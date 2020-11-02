5 уникальных уроков, которые преподносят человечеству обычные гуси

Каждый когда-нибудь наблюдал за клином диких гусей, которые летят в теплые края на зимовку. Но мало кто задумывался над тем, почему стая летит именно клином.
Это объяснили ученые.
В ходе исследования выяснилось, что каждая птица, взмахивая крыльями, обеспечивает подъем для птицы, находящейся непосредственно за ней. Таким образом, благодаря форме клина вся стая увеличивает скорость полета по меньшей мере на 71% по сравнению со скоростью, которую может развить каждая птица в отдельности.
• Урок: Если люди будут согласованно двигаться в одном направлении с другими, и чувствовать локоть того, кто идет рядом, то смогут попасть до пункта назначения быстрее и легче, чем в одиночку, потому что они могут положиться друг на друга.
Стоит одному гусю выпасть из общей стаи и попытаться лететь в одиночку, как он сразу же чувствует тяжесть и сопротивление. Поэтому он возвращается в стаю, чтобы воспользоваться подъемной силой, создаваемой птицами, которые летят впереди. Самые старые и слабые птицы всегда летят в конце клина — там сопротивление воздуху минимально.
• Урок: Если бы люди были такими же мудрыми, как птицы, они бы остались в строю с теми, кто ведет вперед, и хотели бы принять их помощь так же, как и поделиться своей.
Когда в птичьем клине вожак устает, он отправляется в конец ключа, чтобы передохнуть и восстановить силы, а его место по порядку занимают птицы, которые летят следом за ним и схожи с ним по силе и выносливости.
• Урок: Выполнять тяжелую работу по очереди гораздо легче. Люди, также как и птицы, могут взаимно заменить друг друга.
Гуси в конце стаи кричат, поощряя тех, кто впереди не снижать скорость, подталкивая первых вперед.
• Урок: Стоит задуматься, что кричим мы, находясь позади своих лидеров…
Случается и так, что одна из птиц, заболев или получив ранение, выпадает из стаи. Тогда два других гуся тоже покидают клин и следуют за ослабленнрй птицей, чтобы оказать ей помощь и поддержку. Они остаются с этим гусем до тех пор, пока он не выздоровеет или не умрет. И только после этого отправляются в путь сами или с другой стаей догонять своих.
• Урок: Если бы мы были такими же мудрыми, как гуси, мы бы тоже поддерживали друг друга и в трудные времена, и тогда, когда мы сильны.
Надежда Царук