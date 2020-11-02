Страшная история о двух сестрах, о зависти с ревностью напополам и о пирожном со стеклом

У Мопассана есть рассказ о двух сестрах.
Старшая пережила в молодости утрату: ее жених, красивый и любящий, накануне свадьбы поел пирожных и умер в муках. Отравился, — тогда это часто бывало. И старшая так и не вышла замуж — она очень любила своего жениха. Младшая сестра решила тоже замуж не выходить. И свою жизнь полностью посвятила сестре.
Принесла такую жертву, хотя многие предлагали ей руку и сердце. Но она так и прожила жизнь подле сестры, убивающейся по своей утрате. Так они вместе и состарились; невеста-вдова и ее необыкновенно добрая и кроткая младшая сестра. И только в старости, на пороге смерти, выяснилось, что жениха убила младшая сестра. Она завидовала сестре. Ей самой жених очень нравился. И от зависти и ревности она начинила пирожное толченым стеклом…
Это страшная история о человеческих отношениях и о зависти с ревностью напополам. О пирожном со стеклом. Со стороны кажется, что один человек принес свою жизнь в жертву другому. До конца дней любил, обслуживал, поддерживал… Но иногда именно этот человек лишил другого счастья.
Отец или мать могут помешать взрослому ребенку жениться или выйти замуж.
Не отравляя пирожное, отравляя душу и отношения.
Женщина может женить на себе того, кто ее не любит — есть разные способы для этого.
И психологические, и магические, которые наука отрицает.
А потом всю жизнь терпеть алкоголизм мужа и его безобразное поведение; рабы ведь бунтуют иногда…
Можно лишить человека его пути, не дать реализовать талант, обрезать крылья, а потом заботиться и проявлять терпение всю жизнь, а окружающие будут хвалить и изумляться доброте…
Когда человека лишат счастья, к нему могут очень по-доброму относиться.
Очень терпеливо и заботливо.
Как младшая сестра к старшей сестре.
И могут так и провести жизнь вместе с тем, кого лишили счастья, любви, свободы.
И говорить: видишь, я все для тебя делаю.
Чего же тебе еще надо?
Уже ничего не надо.
И жертва с палачом мирно пьют чай, вместе стареют.
И ужасная тайна скрыта до поры, до времени.
А время — его не повернешь назад.
И уже ничего не изменишь…
Анна Кирьянова