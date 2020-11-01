В Норвегии построено второе Хранилище Судного Дня

Компания Oreo, производитель легендарного сэндвич-печенья с шоколадом и кремом, похоже, как-то слишком остро реагирует на возможный Апокалипсис.

Как сообщало ранее NASA, 2 ноября 2020 года, то есть за день до выборов в США, у Земли есть небольшая, но вполне реальная опасность столкновения с астероидом 2018 VP1. Астероид, как говорят в NASA, будет небольшой, вероятность его падения составляет 0,41% и даже если он врежется в Землю – скорее всего он распадется. Тем не менее, компания Oreo не рискует и построила в Норвегии второе хранилище Судного дня. Как сообщает компания – оно будет использовано для сохранения лучших образцов выпускаемого фирмой печенья.

Дизайн сооружения вдохновлен знаменитым хранилищем семян в Арктике, предназначенным для защиты мирового ботанического наследия от природных или антропогенных катастроф. Версия Oreo намного меньше, тем не менее, она демонстрирует стремление компании-производителя печенья подготовится к Концу Света. Правда, не очень понятно – компания что-то скрывает или это просто такой пиар-ход?

Видео от Oreo, в котором снималось несколько специально приглашенных актеров и один прославленный астроном демонстрирует хранилище, расположенное в вечной мерзлоте в точке с координатами 78 ° 08’58,1 “N, 16 ° 01’59,7” E, недалеко от Глобального хранилища семян Свальбарда.

Согласно официальной истории компании проект Global Oreo Vault был начат случайным твитом поклонницы печенья Оливии Гордон 3 октября, в котором был задан ключевой вопрос: если астероид в день выборов достигнет Земли, кто спасет Oreo? И как оказалось, и Oreo, и ее материнская компания Mondelez International намерены принять меры.

«В качестве дополнительной меры предосторожности упаковки Oreo завернуты в майлар, который может выдерживать температуры от -80 до 300 градусов по Фаренгейту и невосприимчив к химическим реакциям, влаге и воздуху, сохраняя печенье свежим и защищенным на долгие годы»

«Астероид в день выборов» не представляет угрозы для людей или печенья на Земле, но отрадно знать, что в мире, который кажется все более апокалиптическим, все еще есть место для некоторого восхитительного абсурда», – пишет Oreo в официальном сообщении.

Комментарий : На первый взгляд вся эта история про печеньки кажется просто хорошим рекламным ходом, однако, если посмотреть на вопрос внимательнее, то там не все так просто, как кажется.

Так, про этот астероид 2018 VP1 уже все забыли, в то время как ранее было довольно много страшилок, которые были на уме у всего мира. Вот тогда и нужно было что-то строить – внимания это привлекло бы больше. И хранилище Судного Дня уже никто особо не помнит, в то время как построение такой же коробки синхронно было бы куда эффективнее. И тут вдруг менагеры родили идею.

Второй момент – это компания Mondelez International, которая и профинансировала этот цирк:

Материнская компания Oreo – контора не просто большая, а первая, минимум – вторая кондитерская компания в мире. То есть это глобальная транснациональная корпорация. А такие корпорации ничего не делают ничего просто так и скорее всего представление с хранилищем несет некий ритуальный или предупреждающий знак. Например, в координатах хранилища Oreo зашифрована какая-то дата. Поэтому, либо скоро белочка Скрат прискачет в Норвегию погрызть спрятанные в печеньках орешки, либо белочка пришла к менагерам корпорации, так что следим за развитием событий.

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