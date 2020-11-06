В этом мире есть любовь, которую можно найти лишь в глубине своей души

В этом мире есть ничем не приглушенная любовь. Любовь, которая видит все, что вы когда-то похоронили в самой глубине души, все раны и синяки, которые вы тщательно скрываете от всего мира, и все равно восхищается вами. Все равно верит в вас. Все равно говорит вам, что вы прекрасны, что способны изменить весь мир, и что вы не должны определять себя лишь своими ошибками и недостатками. Любовь, которая видит красоту и в темных кругах под вашими глазами, и в морщинках на вашем лице, оставшихся после горестей и невзгод.

В этом мире есть настоящая и неподдельная любовь. Любовь, готовая лечь в постель не только с вами, но и со всеми вашими демонами, и готовая это делать снова и снова. Любовь, от которой вам не придется прятать «неприглядные» части своей личности. Любовь, которая обнимет и утешит вас тогда, когда вы молчаливы, печальны, злы или слабы. Любовь, которая остается с вами даже тогда, когда вам кажется, что все валится из рук, а так тщательно выстроенная жизнь распадается на кусочки — более того, она помогает вам собрать осколки вашего разбитого сердца и составить их во что-то новое и замечательное.

В этом мире есть любовь, которая не ставит перед вами никаких условий. Любовь, которая будет любить вас даже тогда, когда выдался неудачный день, и вы срываетесь на всех подряд. Любовь, которая будет рядом с вами даже самой холодной и одинокой ночью, и не устает напоминать о том, насколько вы мудры и достойны. Любовь, каждый раз способная залечить ваше разбитое сердце. Любовь, которая не оставит вас даже в том случае, если от вас отвернутся все остальные. Любовь, прощающая каждый недочет, каждое разочарование и каждую оговорку.