У жителей острова Бутон глаза светятся аномальным синим цветом

В Индонезии было обнаружено племя, люди из которого обладают невероятно синими глазами. Уникальной аномалией теперь восхищаются жители многих стран. Но в то же время за такую внешность члены племени должны расплачиваться своим здоровьем.

Племя бутон проживает в юго-восточной части Сулавеси на острове Бутон. Оно прославилось за счет своих невероятно красивых глаз. Если посмотреть на внешность местных жителей, то можно подумать, что оказался в мире фэнтези. О племени весь мир узнал благодаря геологу Корчине Пасарибу. Он прибыл на остров в середине сентября и сделал несколько фотографий его жителей.

Геолог начал увлекаться съемкой на территории Индонезии еще в прошлом году. Его внимание больше всего привлекли местные племена. Когда он обнаружил племя бутон, то был восхищен и вдохновлен красотой их глаз. Геолог также рассказал о том, что жители племени с радостью приняли участие в фотосъемке и при этом никто из них не стеснялся камеры.