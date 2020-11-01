Эти 4 цитаты Тит Нат Хана могут стать руководством для всей вашей жизни

Тит Нат Хан — 94-летний буддийский монах из Вьетнама, который в последние 50 лет является одним из самых влиятельных духовных лидеров на Земле. Вот насколько далеко в прошлое простирается его жизнь: сам Мартин Лютер Кинг номинировал его на Нобелевскую премию мира в 1967 году за его усилия, направленные на завершение Вьетнамской войны.

Наибольшую известность он получил благодаря своим прекрасным и простым учениям об осознанности. И в этой статье мы хотим познакомить вас с 4 цитатами из его работ, которые непременно помогут вам стать лучше, счастливее и умиротвореннее.

«Наиболее ценным даром, который мы можем вручить кому бы то ни было, является наше внимание. Когда наша осознанность заключает в объятья тех, кого мы любим, они расцветают, словно цветы».

Да, этого действительно достаточно. Просто будьте рядом с близкими людьми. Будьте по-настоящему. Слушайте, не перебивая. Не думая о своей выгоде. Будьте с ними рядом на все 100%. С вашими супругами. Детьми. Коллегами. Друзьями.

По-настоящему быть рядом с близким человеком — это действительно самый лучший дар, которым мы можем его одарить.

«Быть прекрасным — значит быть собой. Вы вовсе не нуждаетесь в принятии со стороны окружающих. Вы прежде всего должны принять сами себя. И если вы рождены цветком лотоса, будьте прекрасным цветком лотоса, но не пытайтесь стать цветком магнолии. Если вы жаждете принятия и признания со стороны окружающих, и пытаетесь измениться, чтобы соответствовать тому, какими хотят вас видеть эти люди, вы будете страдать всю свою жизнь. Истинное счастье и истинная сила кроются в понимании себя, принятии себя и вере в себя».

Я отец троих детей, которым сейчас 12, 10 и 4 года соответственно, и если бы мне пришлось выбирать всего одну вещь, которой я мог бы их научить, то, скорее всего, это была бы именно эта цитата и ее смысл. Не нужно сражаться с собою. Будьте собою. Ральф Уолдо Эмерсон выразил это, пожалуй, наиболее позитивным способом: «Отпустите себе собственные грехи, и перед вами откроется весь мир».

Однако в принятии себя есть один нюанс, о котором не говорят ни Тит Нат Хае, ни Эмерсон: для большинства людей оно требует немалой смелости.

К примеру, если ваш отец — чуть ли не карикатурный «мужицкий мужик», да еще и оттрубил двадцать лет в морской пехоте, а ваш внутренний компас говорит вам, что вы хотите танцевать в балете, для того, чтобы озвучить это решение семье, вам и впрямь понадобится немалая смелость и сила воли.

Наши родственники, друзья и общество в целом постоянно давят на нас, пытаясь заставить делать то, что, как они считают, мы делать должны. И важно набраться достаточно смелости, чтобы сказать всем им: «Простите, но это я живу своей жизнью, а не вы. Я знаю, что мне подходит, а что нет, и я хочу, чтобы вы уважали мой выбор».

«Лучший способ, с помощью которого вы можете позаботиться о будущем — это позаботиться о настоящем».

Первая цитата говорила о том, что осознанности и присутствие в настоящем — это лучшее, что мы можем сделать для других людей. Эта же цитата о том, что осознанность и присутствие — это лучшее, что мы можем сделать сами для себя.

Поверьте, немалая часть наших страданий в этом мире вызывается нашим же беспокойством о будущем. Знаете, что на самом деле делает это беспокойство? Оно выводит нас за рамки текущего момента и заставляет нас чувствовать себя ужасно.

Мы беспокоимся о будущем и поворачиваемся спиною к настоящему потому, что нам кажется, что если мы не будем этого делать, наше будущее будет мрачным и беспросветным. Я же хочу предложить вам немного иной подход. Как насчет этого? Если вы беспокоитесь о том, хватит ли вам денег на то, чтобы заплатить за квартиру, не тратьте свое бесценное время на то, чтобы беспокоиться об этом. Лучше потратьте свое время на то, чтобы заработать эти деньги.

Опять-таки, весьма часто нас одолевает убежденность в том, что якобы если мы не будем беспокоиться о будущем, у нас ничего не получится. Как будто чем больше мы беспокоимся, тем лучше будет конечный результат. Но это же полный бред.

Именно поэтому последние несколько лет я стараюсь следовать девизу «Живи настоящим и верь в жизнь». Мы должны обрести настоящую веру в себя, прежде чем, наконец, сможем сказать себе «А, да пошло оно все. Я направлю всю свою энергию и внимание в настоящее, и позволю игральным костям жизнь выпасть так, как они выпадут».

И знаете, что? Это определенно работает для меня. Более того, я не знаю никого из тех, кто живет в настоящем, кто бы не считал, что это идет ему лишь на пользу. Мы просто должны набраться смелости для того, чтобы выбросить напрасное беспокойство на обочину нашей жизни — туда, где ему самое место.

«Ваше дыхание должно течь грациозно, словно река или плывущая в ней рыба, но не уподобляться зазубренной гряде гор или скачке коня… Каждый раз, когда наши мысли ввергаются в хаос и нам не удается вернуть себе контроль над ними обычными способами, стоит заняться своим дыханием».

Эта цитата подытоживает один простой факт — когда что-то выбивает нас из колеи и нужно быстро прийти в себя, стоит заняться своим дыханием.

В настоящее время я преподаю курс по медитации и осознанности, частью которого является простая, но очень полезная дыхательная гимнастика, помогающая в таких случаях.

Как ее практиковать? Очень просто. Представьте, к примеру, что вы едете домой после тяжелого рабочего дня, и кто-то сзади вас нажимает на клаксон и бибикает вам в спину секунд этак пять, потому что ему не удается перестроиться на другую полосу, и он обвиняет в этом вас, а еще минуту спустя ваша жена звонит вам на мобильный и отчитывает за то, что вы опаздываете на ужин.

Что же вам делать? Найдите место, где можно остановиться у обочины, и сделайте это. Закройте глаза. Найдите комфортный ритм дыхания и придерживайтесь его. Дышите глубоко и размеренно. Достаточно это делать минуту-другую. Когда вы вновь откроете глаза, то почувствуете себя намного лучше, и куда менее «выбитыми из колеи».

Ну а если вы этого не сделаете? Что ж, тогда с весьма высокой вероятностью вы позволите этим двум раздражительным инцидентам отравить ваше настроение на весь остаток вечера.

Автор: Дэвид Геркен

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