процесс начинается с необходимости изменить собственное мышление. Ну как, вы готовы? Сейчас вы познакомитесь с планом, благодаря которому вы скоро сможете начать вносить в свою жизнь позитивные изменения.

Итак, вот как обрести надежду и веру в себя всего за 6 шагов:

1 шаг: Когда вы меняете ваше мышление, вы меняете свои убеждения.

Все изменения в вашей жизни начинаются с вашего разума и ваших мыслей. Ваши убеждения являются не более чем результатом того, что вы достаточно долго над чем-то размышляли — или достаточно долго слушали, как кто-то убедительно рассказывает вам об этом. Никогда об этом не забывайте.

То, во что вы верите, и в чем вы убеждены, является не более чем суммой последовательных и настойчивых мыслей, которые кристаллизовались в убеждение. Когда вы разбиваете процесс мышления на отдельные шаги (каждый из которых немного приближает вас к обретению позитивных убеждений), вы уменьшаете свой страх перед переменами.

2 шаг: Когда вы меняете свои убеждения, вы меняете свои ожидания.

Убеждение — это знание, что мы можем что-то сделать. Это внутренняя вера в то, что мы способны закончить начатое. По большей части, когда мы думаем о каком-то поступке или занятии, мы сами определяем для себя, способны ли мы на это. Так что наши убеждения обладают немалой силой… наши глаза открываются шире, позволяя нам более четко видеть наши возможности, и наши убеждения мало-помалу становятся реальностью.

Наши убеждения управляют всей нашей жизнью. Так что если мы верим, что способны на что-то, либо же верим, что не способны на это, в любом случае мы правы.

3 шаг: Когда вы меняете свои ожидания, вы меняете свое отношение к жизни.

Ваши ожидания неизбежно начинают влиять на ваше отношение к жизни. Большинство людей привыкли к посредственности, и максимум, чего они ожидают от жизни — это второе или третье место. Недаром же Нельсон Боксвелл говорил, что «первым и самым важным шагом к успеху является убежденность в том, что мы способны его достичь».

4 шаг: Когда вы меняете свое отношение к жизни, вы меняете свое поведение.

Когда наше отношение к жизни начинает изменяться, и мы беремся за какое-то важное и интересное дело, это начинает менять наше поведение — менять к лучшему. Причина, по которой нам приходится это делать, в том, что мы не можем вести за собою людей по дороге, которую не проложили сами.

5 шаг: Когда вы меняете ваше поведение, вы выходите из зоны комфорта.

Большинство людей скорее станут жить со старыми проблемами, чем попытаются найти новые решения. Мы скорее согласимся оставаться в зоне комфорта, чем отстаивать свои интересы, если это потребует выйти за ее пределы. Мы скорее будем придерживаться привычного распорядка, чем попытаемся что-то изменить.

Даже когда мы знаем, что перемены способны пойти нам на пользу, мы зачастую отворачиваемся от них, потому что они кажутся нам неудобными или нам кажется, что на них уйдет слишком много времени и усилий. До тех пор, пока мы не поймем, что порою для того, чтобы стать лучше, нам придется мириться с временными неудобствами, мы не сможем продвинуться вперед.

6 шаг: Когда вы выходите из зоны комфорта, вы меняете всю свою жизнь.

Поверьте, превратить неудачу в успех куда проще, чем отговорки в возможности. Человек вполне способен потерпеть неудачу, развернуться, взглянуть на нее, и научиться на своей неудаче всему, что нужно, чтобы превратить ее в успех. Неудачи и ошибки — это не приговор, так как не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но вот что действительно способно встать на пути к успеху любого человека — так это пустые отговорки.

Вы ведь наверняка знаете людей, у которых найдется отговорка на любой случай, ведь так? Они подробно и убедительно рассказывают всем, кто готов их выслушать, почему они не могли, не должны, не будут, не обязаны, и так далее. Но знаете, что? Когда вы начинаете изобретать отговорки в отношении того, что вы делаете и кем являетесь, и начинаете верить в их истинность, тем самым вы сами ограничиваете свой потенциал. Превратить отговорки в возможности попросту нельзя, как ни старайся.

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