Графический тест профессора Коттла: ваше прошлое, настоящее и будущее

В 1967 году профессор психологии Том Коттл разработал необычный тест. С помощью трех кругов он смог проанализировать, что человек думает о своем прошлом, настоящем и будущем, как они влияют на его жизнь и эмоциональное состояние. На подсознательном уровне открывается зависимость от различных событий.

Графический тест показывает, в каком времени на самом деле «застрял» человек, подсказывает, что мешает ему развиваться в работе или личных отношениях, куда направлены его ресурсы. Простой рисунок помогает понять, строит ли он планы на будущее или живет потерянными мечтами прошлого.

Графический тест Коттла

Для прохождения теста необходима спокойная обстановка без раздражителей и отвлекающих факторов. Возьмите лист чистой бумаги и начните спокойно вспоминать свое прошлое, поднимать наиболее важные для себя события, факты, встречи. Представьте свою жизнь в настоящем и будущем времени, перечислите мысленно планы, реализация которых важна для счастья и успеха.