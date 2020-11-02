Психологический тест, который позволит узнать свои скрытые проблемы

Даже если у человека белая полоса в жизни, то его всё равно преследуют тревожные скрытые проблемы. Подобные не решённые вопросы вызывают сомнения, и даже депрессию.Как же выявить то, что вас так сильно беспокоит? Для этого примените специально разработанную психологами методику.
Если вы думаете о том, как пройти тест, то для вас специально сделали небольшой свод правил. Придерживаясь их, вы сможете быстро выявить проблему, которая вас преследует:
- Для начала вам необходимо расслабиться и привести свои мысли в порядок.
- Взгляните на алхимические символы.
- Выберите тот, что находит отклик в вашем сердце.
- На выбор тратьте не больше 5 секунд.
На что укажет символ, вы сможете прочитать после. Очень важно, чтоб вы заранее не смотрели в расшифровку символов. Иначе вы не сможете получить достоверный ответ!
Расшифровка символов
Рядом с каждым символом имеется порядковый номер. Читайте обозначение в соответствии с ним.
1. Лев – вы приложили слишком много усилий для достижения своей цели. Однако сейчас вы просто выжаты как лимон и боитесь потерять то, что получили.
Вам стоит подготовиться к переменам. Вы должны осознать, что шли к своей цели, совершая самые различные ошибки. Возможно, вы кого-то сильно обидели.
2. Песочные часы – вы держитесь за прошлое. У вас, возможно, произошло нечто ужасное, что до сих пор тяготит. Вам необходимо отказаться от прошлого и научится жить текущим моментом.
Помните, что нет прошлого, нет будущего! Есть только здесь и сейчас. Когда вы это осознаете, то у вас всё наладится.
3. Полумесяц – в вас накопилось огромное количество негатива. Внутри идёт война, и вы никак не можете дать выход своим эмоциям.
Если вы желаете решить проблемы, то стоит наконец-то выплеснуть всё наружу. Вам станет легче, и вы сможете увидеть тот путь, который вас приведёт к светлому будущему.
4. Ключ – вас поразила дисгармония. Вам стоит заняться духовным развитием и спортивной нагрузкой. Приведя себя в порядок во всех направлениях, вы вновь сможете почувствовать себя на высоте, а значит привести свою жизнь в норму.
5. Всевидящее око – возможно вы стали жертвой негативного воздействия. Скорее всего, это было сделано не нарочно, но вам пожелали всего самого «хорошего». Вот почему всё идёт наперекосяк.
Уделите время духовному саморазвитию, и тогда это влияние отступит. Будьте сильными, и судьба вознаградит вас, а вашему обидчику всё вернётся сполна.
Представленный тест необходимо воспринимать как направление, по которому необходимо следовать. Примите во внимание все детали и сделайте надлежавшие выводы.