Борьба за энергию: физические и нефизические энергетические вампиры

Когда речь заходит о вампирах, мы, как правило, тут же вспоминаем ужасные истории о кровопийцах. Но мы сейчас говорим о вампирах энергетических, которые окружают нас буквально везде!

Энергетические вампиры — это пожиратели энергии, питающиеся нашей внутренней энергией и жизненной силой. Встреча с таким человеком зачастую сопровождается психологической атакой, способной заставить вас страдать.

Существует два основных вида энергетических вампиров: физические и нефизические.

Физические энергетические вампиры

Некоторые люди неспособны вести нормальную жизнь, не отбирая энергию у тех, кто их окружает (знают жертвы о происходящем или нет).

Зачастую они страдают от эмоциональных и психических проблем, которые выматывают их настолько, что восполнить недостаток сил можно лишь с помощью чужой энергии.

Такой человек сближается с вами, начиная питаться вашей внутренней силой. Это может быть кто угодно: ваш коллега, друг, родственник и т.д.

Нефизические энергетические вампиры

Вампиров этого типа очень трудно определить, поэтому они с легкостью проникают в нашу жизнь. Это оппортунисты, использующие источники энергии других людей. Чаще всего такие вампиры атакуют, когда у вас травма, когда вы боретесь с зависимостью или чего-то очень сильно боитесь.

Если вам кажется, что вы стали жертвой энергетического вампира, необходимо прекратить с ним любые контакты.

Если не следовать перечисленным ниже советам, вы тем самым позволите таким людям поглотить всю вашу энергию, оставив вас почти ни с чем. В долгосрочной перспективе подобное истощение грозит полным разрушением.

Прекратите подстраиваться.

Загоняя себя под стандарты какой-то определенной группы людей, вы позволяете им использовать вас. Нельзя жертвовать своей истинной натурой и достоинством ради чужого принятия.

Прекратите общаться с людьми, которые говорят вместо вас.

Если личное общение или разговоры по телефону с человеком вызывают у вас чувство истощения, значит, ему не место в вашей жизни.

Прекратите позволять людям делать вас виноваты за несоответствие их стандартам.

Просто будьте собой, этого более чем достаточно!

Прекратите позволять людям вытирать об вас ноги.

Делать против своей воли то, чего от вас хотят окружающие, неправильно. Нельзя позволять людям манипулировать вами и заставлять делать вещи по неправильным причинам.

Прекратите заниматься сексом без обязательств.

Спать нужно с человеком, который любит вас так же, как и вы его, а не с тем, кто просто использует вас. Лучший секс — это секс со смыслом.

Хватит цепляться за токсичные отношения только потому, что привыкли к ним. Прекратите подвергать себя опасности.

Не забывайте, что опасные ситуации могут сделать энергетическим вампиром вас самих, чтобы справиться с проблемой. Если вы хотите убедиться, что не отбираете чужую энергию, начните любить себя и не позволяйте своей внутренней силе умереть.

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