Борьба за энергию: физические и нефизические энергетические вампиры

Когда речь заходит о вампирах, мы, как правило, тут же вспоминаем ужасные истории о кровопийцах. Но мы сейчас говорим о вампирах энергетических, которые окружают нас буквально везде!
Энергетические вампиры — это пожиратели энергии, питающиеся нашей внутренней энергией и жизненной силой. Встреча с таким человеком зачастую сопровождается психологической атакой, способной заставить вас страдать.
Существует два основных вида энергетических вампиров: физические и нефизические.
Физические энергетические вампиры
Некоторые люди неспособны вести нормальную жизнь, не отбирая энергию у тех, кто их окружает (знают жертвы о происходящем или нет).
Зачастую они страдают от эмоциональных и психических проблем, которые выматывают их настолько, что восполнить недостаток сил можно лишь с помощью чужой энергии.
Такой человек сближается с вами, начиная питаться вашей внутренней силой. Это может быть кто угодно: ваш коллега, друг, родственник и т.д.
Нефизические энергетические вампиры
Вампиров этого типа очень трудно определить, поэтому они с легкостью проникают в нашу жизнь. Это оппортунисты, использующие источники энергии других людей. Чаще всего такие вампиры атакуют, когда у вас травма, когда вы боретесь с зависимостью или чего-то очень сильно боитесь.
Если вам кажется, что вы стали жертвой энергетического вампира, необходимо прекратить с ним любые контакты.
Если не следовать перечисленным ниже советам, вы тем самым позволите таким людям поглотить всю вашу энергию, оставив вас почти ни с чем. В долгосрочной перспективе подобное истощение грозит полным разрушением.
- Прекратите подстраиваться.
Загоняя себя под стандарты какой-то определенной группы людей, вы позволяете им использовать вас. Нельзя жертвовать своей истинной натурой и достоинством ради чужого принятия.
- Прекратите общаться с людьми, которые говорят вместо вас.
Если личное общение или разговоры по телефону с человеком вызывают у вас чувство истощения, значит, ему не место в вашей жизни.
- Прекратите позволять людям делать вас виноваты за несоответствие их стандартам.
Просто будьте собой, этого более чем достаточно!
- Прекратите позволять людям вытирать об вас ноги.
Делать против своей воли то, чего от вас хотят окружающие, неправильно. Нельзя позволять людям манипулировать вами и заставлять делать вещи по неправильным причинам.
- Прекратите заниматься сексом без обязательств.
Спать нужно с человеком, который любит вас так же, как и вы его, а не с тем, кто просто использует вас. Лучший секс — это секс со смыслом.
- Хватит цепляться за токсичные отношения только потому, что привыкли к ним.
- Прекратите подвергать себя опасности.
Не забывайте, что опасные ситуации могут сделать энергетическим вампиром вас самих, чтобы справиться с проблемой. Если вы хотите убедиться, что не отбираете чужую энергию, начните любить себя и не позволяйте своей внутренней силе умереть.