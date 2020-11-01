На Ливию выпал гигантский град

Одним из ярких и все более привычных явлений последнего времени стал град, который постепенно достигает таких размеров, что его и градом назвать нельзя. И 27 октября 2020 года такой град выпал в Ливии:

Небольшая нарезка видео с места событий:

Однако, самое интересное современном дожде – это не картинка за оком, а приятный убаюкивающий звук, как будто кто-то кидает на город кирпичи:

Хорошая новость здесь заключается в том, что до мирового рекорда самый крупный из замерянных кусков льда не добрал:

Однако, остальные новости уже плохие и первая из них – частота подобного града. Так, если 10-15 лет назад такой град выпадал где-то раз в год или даже в пару лет – на место события съезжались журналисты и протоколировали событие, позируя рядом с упавшими с неба камнями. Сейчас частота такого града нарастает и постепенно градины диаметром 20 сантиметров становятся вариантом нормы.

Второй неприятный момент – плотность падения крупного града. Мы не просто так привели твит из Триполи, где все хорошо слышно. Из частоты сильных ударов можно в общих чертах представить плотность ледяного потока. Обычно при крупном граде сильные удары по крыше единичные, то есть град стучит как и всегда, но время от времени слышно, как падает что-то тяжелое. А здесь лупит, как из автомата.

Поэтому, исходя из наблюдаемой тенденции, рано или поздно придет время, когда самые мелкие градины будут размером с яблоко, что сделает сельское хозяйство невозможным. Если такой град пройдет над садом или над полем один раз за лето – на месте сада останутся только голые ветки, а на месте кустов клубники – плотно утрамбованная земля. Не знаем, сколько до этого момента осталось лет или даже месяцев, но все происходящее предсказано и в Библии, и в Коране, и огромным количеством более или менее современных нам пророков, так что следим за развитием событий.

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