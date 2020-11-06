Известного канадского уфолога-конспиролога посетил пепелац с «людьми в черном».

Как сообщает 31 октября Брюс Шварц, он же “Брюс, который видит всё”, его повышенный интерес к “тарелочкам” вылился в “близкий контакт третьей степени”, в ходе которого он наблюдал НЛО, зависший прямо над его домом в Монреале, Канада:

Ранее мы уже предлагали вниманию читателей несколько роликов от Брюса. Прославился он тем, что, потратив целое состояние на покупку очень хорошего телескопа с кучей разных внешних гаджетов, он стал снимать телесериал про приключения “марсиан” на Луне. Аномальная активность на нашем спутнике, как оказалось, зашкаливает – там постоянно или что-то влетает, или приземляется. Вообщем, не Луна, а космический аэропорт.

В обычные телескопчики, которые широкая публика покупает на сэкономленные средства ничего этого не видно, а если что-то люди и узрят, то кадры спорные. Но у Брюса всё четко, поскольку он реально видит всё. И в этом свете очень странно, почему на Луне ничего не видят официалы.