Страшная история о двух сестрах, о зависти с ревностью напополам и о пирожном со стеклом

У Мопассана есть рассказ о двух сестрах.

Старшая пережила в молодости утрату: ее жених, красивый и любящий, накануне свадьбы поел пирожных и умер в муках. Отравился, — тогда это часто бывало. И старшая так и не вышла замуж — она очень любила своего жениха. Младшая сестра решила тоже замуж не выходить. И свою жизнь полностью посвятила сестре.

Принесла такую жертву, хотя многие предлагали ей руку и сердце. Но она так и прожила жизнь подле сестры, убивающейся по своей утрате. Так они вместе и состарились; невеста-вдова и ее необыкновенно добрая и кроткая младшая сестра. И только в старости, на пороге смерти, выяснилось, что жениха убила младшая сестра. Она завидовала сестре. Ей самой жених очень нравился. И от зависти и ревности она начинила пирожное толченым стеклом…

Это страшная история о человеческих отношениях и о зависти с ревностью напополам. О пирожном со стеклом. Со стороны кажется, что один человек принес свою жизнь в жертву другому. До конца дней любил, обслуживал, поддерживал… Но иногда именно этот человек лишил другого счастья.