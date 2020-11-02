Инциденты с НЛО нарастают в какой-то геометрической прогрессии

Время от времени знакомя наших читателей с самыми обсуждаемыми роликами, на которых были запечатлены или НЛО, или еще более странные явления или объекты, еще несколько лет назад мы часто повторяли: а) мир вступает в эпоху перемен; б) скоро мы увидим и не такое. И теперь, по прошествии пары лет перемены уже наступили – с приходом ковида мы их видим во всей красе, поэтому переходим к освещению реализации пункта б). Итак.

Техас, 19 октября 2020 года:

Этот огромный НЛО, пролетающий над домом, записала специфическая камера наружного наблюдения. Как сообщил уфологам её хозяин – камера дорогая и заточена на съемки в инфракрасном свете, то есть по сути это прибор ночного видения. Человек бы этот пепелац не увидел, даже если бы он висел у него прямо над головой.