Инциденты с НЛО нарастают в какой-то геометрической прогрессии

Время от времени знакомя наших читателей с самыми обсуждаемыми роликами, на которых были запечатлены или НЛО, или еще более странные явления или объекты, еще несколько лет назад мы часто повторяли: а) мир вступает в эпоху перемен; б) скоро мы увидим и не такое. И теперь, по прошествии пары лет перемены уже наступили – с приходом ковида мы их видим во всей красе, поэтому переходим к освещению реализации пункта б). Итак.
Техас, 19 октября 2020 года:
Этот огромный НЛО, пролетающий над домом, записала специфическая камера наружного наблюдения. Как сообщил уфологам её хозяин – камера дорогая и заточена на съемки в инфракрасном свете, то есть по сути это прибор ночного видения. Человек бы этот пепелац не увидел, даже если бы он висел у него прямо над головой.
А это Оклахома, 28 октября. Там, похоже, такого типа пепелац совершил посадку, чем сильно перепугал местных жителей:
На всякий случай уточним: неисправные трансформаторы горят синим, теплицы подсвечивают небо монотонно, аварий никаких там не было – то есть Рэмбо из леса не приходил, бензозаправку не поджигал – местные люди выясняли.
Калифорния, 28 октября:
Бельгия, 23 октября:
Светящиеся шары, болтающиеся над той или иной местностью – явление сегодня не редкое. Нью-Йорк, 30 октября:
Таких светящихся шариков люди видят много. Но огромными, видимыми на десятки километров яркие сферы бывают в исключительных случаях, такие ролики на YouTube за все время пользователи выкладывали раз пять. Так что какое-то инопланетное присутствие на Земле более чем очевидно – человечество такой яркий летающий источник света создать пока не может. Хотя, все может быть и гораздо сложнее.
Сегодня в сети появился ролик, который был снят, как пишут, в сентябре 2012-го года и очень странно, что такой сенсационный видеоматериал столько лет валялся у кого-то в столе. Насколько он сенсационный – судите сами:
Человек, который выложил это 31 октября на MUFON сообщает, что объект висел вот так порядка 45 минут, но что это такое он не знает. Сначала он думал, что это парит во встречном потоке какая-то огромная птица или даже летающая рептилия, но при ближайшем рассмотрении оно оказалось похоже на самолет – пассажирский авиалайнер, вмороженный в атмосферу.
Как объяснить это чудо и ему подобные чудеса никто не знает, тем не менее у многих людей, в том числе у уфологов складывается впечатление, что как бы наш и как бы привычный мир носит определенные элементы виртуальной/дополненной реальности и какие-то высокотехнологичные читеры-марсиане меняют тут правила, как хотят. Поэтому, раз “марсиан” в последнее время наблюдают много – скоро чудеса повалят, как из рога изобилия, так что следим за развитием событий.