Известного канадского уфолога-конспиролога посетил пепелац с «людьми в черном».

Как сообщает 31 октября Брюс Шварц, он же “Брюс, который видит всё”, его повышенный интерес к “тарелочкам” вылился в “близкий контакт третьей степени”, в ходе которого он наблюдал НЛО, зависший прямо над его домом в Монреале, Канада:
Ранее мы уже предлагали вниманию читателей несколько роликов от Брюса. Прославился он тем, что, потратив целое состояние на покупку очень хорошего телескопа с кучей разных внешних гаджетов, он стал снимать телесериал про приключения “марсиан” на Луне. Аномальная активность на нашем спутнике, как оказалось, зашкаливает – там постоянно или что-то влетает, или приземляется. Вообщем, не Луна, а космический аэропорт.
В обычные телескопчики, которые широкая публика покупает на сэкономленные средства ничего этого не видно, а если что-то люди и узрят, то кадры спорные. Но у Брюса всё четко, поскольку он реально видит всё. И в этом свете очень странно, почему на Луне ничего не видят официалы.
Однако, наибольшую известность Брюсу принес ролик, на котором был заснят пепелац размером с Юпитер, проносящийся на фоне Солнца. Видео было снято летом текущего года:
Потом произошла довольно странная ситуация – Броюс потерял к солнышку всякий интерес и снимал только Луну и какие-то атмосферные свечения. Это навело аудиторию уфолога на мысль, что с Солнцем сейчас что-то очень не так (и о чем свидетельствуют даже снимки NASA), поэтому к Брюсу пришли какие-то “люди в черном” и строго с ним поговорили. Другого объяснения смены каналом темы не существует, поскольку вещи, происходящие на Солнце всем очень интересны, а про “марсиан” на Луне и так все знают.
И вот, несмотря на такое хорошее поведение к Брюсу заявился космический воронок. Причем, он там не просто пролетел, а сначала пошумел, потом подождал, пока Брюс выйдет на улицу, протрет глаза и узрит, после чего побежит за инфракрасной камерой и снимет все в мельчайших деталях.
По какому случаю “марсиане” посетили Брюса не очень пока понятно. Возможно, что “марсиане” боялись, что сделанное ранее внушение от военных подействовало слабо и они решили подкрепить его более мощными специальным эффектами. Или может они хотели получше рассмотреть таракана, который интересуется их строительством на Луне. Или, может, даже Луну уже снимать нельзя?
Вообщем, варианты могут быть разные, в том числе и просто стечение обстоятельств – “марсиане” просто занимались в Монреале своими делами и случайно припарковались над домом Брюса. Однако, более вероятной все-таки кажется версия, что появление над головой Брюса волшебного пепелаца и его изыскания с телескопом как-то связаны. При этом, если бы его хотели заткнуть, то это можно было сделать и другими, совершено не затратными способами. Поэтому и скорее всего “марсиане” зависли намеренно – чтобы Брюс их поснимал и выложил кадры в сеть.
И это была очевидно, часть некоего глобального плана по демонстрации своего присутствия. То есть сегодня они повисели над головой у Брюса, завтра заявятся в гости к другому прославленному уфологу и он тоже про это напишет. А послезавтра “тарелочка” приземлится где-то в районе Белого дома, так что следим за развитием событий.