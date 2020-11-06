В центре Северной Европы может появиться вулкан спавший более 10 тысяч лет

Недавнее исследование продемонстрировало, что Европа может стать эпицентром извержения вулкана, который спал около 11 тысяч лет. Область возможной сейсмологической активности охватывает страны в практически в центре Европы — Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию.



Сейсмологические движения стали неожиданностью для европейских ученых. Они указывают на вулканическую активность в регионе. Активная зона увеличивается в объемах, что нетипично для этой части Европы.

Исследователи на этой территории использовали данные GPS навигаторов, чтобы определить движение земли по вертикали и горизонтали, для получения полной картины происходящего. В результате мониторинга ученые пришли к следующему выводу: сейсмические движения оказались куполообразные, что говорит о готовности к извержению.

По всем параметрам вулкан находится в готовности извергаться. По словам исследователей, в центре Северной Европы «назревает что-то не хорошее».