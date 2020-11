На Гаити упал с МКС сломавшийся унитаз?

Охотники за НЛО изучают причудливое новое вирусное видео, которое, по мнению некоторых теоретиков заговора, является обломками космического корабля пришельцев.

Замечательный клип, загруженный в социальные сети на этой неделе, показывает все еще дымящиеся останки разбившегося НЛО. На любительских кадрах со смартфона, снятых на месте происшествия, видимо, запечатлен какой-то важный двигатель.

Инцидент, который, как сообщается, произошел в понедельник, случился в доминиканской республике Карибского бассейна. Видео свидетельствует о том, как ошеломленные местные жители с упоением рассматривают обломки.

Самозваный эксперт по пришельцам Скотт Уоринг является одним из меньшинства, которое утверждает, что видео является документальным свидетельством падения НЛО. Поэтому г-н Уоринг зашел на свой сайт UFO Sightings Daily, чтобы порассуждать о своем так называемом инопланетном двигателе.

Он пишет: «Ого, эта штука огромная и она все еще горит. Смотрите на огонь в проеме! Просто удивительно, что эта штука не убила никого, когда упала. И обратите внимание, что трава вокруг загорелась, но люди ее потушили».

Тем не менее г-н Уоринг, к его чести, хотя бы на короткое время высказывает предположение, что этот объект на самом деле может быть является частью ракеты. Он пишет:

«Велика вероятность того, что это сделано руками человека. Но если это так, то почему NASA или какое-то другое важное космическое агентство не предупредило общественность в этой части мира? Оно же могло упасть на голову и убить! Ну, а раз не было никакого предупреждения, я считаю, что существует большая вероятность того, что это инопланетная технология».

Далее г-н Уоринг продолжает: «Если бы это было от одной из ракет SpaceX Илон Маск предупредил бы бедных индейцев в этой части мира. Или Маск индейцев в душе ненавидит и предупреждение он просто проигнорировал? Какая страна несет за это ответственность? Если виновные не будут названы, то это на 100% инопланетная технология».

Пользователь Instagram evgeniy.lavrov пишет: «Думаю, они сделали это из железа».

Другой пользователь, по имени Jassetts, говорит: «Похоже на деталь двигателя авиалайнера».

Наконец, пользователь Theancientone сделал такой вывод: «Если они не скажут, что это уронили из космоса, то, наверное, тогда это инопланетяне – все ведь возможно».

Комментарий Редакции The Big The One: На протяжении всего октября 2020 года миллионы пользователей социальных сетей следили за драматической ситуацией, складывающейся на российском сегменте МКС:

Таким образом, о проблемах с космическим унитазом все знают и мир подготовлен. В Роскосмосе, как мы знаем, существует настоящая гусарская традиция брать всю вину на себя. То есть, как только люди где-то узрят НЛО – тут же чиновники из Роскосмоса заявляют, что это они что-то запустили, а никаких НЛО нет. Поэтому сейчас начальникам из космического агенства предоставился редчайший в жизни случай – отличиться перед Элоном Маском и взять всю вину на себя, сказав, что на Гаити упал не имеющий аналогов космический унитаз:

В таком случае, когда за следующим начальником придут с кандалами – Элон подарит ему бесплатный билет на Марс, куда его доставят со всеми удобствами и наделят программой защиты свидетелей.

Следим за развитием событий.

Источник