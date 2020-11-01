Град в Австралии оказался сильно похож на дождь из метеоритов

Разного рода погодные аномалии – снег посреди лета, град размером с яблоко и так далее – в последние годы стали настолько частыми, что люди к этому всему начинают привыкать, поэтому и мы, и другие следящие за ситуацией ресурсы уделяем всему этому все меньше внимания. Тем не менее, ситуация с градами, о которой мы сообщали только вчера, требует небольшого возвращения к теме – не столько потому, чтобы сказать “ну вот, опять прошел крупный град”, а поскольку наша характеристика ситуации оказалась пугающе верной.

Австралия, 30 октября 2020 года:

Size of the hail coming down in Brisbane. pic.twitter.com/7VTbky2qgI— Crip (@JoshCrip) October 31, 2020

Brisbane just got absolutely destroyed by a hailstorm. Look at the size of these mfs.



Just thought I'd share 😞 pic.twitter.com/zOOtEfROxb — TUPPERWAVE (@TUPPERWAVEMUSIC) October 31, 2020

Таким образом, после Ливии мы говорили, что огромный град стал падать очень часто – и пожалуйста, все повторилось через три дня в Австралии. Мы говорили, что крупных градин в потоке уже относительно много – и снова пожалуйста, ими усыпан весь двор, мелких там нет:

Кроме того, появляется еще одна особенность – градины стали пробивать КРЫШИ зданий, и даже не только крыши, а перекрытия между верхним этажом и чердаком, падая прямо в комнату. Полный отчет можно посмотреть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ:

Понятно, конечно, что на постройках для простых граждан строители экономят, как могут. Однако, в экономии есть определенный предел и люди все рассчитывают. То есть минометный обстрел крыша не должна, конечно, выдерживать, но и град не должен её пробивать. Но он пробивает! То есть это реально что-то новенькое на Земле.

Кроме того, как свидетельствует и обзорное видео с дрона, и хорошо видно на приведенных фотографиях – дырок в крышах много, кровля превратилась в настоящее решето, что опять же говорит об уплотнении крупных градин. За последние пару лет было в сети несколько видео, когда крыши людям пробивали метеориты, но град – это что-то новенькое.

Поэтому скоро, похоже, людям придется прятаться под стол не только получив оповещение о землетрясении, но и увидев в новостях сообщение о возможном граде. Либо, посмотрев прогноз погоды люди будут дальше продолжать смотреть телевизор в строительной каске или в мотоциклетном шлеме. Вообщем, следим за развитием событий.

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