В Чернобыле сфотографировали бабочку размером с птицу

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике завелась редкая для Украины бабочка размером с птицу — голубая ленточница (Catocala fraxini).



Это один из крупнейших представителей бабочек на Украине и в Европе: длина переднего крыла может достигать 45 миллиметров, а размах крыльев в полете — 110 миллиметров. Голубая ленточница активна по ночам и реагирует на свет. На Украине она занесена в Красную книгу.

В заповеднике рассказали, что после дождя бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.

В июне 2016 года сообщалось, что в селе Рукшин Черновицкой области убили неизвестное животное. Его нашел в своем сарае и заколол вилами один из местных жителей. Зверь нападал на хозяйства селян, похищая цыплят и других птиц. Люди верили, что это чупакабра. Труп они передали ветеринарам, которые тоже не смогли определить, что это за хищник.