Самый редкий тип личности в мире (в соответствии с Карлом Юнгом)

Тип личности, обычно обозначаемый аббревиатурой «INFJ» — это уникальное сочетание психологических черт характера, характеризующих интроверсию, чувственность и тягу к справедливости — тип личности, в соответствии с Карлом Юнгом, составляющий не более 1% всего населения Земли.

Люди с этим типом личности идеалистичны, спокойны, отстаивают свои убеждения, чувственны, но одновременно уверены в себе и всегда направлены на улучшение жизни других людей.

Хотя на первый взгляд они могут показаться всего лишь крайне чувственными личностями, на самом деле это вовсе не так.

«Для того, чтобы обрести просветление, вам нужно не воображать свет, но сделать тьму сознательной», — Карл Юнг.

Чтобы понять тип личности INFJ немного лучше, нам стоит взглянуть на то, откуда он взялся. Тип личности INFJ является частью теста на тип личности по типологии Майерс-Бриггса, который создан для определения наших личных предпочтений. Этот тест основан на типах личности, созданных Карлом Юнгом, основываясь на его опыте взаимодействия с различными пациентами.

В настоящее время этот тест используется главным образом для оценки групповой динамики и в качестве теста личностного роста. Более того, многие современные пссихологи-исследователи и авторы академической литературы на эту тематику не считают данный тест особо валидным.

Однако большая часть научного сообщества все же считает, что работа Карла Юнга над психологическими типами личности никогда не утратит актуальности. Она пользуется вниманием со стороны психологов даже в наши дни, в особенности благодаря его вкладу в исследование личности.

Но в чем причина того, что из всех типов личности по типологии Майерс-Бриггс INFJ является наиболее редким и уникальным? Давайте копнем еще немного глубже…

Тип личности INFJ, или так называемый «адвокат»

Тест типов личности по типологии Майерс-Бриггс довольно часто используется в стенах образовательных учреждений. При правильном использовании он способен помочь ученикам лучше узнать друг друга, а также способствует принятию ими более информированных решений относительно их будущего в сфере образования и выборе дальнейшей работы.

С помощью его четырех шкал мы можем, к примеру, понять, как именно мы смотрим на мир, как воспринимаем то, что нас окружает, и как относимся друг к другу.

Он основан на 8 типах экстравертированной личности и 8 типах интровертированной личности, при этом тип личности INFJ является самым необычным из всех них. Вот основные характеристики таких людей…

Они ориентированы на помощь окружающим

Они крайне идеалистичны, и отличаются обостренным чувством правильного и неправильного.

Они всегда руководствуются своими ценностями и убеждениями, и на них очень сложно повлиять со стороны.

Одним из их самых явно выраженных целей таких людей является желание помогать окружающих.

Однако они не ограничиваются «спасением» людей из сложных ситуаций, но и воодушевляют их, помогают им в самосовершенствовании и развитии – словом, делают все, чтобы превратить их в тех, кто сможет впоследствии спасти себя сам.

Они умеют взаимодействовать с другими, но ценят и время, проведенное наедине с собой

Люди, относящиеся к этому типу личности, отличаются особым талантом к построению межличностных отношений. Они знают не только, как заводить новых друзей, но и как удерживать их возле себя, отличаются теплотой и дружелюбием, и отлично умеют вести беседу.

Они настолько хороши во всем этом, что на первый взгляд могут показаться явными экстравертами. Однако при всем этом INFJ четко контролируют время, проводимое за социальными взаимодействиями, и ограничивают его по одной простой причине.

Этой причиной является то, что на самом деле они интроверты, и регулярно нуждаются во времени наедине с собой, чтобы восполнить свою энергию.

Они умеют мечтать

Люди с типом личности INFJ являются неустанными мечтателями. Однако их мечты вовсе не относятся к категории сказочных и невыполнимых, как у обычных пассивных мечтателей, чей идеализм столь легок и хрупок, что его способен сдуть даже сильный порыв ветра. Совсем напротив.

Люди с этим типом личности отличаются сильным стремлением сделать хоть какой-то вклад в развитие общества, и поэтому они мечтают конструктивно и целеустремленно, зачастую воплощая свои мечты в жизнь.

В рабочих условиях эти люди всегда показывают независимость, ориентированность на цель, высокую креативность, и немалую долю интуиции. А еще они часто интересуются искусством и достижениями науки.

Их энтузиазм и идеализм могут выматывать

У людей, относящихся к данному типу личности, есть лишь одна настоящая проблема: общество. В современном мире, полном несправедливости, закрытых дверей и стен, которые всем нам приходится преодолевать на постоянной основе, разочароваться в собственных усилиях не просто, а очень просто. Поэтому часто случается так, что люди с типом личности опускают руки и на какое-то время прекращают свою борьбу — просто потому, что она крайне выматывает их физически и эмоционально.

Им совсем непросто изо дня в день выслушивать потоки критики недоброжелателей и воочию наблюдать зияющую пропасть между своими идеалами и суровой реальностью. К тому они порою настолько увлечены помощью окружающим, что забывают позаботиться о себе самих.

«Каждый человек должен сам решить, чем он будет руководствоваться — светом креативного альтруизма или тьмой разрушительного эгоизма», — Мартин Лютер Кинг.

Основываясь на основных характеристиках этого типа личности, определенных еще самим Карлом Густавом Юнгом, мы четко видим, что именно INFJ чаще всего оставляют по себе действительно значимое наследие и устраивают революции.

Эти люди, составляющие не более 1% всего населения Земли, несут свет в окружающую нас тьму. Это люди с четкими идеями, мечтатели, у которых есть предназначение, и идеалисты, которые действительно хотят сделать окружающих людей хоть немного лучше.

Если вам кажется, что вы тоже относитесь к ним, мы хотим дать вам всего один совет: постарайтесь никогда не предавать свои идеалы. Вам не стоит никогда окончательно сдаваться, потому что порою случаются моменты, когда всего 1% оказывается достаточно, чтобы воодушевить остальные 99%.

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