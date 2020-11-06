5 знаков Зодиака, которые точно знают, как получить то, чего они хотят

Смелые и отважные! Если вы родились под одним из этих созвездий, то знаете, как добиться желаемого!
Овен
Овны с легкостью решают не только свои, но и чужие проблемы. Из представителей этого знака получаются прекрасные руководители, потому что они обладают умением все держать под контролем.
Весы
Весы – еще те перфекционисты, поэтому они продолжают проявлять упорство до тех пор, пока не достигают своего. Это качество может довольно сильно раздражать окружающих, но Весам на это совершенно наплевать.
Дева
К сожалению, решительность Девы зачастую интерпретируется как проявление агрессии. Да, они любят командовать, но делают это вовсе не со злым умыслом, хотя их критические замечания могут быть действительно весьма обидными.
Скорпион
Скорпионы точно знают, чего они хотят и как это получить. Однако чаще всего у них не хватает терпения для работы в команде, поэтому они все делают в одиночку. Только это является гарантией того, что представители этого знака будут удовлетворены результатом.
Рыбы
Когда дело доходит до получения желаемого, Рыбы проявляют себя как настоящие мастера манипуляции. Они будут руководить вашими действиями настолько тонко, что вы даже не поймете, что вами манипулируют.