Компания «Уолт Дисней» сделала робота, способного подавить собеседника взглядом

Одним из очевидных признаков того, что вы взаимодействуете с роботом, является его как бы “пустой взгляд мертвых глаз”. Во время диалога робот может на вас смотреть, но его глаза не связаны с собеседником, как это происходит в диалоге между людьми. Поэтому исследовательская группа Disney решила заняться исправлением этой проблемы, научив робота имитировать легкие движения головы и глаз. И хотя у команды все получилось замечательно, робот стал очень, очень реалистичным – эксперты по робототехнике теперь не могут отделаться от ощущения, что все это как-то слегка кошмарно.

Экспериментальный робот на видео состоит из статичного торса, поддерживающего исключительно подвижную голову. Он был разработан инженерами исследовательского подразделения Walt Disney Imagineering, исследователями робототехники из Университетов Иллинойса и Калифорнийского технологического института. И хотя робот пока лишен мышц и кожи, что внешне делает его мало похожим на человека, тем не менее, всем очевидно, что эта новая технология представляет собой впечатляющий и революционный рывок вперед

В поведении людей есть множественные тонкие движения, совершаемые на интуитивном уровне и о которых вы даже не думаете, когда общаетесь с другим человеком. Так, если при разговоре вы смотрите собеседнику в глаза – ваша голова будет медленно делать небольшие движения и корректировки (включая легкие движения вверх и вниз при вдохе и выдохе). И, реагируя на это ваши глаза тоже будут постоянно корректировать свое положение, чтобы сохранять собеседника в оптимальном фокусе.