Графический тест профессора Коттла: ваше прошлое, настоящее и будущее

В 1967 году профессор психологии Том Коттл разработал необычный тест. С помощью трех кругов он смог проанализировать, что человек думает о своем прошлом, настоящем и будущем, как они влияют на его жизнь и эмоциональное состояние. На подсознательном уровне открывается зависимость от различных событий.
Графический тест показывает, в каком времени на самом деле «застрял» человек, подсказывает, что мешает ему развиваться в работе или личных отношениях, куда направлены его ресурсы. Простой рисунок помогает понять, строит ли он планы на будущее или живет потерянными мечтами прошлого.
Графический тест Коттла
Для прохождения теста необходима спокойная обстановка без раздражителей и отвлекающих факторов. Возьмите лист чистой бумаги и начните спокойно вспоминать свое прошлое, поднимать наиболее важные для себя события, факты, встречи. Представьте свою жизнь в настоящем и будущем времени, перечислите мысленно планы, реализация которых важна для счастья и успеха.
Каждый промежуток времени перенесите на бумагу в виде круга, подпишите, где на рисунке прошлое, будущее и настоящее. При этом не акцентируйте внимание на диаметре окружности, располагайте в любой последовательности: рисунок делайте, основываясь на подсознании и сиюминутном желании. Круги могут свободно пересекаться, находиться на расстоянии и даже располагаться внутри друг друга.
Как расшифровать тест
При внимательном рассмотрении нарисованных кругов обратите внимание на расстояние между ними, соприкасаются ли окружности и величину кругов. В жизни любого человека прошлое неизменно влияет на поступки и планы в будущем, его действия в настоящем.
Согласно инструкциям профессора Коттла, нормальным и «здоровым» результатом считается расположение практически одинаковых по диаметру окружностей, которые слегка заходят друг на друга. Рисунок, внешне напоминающий эмблему автомобиля «Ауди», означает, что в прошлом человека практически отсутствует негатив. Он в настоящем делает шаги, которые будут поддерживать его в будущей карьере или личной жизни.
Если круги нарисованы отдельно, словно рассыпаны на листе бумаги, вы не делаете выводов из собственных поступков, не анализируете уроки прошлого. Возможно, вы сознательно отдаляетесь от воспоминаний, отстраняетесь от «вчерашнего» себя. Это мешает реализовать планы и амбиции, снижает эффективность в работе и поиске партнера для личных отношений.
Размеры подписанных кругов намекают на следующее:
- Большой круг прошлого указывает, что определенные события в детстве или юности сильно влияют на способность действовать в настоящем времени, планировать и мечтать.
- Увеличенный диаметр «настоящего» характерен для прагматичных людей, которые сосредоточены на построении карьеры, отбросив все лишнее. В сочетании с маленьким кругом будущего тест показывает человека, предпочитающего жить «одним днем», не задумываясь о последствиях.
- Большой круг будущего указывает на важность событий, которые произойдут через время.
Если окружность уменьшена относительно остальных, можно говорить о минимальном значении и влиянии событий, которые произошли в этот период. Наиболее сложным вариантом профессор Коттл считал рисунок, где круги вписаны друг в друга. Это свойственно людям, не способным разделять проблемы прошлого и будущего. Обычно, при возникновении трудностей, они не действуют, а мечтают, как все образуется само собой, плывут по течению, не оказывая сопротивления.
Как проходят тест Коттла жители разных стран
Психологи провели интересное исследование, во время которого проанализировали тесты людей из разных стран и континентов. Наиболее ровные результаты оказались у жителей Европы: более равномерные круги заходят друг на друга, словно поддерживают соседнюю окружность. Специалисты объясняют это финансовой стабильностью европейских стран, где жители уверены в будущем, относительно довольны настоящим, уважают и чтут историю.
Тесты жителей развивающихся стран показали неуверенность в будущем, нежелание строить планы и стремиться к переменам. Для них более важным оказались проблемы настоящего. У российских испытуемых круги чаще расположены отдельно, что указывает на нежелание делать выводы из ошибок прошлого.
Прохождение теста Коттла нередко предлагается руководителям крупных компаний и организаций. Он помогает понять руководителя, его целеустремленность и настроенность на будущий успех. По простому эскизу из трех кругов опытный психолог раскрывает потенциал человека, его желание реализовать мечты, особенности характера.