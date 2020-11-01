Компания «Уолт Дисней» сделала робота, способного подавить собеседника взглядом

Одним из очевидных признаков того, что вы взаимодействуете с роботом, является его как бы “пустой взгляд мертвых глаз”. Во время диалога робот может на вас смотреть, но его глаза не связаны с собеседником, как это происходит в диалоге между людьми. Поэтому исследовательская группа Disney решила заняться исправлением этой проблемы, научив робота имитировать легкие движения головы и глаз. И хотя у команды все получилось замечательно, робот стал очень, очень реалистичным – эксперты по робототехнике теперь не могут отделаться от ощущения, что все это как-то слегка кошмарно.
Экспериментальный робот на видео состоит из статичного торса, поддерживающего исключительно подвижную голову. Он был разработан инженерами исследовательского подразделения Walt Disney Imagineering, исследователями робототехники из Университетов Иллинойса и Калифорнийского технологического института. И хотя робот пока лишен мышц и кожи, что внешне делает его мало похожим на человека, тем не менее, всем очевидно, что эта новая технология представляет собой впечатляющий и революционный рывок вперед
В поведении людей есть множественные тонкие движения, совершаемые на интуитивном уровне и о которых вы даже не думаете, когда общаетесь с другим человеком. Так, если при разговоре вы смотрите собеседнику в глаза – ваша голова будет медленно делать небольшие движения и корректировки (включая легкие движения вверх и вниз при вдохе и выдохе). И, реагируя на это ваши глаза тоже будут постоянно корректировать свое положение, чтобы сохранять собеседника в оптимальном фокусе.
Роботы и аниматронные персонажи, созданные так, чтобы выглядеть гуманоидами и взаимодействовать с реальными людьми, обычно могут поворачиваться к человеку и фокусировать направление своего взгляда на человеческом лице. Тем не менее, совершив поворот роботы просто застывают на месте в этой точке, что является полной противоположностью тому, что делают настоящие живые существа.
В статье под названием «Реалистичный и интерактивный взгляд робота» исследователи описывают разработанный ими подход, который суммируя и просчитывая сотни взаимодействий создает настоящую иллюзию жизни. Используя датчик, установленный на груди, робот может определить, когда человек пытается взаимодействовать с ним напрямую. Определив позицию собеседника собеседника робот поворачивается к нему лицом, но после этого его движения как бы усиливаются набором дополнительных анимационных команд, накладываемых поверх основного кинематического блока.
В поведении робота возможны саккады, то есть быстрые быстрые движения глаз, когда он исследует все лицо объекта. Он имитирует движения головы, возникающие в результате дыхания, совершает регулярные и очень реалистичные мигающие движения. Наконец, робот может реагировать на внешние раздражители – он стремительно смещает взгляд, если в помещении появляется какой-то новый звук, после чего возвращается к фокусировке взгляда на собеседнике.
Комментарий : Работа, проделанная инженерами Диснея действительно революционная и феноменальная. До сегодняшнего дня не решена задача движений глаз даже в анимации 3D-персонажей. Отсканированное движение реального актера легко можно придать “костям” трехмерного объекта и его поведение в сцене будет неотличимо от реального. Тем не менее, глаза их всегда выдают, что заставляет режиссеров быстро перемещать камеру и не фокусироваться подолгу на лице того или иного искусственного киногероя.
Но здесь решена задача имитации поведения человека механическим объектом, что наверняка заставит биться головой о письменный стол создателей чудо-робота Фёдора. До таких технологий им как Роскосмосу до Альфы Центавра. Однако, на этом хорошие новости заканчиваются.
Искусственный Интеллект наступает и уже военные ведомства передовых стран активно работают над созданием роботов, которые выйдут на поле боя, роботов-полицейских и так далее. Не знаем, когда появятся на улицах персонажи типа Робокопа, но, моделируя возможное будущее на основе информации, почерпнутой из фильмов, раньше можно было думать, что в общении с роботами у человека будет какое-то как бы внутреннее преимущество. В будущем режиссеры всегда обзывают роботов “железяками” и они всегда демонстрируют заторможенное, как бы машинное поведение. Но, как видим, это поведение технически можно подкорректировать прямо сейчас и будущий Робокоп сможет давить оппонента не только огневой мощью, но и просто ВЗГЛЯДОМ. И это слегка пугает.