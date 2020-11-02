5 уникальных уроков, которые преподносят человечеству обычные гуси

Каждый когда-нибудь наблюдал за клином диких гусей, которые летят в теплые края на зимовку. Но мало кто задумывался над тем, почему стая летит именно клином.

Это объяснили ученые.

В ходе исследования выяснилось, что каждая птица, взмахивая крыльями, обеспечивает подъем для птицы, находящейся непосредственно за ней. Таким образом, благодаря форме клина вся стая увеличивает скорость полета по меньшей мере на 71% по сравнению со скоростью, которую может развить каждая птица в отдельности.

• Урок: Если люди будут согласованно двигаться в одном направлении с другими, и чувствовать локоть того, кто идет рядом, то смогут попасть до пункта назначения быстрее и легче, чем в одиночку, потому что они могут положиться друг на друга.

Стоит одному гусю выпасть из общей стаи и попытаться лететь в одиночку, как он сразу же чувствует тяжесть и сопротивление. Поэтому он возвращается в стаю, чтобы воспользоваться подъемной силой, создаваемой птицами, которые летят впереди. Самые старые и слабые птицы всегда летят в конце клина — там сопротивление воздуху минимально.