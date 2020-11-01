Они страшны в гневе: эти знаки Зодиака способны уничтожить за измену

Эти знаки посеют хаос вокруг, перевернут все с ног на голову, разрушат, растопчут и просто не оставят камня на камне… если только партнер осмелится изменить им.
Некоторые люди достойно выходят из ситуаций, связанных з предательством – вычеркивают обидчика из сердца, жизни и переживают боль, спрятавшись где-то в уголке, подальше от посторонних глаз. Но люди, рожденные под этими четырьмя знаками Зодиака, уходят из отношений, оставив позади себя сплошные руины.
Овен
Овны очень горды и тщеславны, и если узнают об измене близкого человека, то начнут тут же планировать месть – безжалостную и беспощадную. Пока они разрабатывают тактики и стратегии, чтобы причинить обидчику как можно больше боли, Овны молчат. Но когда начинают воплощать план мести в жизнь, то все вокруг них становится одним сплошным хаосом.
Лев
Если Лев узнает о неверности, он в тот же миг начнет собирать вещи и спешно покинет компанию изменщика. Но это только начало, поскольку когда он придет немного в себя, начнется настоящая драма. Лев не выносит интимные подробности на публику. Он будет в своей мести достаточно тих, чтобы о проблемах в его личной жизни не узнали посторонние, но его обидчик при этом сто раз покусает себя за локти и 200 раз пожалеет о содеянном.
Скорпион
Если вы изменили Скорпиону, лучше сразу прийти с повинной: возможно, даже останетесь живыми, хотя и эмоционально покалеченными. Но если он узнает о вашем предательстве от кого-то другого, вас ждет настоящий ад на земле. Скорпион будет беспощадным и сделает все, чтобы оставить от вашей жизни пепелище.
Стрелец
Рожденные под этим знаком пытаются все контролировать. Поэтому если обнаружат, что кто-то предал их, внес хаос в их систему того, как все должно быть, Стрельцы буквально теряют рассудок. Измена – это именно та ситуация, когда их действия полностью теряют логику и здравый смысл. В общем-то, лучше эту бурю переждать где-то в безопасном месте.