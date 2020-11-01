Если осмелишься сказать «прощай», или искусство отпускать

Отпускать действительно тяжело, особенно когда это касается того, чего вам по-настоящему хочется, будь то отличная возможность, человек, которого вы любите, и даже ваши ожидания относительно чего-либо. И все же существуют эффективные способы научиться отпускать, когда вам так этого не хочется.

«То, что суждено вам, то будет вашим, даже если это будет под двумя горами. То, что не суждено, не дойдет до вас, даже если будет между вашими губами!»

Все, что кажется вам вынужденным, слишком сложным и приносит вам боль, точно не предписано судьбой. Такой стиль мышления поможет вам справиться с трудностями, связанными с принятием решения о том, стоит ли оставить что-то в прошлом. Вещи, предначертанные судьбой, даются человеку легко и просто. А чем усерднее вам приходится бороться за то, что вам не суждено, тем сложнее этого добиться. В конечном итоге вы хоть и получите желаемое, но ненадолго, и чувства будут смешанными.

Красота вещей, которые вам посланы свыше, заключается в том, что они просто происходят, несмотря ни на что. А люди просто запрограммированы на то, чтобы время от времени усложнять себе жизнь.

«Перспектива уйти от него казалась немыслимой, но еще более невыносимой была перспектива остаться», – Элизабет Гилберт.

Если вы чувствуете, что «застряли», отпускать действительно очень больно. Порой это невозможно, но если вы доходите до такой точки, значит, отчаянно пытаетесь заставить это работать вам на пользу или достигнуть цели. Порой может появиться ощущение, что мы пытались так активно и так долго, что если сейчас отступим, то на смену придет чувство потраченных впустую времени и усилий. Но время никогда не бывает потраченным впустую, даже если нам так кажется. Мы пришли в этом мир совершать ошибки, извлекать уроки и развиваться как личности.

Если мы продолжим цепляться за токсичные ситуации или токсичных людей только потому, что много в них вложили или потому, что менять что-либо уже поздно, то лишь настроим себя на безрадостную жизнь. В умении отпускать заключается великая сила – сила, приносящая в жизнь больше спокойствия, чем зацикленность на ситуации, которая с каждым днем делает у нас сердце все тяжелее и тяжелее.

«Если осмелишься сказать «прощай», жизнь наградит тебя новым «здравствуй», – Паоло Коэльо.

Такой подход действительно помогает оставить прошлое в прошлом. Подход, когда одна закрытая дверь открывает другую. Жизнь постоянно дарит нам новые возможности. Представьте, что вы это универсальная отмычка, но при этом вам кажется, что открыть можно лишь какую-то одну дверь. Внутри нас скрыт огромный потенциал, огромное количество талантов и множество вещей, который мы можем подарить миру.

Мы располагаем множеством ключей к такому же множеству дверей. Оставив позади и заперев одну из них, вы удивитесь, как много других дверей только и ждали момента, когда вы их откроете. Порой конец – это вовсе не плохо. Порой конец это даже не конец в прямом смысле этого слова, а лишь мост к новым началам.

«Как по мне, то одна из причин, почему мы так крепко цепляемся за прошлое, это страх, что нечто столь же прекрасное больше не повторится», – автор неизвестный.

Вот почему мы цепляемся за людей и вещи дольше, чем должны были бы. Мы говорим себе, что нам уже не найти кого-то настолько хорошего или такого, кто пробудит у нас те же чувства снова. Что у нас больше не получится найти столь хорошую работу или увлечение. Но вы всегда найдете нечто похожее. У вас все равно появятся новые увлечения, а в жизни будет происходить что-то хорошее.

Более того, все будет даже лучше и удобнее, чем ранее. Если вы оглянетесь назад на свою прошлую жизнь, то начнете смеяться над определенными ситуациями, когда вам казалось, что вы больше никого не встретите, или когда вы настолько за что-то цеплялись, что в итоге приходили к осознанию, насколько вам это не подходило. Хорошие вещи происходят с нами постоянно, но в разных формах. Мы же просто привыкли фокусироваться только на том, что не соответствует нашим ожиданиям.

Привычка цепляться за что-либо, вызванная боязнью, что подобные чувства уже не повторятся, это и есть страх. А чтобы научиться отпускать, необходимо быть бесстрашными.

«Смотрите на вещи объективно, а не пытайтесь увидеть в них желаемое», – автор неизвестный.

Суть такова, что если вы достигнете момента, когда остается только отпустить, то эта вещь или человек уже вас отпустили. Вы хотите быть там, где вам больше не рады. У разума есть свой забавный способ вынудить людей поверить во что-либо, чтобы сделать такие вещи безобидными или представить в таком виде, когда они уже не могут нас унизить или разбить нам сердце.

Нужно смотреть на вещи объективно, а не стараться увидеть в них желаемое. Это не вымысел, это реальный мир, а в реальном мире вы видите вполне реальные вещи. И если вы упустили какую-то возможность, значит, так должно было быть. Если вас отпустили, значит, они просто не хотели этих отношений. Если кто-то другой получил то, о чем молились вы, то это благо изначально предназначалось не вам.

Осваивая искусство отпускать, вы одновременно отпускаете все свои неудачи, страхи, сомнения, свои ошибки и свое прошлое. Подарите себе прощение, оставив в прошлом все те части себя, из-за которых ваш свет тускнеет.

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