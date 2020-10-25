Что значит «жить здесь и сейчас»?

Думаю, многие слышали призыв «жить здесь и сейчас», дабы не пропустить единственную жизнь. И часто это преподносится в ключе сиюминутного гедонизма: лучше получать удовольствие и удовлетворять текущие потребности, чем ограничивать себя ради какого-то будущего. Назовём это «позитивной» трактовкой.

Но у такого понимания есть две проблемы. О них и расскажу в тексте.

Но вначале опишу возможный вариант того, как выражение «жить здесь и сейчас» попало в нашу жизнь.

История

В начале 60-х появилось гуманистическое направление психотерапии и сделало акцент на ценности человека, его индивидуальности и субъективности: мыслей, ценностей, смыслов, эмоций.

Суть гуманистического подхода: ваша субъективность важна, вы имеете на неё право. Даже если все вокруг обесценивают ваши переживания и не понимают, почему вы так напрягаетесь.

Если вы плачете, когда говорите или думаете о чём-то, значит, это важно. Важно для вас. Вы имеете на это право. И плевать, кто и что об этом думает.

В итоге, на психотерапии клиенты получали некоторое освобождение от оков объективности и рациональности. Можно было наконец снять с себя «белый воротничок» и позволить себе быть тем, кто ты есть на самом деле. Люди начинали больше уважать себя, свои ценности, смыслы, особенности. Всё меньше загонять себя в рамки принятого и позволять себе больше свободы и спонтанности — жизни здесь и сейчас. Всё это актуально и для нашего времени.

Естественно, в какой-то момент это стало выходить за пределы кабинетов психологов, упрощаться и становиться модной жизненной позицией.

Думаю, что здесь и произошло слияние: жить здесь и сейчас = наслаждение и удовольствие здесь и сейчас.

Проблемы «позитивной» трактовки

Проблема 1: применение принципа «жить здесь и сейчас» в ключе удовольствия — это про искажение реальности и избегание проблем.

Вероятно, многим знакомы такие способы снять напряжение:

Надо готовиться к экзаменам, тревоги много. Приходят друзья и зовут гулять. «Ну, один раз живём, вдруг потом возможности не будет, пойдём!»;

Завтра на работу и рано вставать, а вышла новая серия любимого сериала. «Так всю жизнь просплю, поэтому сон никуда не денется — посмотрю сериал»;

Человек хочет прояснить отношения с близким, но боится. Потом вдруг думает: «Что я заморачиваюсь. Жизнь ведь одна! Надо жить, радоваться и не заморачиваться!».

Общее в этих ситуациях: человек искажает реальность за счёт обесценивания события (экзамена, работы, проблемных отношений) и, таким образом, избегает напряжения, связанного с решением проблемы.

Также «позитивная» трактовка создаёт дилемму:

Если «жить здесь и сейчас» и обслуживать текущие потребности, то вряд ли меня ждёт хорошее будущее. Пример: зазвонил будильник-> чувствую, что хочу спать-> выключил его и уснул-> не пошёл на работу-> уволили.

Если всегда «жить там и тогда» и отказываться от чего-то сейчас, то построю хорошее будущее, но буду сожалеть об упущенном времени. Пример. Молодость: сейчас буду много учиться, чтобы найти хорошую работу, развлекаться буду потом-> Зрелость: буду много работать, чтобы обеспечить старость, отдохну потом-> Старость: ничего не хочу, сожалею об упущенных годах.

Проблема 2: «Жить здесь и сейчас» и всегда получать удовольствие — это иллюзия.

Жизнь предполагает как приятные, так и неприятные моменты. Поэтому «жить здесь и сейчас» — это не только про удовольствие. Периоды удовольствия и возможности его получить здесь и сейчас в реальной жизни сменяются напряжением, недовольством и трудностями. И это нормально.

Если человек гонится за иллюзией, что наступит время, когда все проблемы решатся и напряжения больше не будет, то получается, будто жить можно, только когда всё хорошо. А когда плохо — лучше не жить («не жить» — в символическом значении).

Например, человек хорошо зарабатывает и чувствует, что живёт. В какой-то момент доход падает, он грустит и отказывается «жить здесь и сейчас» — с тем, что есть:

он перестаёт замечать всё вокруг, кроме своей проблемы;

он как бы «запрещает» себе радоваться, потому что любые радостные события ерунда, по сравнению с «прошлой» жизнью — когда были деньги;

он винит себя, что всё потерял, других, что не поддержали, мир — за несправедливость.

В этот период он как будто и не живёт, а постоянно думает о прошлом или будущем. Ждёт, что вновь наступит то время, когда он заживёт. Но если мы выбираем «жить здесь и сейчас», только когда всё хорошо, то теряем значительную часть жизни — когда всё не идеально. Теряем, потому что жизнь продолжает идти даже тогда, когда она не нравится, и мы отказываемся её проживать.

Про что тогда «жить здесь и сейчас», если не про удовольствие?

Я не сформулировал целостного определения, поэтому тезисно:

Это про полное принятие и согласие с тем, что есть, встреча с реальностью как таковой, без попыток её исказить, забыть, отвлечься.

Это умение быть в настоящем, а не убегать в прошлое или будущее. Например, при сложной финансовой ситуации всё же уметь переключаться на момент встречи с друзьями, общение с близкими, прогулки. И при этом не сопровождать эти события мыслями о нехватке денег.

Кроме того, если человек постоянно находится в будущем или прошлом, то качество контакта с настоящим теряется:

он играет с ребёнком, но параллельно размышляет о делах;

сидит с друзьями, но погружён в воспоминания о случившемся конфликте;

гуляет по осеннему лесу, но ничего не видит, потому что думает о планах на неделю.

И тогда проходит время, он оборачивается назад, но ничего не может вспомнить, потому что присутствовал там только наполовину.

Это про готовность больше действовать, чем наблюдать со стороны, фантазировать или бездействовать. Например, можно провести много времени, вспоминая неудачный опыт развития бизнеса. Или предвосхищать неудачу в будущем из-за идеи, что вы недостаточно компетентны. А можно, не забывая учитывать реальность, пробовать маленькие шаги и смотреть, что получается.

Это про готовность выбирать жить и замечать её разные грани даже тогда, когда какие-то события жизни не радуют. Например, замечать, из чего ещё строится жизнь, кроме проблем, которые важно решить.

Логичный вопрос: «Зачем быть погруженным в плохое настоящее, если убежать гораздо легче?»

Ответ: «Проще, но плохое будет всегда. И иногда будет долго. А ключевой посыл выражения «жить здесь и сейчас» — не упустить свою жизнь. И если мы выбираем жить, только когда всё хорошо, и отказываемся, когда всё плохо, то мы её упускаем».

Как вернуться в настоящее?

Неспособность заметить момент настоящего и никуда не убегать из него — это во многом дань современному ритму жизни. Это попытка адаптации, которая превратилась в привычку.

Сейчас уже нельзя ничего не делать. Если есть свободное время, то ты обязан его чем-то занять. Нельзя просто сидеть на самоизоляции и ковырять в носу. Ты должен совместить это с книгами, изучением языка и прочими социально одобряемыми видами времяпровождения.

И кажется, это привычка, от которой многие устали. Я точно. Возможно, именно поэтому сейчас большой интерес к исследованиям медитаций, практикам майндфулнес, йоге и т.п. Как будто уже хочется научить себя не быть более эффективным, а наоборот, останавливаться.

А если бегство от «здесь и сейчас» в прошлое или будущее — это привычка, значит, в наших силах это изменить.

Как?

Изменить своё понимание, что значит «жить здесь и сейчас»; Научиться замечать, когда вы чрезмерно «засиделись» в прошлом или будущем; Возвращать себя в настоящее.

Вот и всё.

Удаётся ли вам продолжать жить даже тогда, когда в жизни не всё идеально?

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