7 признаков того, что ваше чувство счастья зависит от отношений

Давайте сразу перейдем к сути. Несмотря на то, что отношения должны делать вас счастливыми, в то же время они не могут выступать единственным источником счастья в вашей жизни.

Да, в отношениях очень важно быть уязвимыми и открытыми друг с другом, но вне этих отношений вы должны сохранить чувство собственной независимости как личности. Вам ведь не хочется, чтобы ваша самооценка зависела от того, состоите вы с кем-то в отношениях или нет. Если позволить чувству счастья зависеть только от романтических отношений, то тем самым можно подвергнуть сами отношения огромному давлению, рискуя все испортить.

Чтобы жить нормальной жизнью, нужно любить и уважать себя, независимо от того, состоите вы в отношениях или нет. Кроме того, чтобы чувствовать себя действительно счастливыми, важно вовремя дать своим отношениям всю необходимую им свободу и пространство, без какого-либо давления.

Вопреки распространенному убеждению, на этой планете нет человека, способного подарить вам все возможное счастье. Вы должны понять, что если заставили партнера считать, что ваше счастье зависит исключительно от него, то вы рискуете его шокировать. А ему вовсе не нужно такое давление. Оно никому не нужно. Да, он хочет, чтобы вы были счастливы, но при этом ему будет слишком страшно принять на себя роль единственного источника вашего счастья, потому что он знает, что не сможет делать вас счастливыми вечно. Если вы знаете, что ваш партнер в своем счастье полагается лишь на вас, то в вашей жизни всегда будет присутствовать огромный страх разочаровать его.

Помните, отношения должны «дышать», а это невозможно, если вы то и дело цепляетесь за них мертвой хваткой.

Как определить, что вы ставите свое счастье в зависимость от отношений? Что ж, существуют определенные признаки, за появлением которых вы должны следить…

1. Вы автоматически перенимаете настроение партнера, независимо от того, что чувствуете сами.

Вы всегда проникаетесь настроением партнера, и не потому, что вы сострадательны, а потому что боитесь того, что может произойти, если вы двое будете не на одной волне. Вас слишком сильно заботит мир в отношениях, поэтому вы предпочитаете имитировать «нужные» чувства.

2. Вы всегда жаждете услышать от партнера о вашей значимости.

Вы вечно сомневаетесь в том, кто вы такие и какой у вас статус, слишком сильно полагаясь на то, что именно ваш партнер даст вам необходимую силу, чтобы вы могли отстаивать собственные убеждения.

3. Вы чувствуете легкую ревность, если вашему партнеру весело вне ваших отношений.

Вы знаете, что ваши отношения – это единственная вещь в мире, способная сделать вас счастливыми, поэтому ощущаете угрозу, если вашему партнеру весело без вас.

4. Вы регулярно просите партнера успокоить вас.

Вы постоянно не уверены в себе. Вам нужно, чтобы партнер успокаивал вас и заверял в том, что вы на правильном пути. В противном случае вы чувствуете себя в полной растерянности.

5. Вы хотите, чтобы ваш партнер принимал за вас решения.

Вы не хотите принимать решения самостоятельно, потому что слишком сильно боитесь брать на себя ответственность за свои поступки. Вы делаете все, чего от вас хочет партнер, не желая оскорбить его своей независимостью.

6. Счастье без отношений кажется вам невозможным.

Вы так сильно цепляетесь за свои отношения потому, что без них считаете счастье невозможным.

7. Вы ненавидите, когда ваш партнер ходит куда-то без вас.

Вас преследует серьезный страх что-то пропустить, особенно в том, что касается вашего партнера. Вы очень требовательные и хотите, чтобы на вас было сосредоточено абсолютно все внимание вашей второй половинки.

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