Что значит «жить здесь и сейчас»?

Думаю, многие слышали призыв «жить здесь и сейчас», дабы не пропустить единственную жизнь. И часто это преподносится в ключе сиюминутного гедонизма: лучше получать удовольствие и удовлетворять текущие потребности, чем ограничивать себя ради какого-то будущего. Назовём это «позитивной» трактовкой.
Но у такого понимания есть две проблемы. О них и расскажу в тексте.
Но вначале опишу возможный вариант того, как выражение «жить здесь и сейчас» попало в нашу жизнь.
История
В начале 60-х появилось гуманистическое направление психотерапии и сделало акцент на ценности человека, его индивидуальности и субъективности: мыслей, ценностей, смыслов, эмоций.
Суть гуманистического подхода: ваша субъективность важна, вы имеете на неё право. Даже если все вокруг обесценивают ваши переживания и не понимают, почему вы так напрягаетесь.
Если вы плачете, когда говорите или думаете о чём-то, значит, это важно. Важно для вас. Вы имеете на это право. И плевать, кто и что об этом думает.
В итоге, на психотерапии клиенты получали некоторое освобождение от оков объективности и рациональности. Можно было наконец снять с себя «белый воротничок» и позволить себе быть тем, кто ты есть на самом деле. Люди начинали больше уважать себя, свои ценности, смыслы, особенности. Всё меньше загонять себя в рамки принятого и позволять себе больше свободы и спонтанности — жизни здесь и сейчас. Всё это актуально и для нашего времени.
Естественно, в какой-то момент это стало выходить за пределы кабинетов психологов, упрощаться и становиться модной жизненной позицией.
Думаю, что здесь и произошло слияние: жить здесь и сейчас = наслаждение и удовольствие здесь и сейчас.
Проблемы «позитивной» трактовки
Проблема 1: применение принципа «жить здесь и сейчас» в ключе удовольствия — это про искажение реальности и избегание проблем.
Вероятно, многим знакомы такие способы снять напряжение:
- Надо готовиться к экзаменам, тревоги много. Приходят друзья и зовут гулять. «Ну, один раз живём, вдруг потом возможности не будет, пойдём!»;
- Завтра на работу и рано вставать, а вышла новая серия любимого сериала. «Так всю жизнь просплю, поэтому сон никуда не денется — посмотрю сериал»;
- Человек хочет прояснить отношения с близким, но боится. Потом вдруг думает: «Что я заморачиваюсь. Жизнь ведь одна! Надо жить, радоваться и не заморачиваться!».
Общее в этих ситуациях: человек искажает реальность за счёт обесценивания события (экзамена, работы, проблемных отношений) и, таким образом, избегает напряжения, связанного с решением проблемы.
Также «позитивная» трактовка создаёт дилемму:
- Если «жить здесь и сейчас» и обслуживать текущие потребности, то вряд ли меня ждёт хорошее будущее. Пример: зазвонил будильник-> чувствую, что хочу спать-> выключил его и уснул-> не пошёл на работу-> уволили.
- Если всегда «жить там и тогда» и отказываться от чего-то сейчас, то построю хорошее будущее, но буду сожалеть об упущенном времени. Пример. Молодость: сейчас буду много учиться, чтобы найти хорошую работу, развлекаться буду потом-> Зрелость: буду много работать, чтобы обеспечить старость, отдохну потом-> Старость: ничего не хочу, сожалею об упущенных годах.
Проблема 2: «Жить здесь и сейчас» и всегда получать удовольствие — это иллюзия.
Жизнь предполагает как приятные, так и неприятные моменты. Поэтому «жить здесь и сейчас» — это не только про удовольствие. Периоды удовольствия и возможности его получить здесь и сейчас в реальной жизни сменяются напряжением, недовольством и трудностями. И это нормально.
Если человек гонится за иллюзией, что наступит время, когда все проблемы решатся и напряжения больше не будет, то получается, будто жить можно, только когда всё хорошо. А когда плохо — лучше не жить («не жить» — в символическом значении).
Например, человек хорошо зарабатывает и чувствует, что живёт. В какой-то момент доход падает, он грустит и отказывается «жить здесь и сейчас» — с тем, что есть:
- он перестаёт замечать всё вокруг, кроме своей проблемы;
- он как бы «запрещает» себе радоваться, потому что любые радостные события ерунда, по сравнению с «прошлой» жизнью — когда были деньги;
- он винит себя, что всё потерял, других, что не поддержали, мир — за несправедливость.
В этот период он как будто и не живёт, а постоянно думает о прошлом или будущем. Ждёт, что вновь наступит то время, когда он заживёт. Но если мы выбираем «жить здесь и сейчас», только когда всё хорошо, то теряем значительную часть жизни — когда всё не идеально. Теряем, потому что жизнь продолжает идти даже тогда, когда она не нравится, и мы отказываемся её проживать.
Про что тогда «жить здесь и сейчас», если не про удовольствие?
Я не сформулировал целостного определения, поэтому тезисно:
- Это про полное принятие и согласие с тем, что есть, встреча с реальностью как таковой, без попыток её исказить, забыть, отвлечься.
- Это умение быть в настоящем, а не убегать в прошлое или будущее. Например, при сложной финансовой ситуации всё же уметь переключаться на момент встречи с друзьями, общение с близкими, прогулки. И при этом не сопровождать эти события мыслями о нехватке денег.
Кроме того, если человек постоянно находится в будущем или прошлом, то качество контакта с настоящим теряется:
- он играет с ребёнком, но параллельно размышляет о делах;
- сидит с друзьями, но погружён в воспоминания о случившемся конфликте;
- гуляет по осеннему лесу, но ничего не видит, потому что думает о планах на неделю.
И тогда проходит время, он оборачивается назад, но ничего не может вспомнить, потому что присутствовал там только наполовину.
- Это про готовность больше действовать, чем наблюдать со стороны, фантазировать или бездействовать. Например, можно провести много времени, вспоминая неудачный опыт развития бизнеса. Или предвосхищать неудачу в будущем из-за идеи, что вы недостаточно компетентны. А можно, не забывая учитывать реальность, пробовать маленькие шаги и смотреть, что получается.
- Это про готовность выбирать жить и замечать её разные грани даже тогда, когда какие-то события жизни не радуют. Например, замечать, из чего ещё строится жизнь, кроме проблем, которые важно решить.
Логичный вопрос: «Зачем быть погруженным в плохое настоящее, если убежать гораздо легче?»
Ответ: «Проще, но плохое будет всегда. И иногда будет долго. А ключевой посыл выражения «жить здесь и сейчас» — не упустить свою жизнь. И если мы выбираем жить, только когда всё хорошо, и отказываемся, когда всё плохо, то мы её упускаем».
Как вернуться в настоящее?
Неспособность заметить момент настоящего и никуда не убегать из него — это во многом дань современному ритму жизни. Это попытка адаптации, которая превратилась в привычку.
Сейчас уже нельзя ничего не делать. Если есть свободное время, то ты обязан его чем-то занять. Нельзя просто сидеть на самоизоляции и ковырять в носу. Ты должен совместить это с книгами, изучением языка и прочими социально одобряемыми видами времяпровождения.
И кажется, это привычка, от которой многие устали. Я точно. Возможно, именно поэтому сейчас большой интерес к исследованиям медитаций, практикам майндфулнес, йоге и т.п. Как будто уже хочется научить себя не быть более эффективным, а наоборот, останавливаться.
А если бегство от «здесь и сейчас» в прошлое или будущее — это привычка, значит, в наших силах это изменить.
Как?
- Изменить своё понимание, что значит «жить здесь и сейчас»;
- Научиться замечать, когда вы чрезмерно «засиделись» в прошлом или будущем;
- Возвращать себя в настоящее.
Вот и всё.
Удаётся ли вам продолжать жить даже тогда, когда в жизни не всё идеально?