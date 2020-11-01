Теперь можно узнать – как будут выглядеть люди после зомби-апокалипсиса

Как сообщают разработчики одного из проектов так называемой генеративно-состязательной сети ( Generative adversarial network, GAN), в преддверии Хэллоуина они решили сделать мировому сетевому сообществу скромный подарок. И теперь к известным игрушкам FaceApp, AI Portraits Art, Toonify HD и прочим, они добавили сайт makemeazombie.com, который в два клика позволяет увидеть, как будут выглядеть некоторые прославленные персоны после укуса ходячим в ходе зомби-апокалипсиса:

Сервис работает очень просто: кнопкой 1 выбираем нужное изображение

после чего кнопкой 2 смотрим видение Искусственным Интеллектом возможного будущего и наслаждаемся результатом:

Как видим, Искусственный Интеллект работает и алгоритм, обрабатывающий изображение, дает полное представление о том, как бы выглядел человек, если бы его загримировали в зомби. Но на известных персонах из телевидения РФ ИИ почему-то не работает или показывает со сбоями:

Сколько мы не вглядывались в эти изображения, мы так и не смогли найти отличий. Возможно, у этих славных людей в голове стоит какая-то защита от Скайнета, например – работает Спутник 5:

Так же есть вероятность, что до начала работы на телевидении эти люди уже были укушены и теперь у них к укусам зомби как-бы иммунитет. Вопрос пока спорный и непонятный и потому выносится на обсуждение, а мы пока будем следить за развитием событий.

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