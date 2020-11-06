Назовите свой знак Зодиака и мы скажем, что вы делаете не так в отношениях

У каждого знака есть свои причуды и недостатки…

Вы сбегаете, как только вам становится скучно или когда вы чувствуете, что зашли в тупик. Это, конечно, не ваша вина – таков уж Овен.

Когда вы встречаете достаточно стабильного партнера, рядом с которым чувствуете себя комфортно, вы постепенно начинаете переходить в режим спячки. Вы были бы не прочь остаться в этом состоянии навсегда, а вот ваш партнер, скорее всего, очень скучает.

Близнецы

Вы сами разрушаете свои отношения, даже когда у вас все хорошо, словно у вас есть злобный близнец, который намеренно создает проблемы. Почему? Никто не знает.

Рак

С одной стороны вы нуждаетесь во внимании и в ком-то, кто будет вас любить и осыпать комплиментами, а с другой – вы все время берете паузу, чтобы подумать, и хотели бы, чтобы все оставили вас в покое. Конечно, вы желаете получить все сразу – и то, и другое, что весьма раздражает любого человека, который пытается иметь с вами дело.

Лев

Вы не только уверены в том, что все ваши идеи являются гениальными, но вы еще просто обожаете командовать людьми, так как считаете, что не существует лучших решений, кроме тех, которые вы предлагаете.

Дева

Ваш самый большой недостаток – это перфекционизм, при этом вы это качество считаете одной самых сильных своих сторон. Выискивание недостатков в собственном партнере – это не просто хобби, это ваше призвание.

Весы

Вы являетесь настолько открытым и общительным человеком, что иногда забываете о человеке, с которым идете на свидание.

Скорпион

Вам кажется, что вы проявляете по отношению к своему партнеру настоящую преданность и безусловную любовь, а на самом деле вы являетесь ни кем иным как ревнивым и зачастую агрессивным собственником. Так говорит ваш гороскоп, а не мы.

Стрелец

Ваша многогранность буквально растаскивает вас во все стороны, вот почему говоря, что вы пренебрегаете своим партнером, мы не уходим далеко от истины. Конечно, вы сами не видите проблемы в том, что занимаете лишь теми вещами, которые интересует вас в данный момент.

Козерог

Вам нравится усердно работать над достижением поставленных целей, но вы часто забываете расслабиться и проявить элементарное внимание к партнеру, которому иногда просто хочется наслаждаться жизнью.

Водолей

Вам нравится очаровывать других людей и заставлять их влюбляться в себя, даже если вы не планируете ничего большего, чем просто дружеские отношения. Надеюсь, нам не нужно объяснять, почему такое поведение является не очень корректным, не так ли?

Рыбы

Вы дарите свою любовь, не сдерживая себя, а когда дело доходит до ссор, предпочитаете отойти в сторону и дождаться, пока все разрешится само собой. Вот почему вам часто бывает скучно с партнером, но ведь отношения – это не только праздник каждый день.

Источник