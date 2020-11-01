Они страшны в гневе: эти знаки Зодиака способны уничтожить за измену

Эти знаки посеют хаос вокруг, перевернут все с ног на голову, разрушат, растопчут и просто не оставят камня на камне… если только партнер осмелится изменить им.

Некоторые люди достойно выходят из ситуаций, связанных з предательством – вычеркивают обидчика из сердца, жизни и переживают боль, спрятавшись где-то в уголке, подальше от посторонних глаз. Но люди, рожденные под этими четырьмя знаками Зодиака, уходят из отношений, оставив позади себя сплошные руины.

Овен

Овны очень горды и тщеславны, и если узнают об измене близкого человека, то начнут тут же планировать месть – безжалостную и беспощадную. Пока они разрабатывают тактики и стратегии, чтобы причинить обидчику как можно больше боли, Овны молчат. Но когда начинают воплощать план мести в жизнь, то все вокруг них становится одним сплошным хаосом.