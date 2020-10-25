Если сил нет, дел полно, а жизнь превращается в Ад. Как найти выход из трудной ситуации

В самом слове выход заложено решение. Т.е. вам надо сделать ход! Только вот какой?

Об этом и поговорим в статье.

Данная методика вытащит даже из такой ситуации:

«Лене 38 лет, у неё двое детей, старший пошёл во 2 класс, а младшая ходит последний год в детский сад. Так как она работает, часто приходится просить маму посидеть с детьми, забрать из школы и садика. Мама этим недовольна, постоянно её воспитывает, плохо обращается с детьми. Дети — от разных мужей, но они совсем не помогают, иногда даже сами просят в долг и треплют ей нервы. Отношений у неё давно не было. На это нет ни времени, ни сил. Ко всему прочему, ей не нравится её работа. Она терпит до последнего, увольняется. А так как постоянно нужны деньги и желательно срочно, она снова устраивается туда, где берут».

В итоге — Лена постоянно без сил, и её жизнь не счастливая и беззаботная, а скорее похожа на Ад.

Как это ни странно, но из подобной ситуации можно быстро выбраться, если начать делать правильные шаги, сделать ход в правильном направлении.



Всё начинается с анализа жизни, с понимания того, как делаются выборы.

По сути, Елена попала в эту историю только потому, что она постоянно делала неверный выбор. Или, ещё точнее, основой её выбора всегда был страх.

Страх, что не будет денег, страх, что останется одна, страх, что не успеет, и т.п.

В итоге она оказалось там, где оказалось.

А раз причина в этом, то и выход находится в этой же плоскости.

Лене следует начать делать выбор в пользу своих желаний. В начале это могут быть совсем маленькие желания. Например, поваляться в ванне пару часов. Сходить с детьми в парк, а не стоять у плиты весь вечер, не заниматься вечной уборкой.

Важный момент.

Следует начать идти за желаниями и постоянно наращивать аппетит. Желания должны становиться больше и больше. От этого и сил будет появляться всё больше и больше. И, что самое замечательное — жизнь станет другой.



Начнут приходить новые решения, новые ситуации.

Может случиться так, что ещё вчера на неё никто не обращал внимания, а сегодня (т.е. это может случится за 1 день или даже вечер) у неё уже 3 поклонника.



Зовут её ресторан и хотят решать её проблемы, и побыстрее.

Есть тут, правда, один нюанс. Надо уметь не путать пустые хотелки с реальными желаниями. Настоящие желания — это когда очень хочется это получить или сделать.



И человек готов хоть в 3 часа ночи действовать, если появится хоть намёк на реализацию желания.

Если ситуация у вас сложная, то рекомендую начать внедрять эту формулу немедленно. Т.е. прямо сейчас.

В дополнении рекомендую прочитать статью «Как сделать так, чтобы ваша жизнь «заработала», и все стало получаться».

Данная статья является ответом на запросы клиентов:

«В моей жизни ничего не происходит».

«Я много работаю, вкладываю силы, а толку мало».

«У меня ничего не получается».

И т.п.

У подобных запросов на самом деле один корень, одна центральная проблема.

Для начала перечислю неправильные решения. Или какие действия тут вряд ли помогут.

Принять решения делать ещё больше, стараться и трудиться ещё больше.

Уйти в себя, замкнуться на себе, решив, что никто не поможет, вокруг предатели, буду делать всё сам(а).

Постоянно придумывать новые и новые планы действий, надеясь получить результат.

Успокоиться, принять решения, что мне больше ничего не поможет, пусть всё идёт, как идёт.

Полностью опустить руки и начать «раздавать» свою жизнь налево и направо.

Подобные решения не работают и, более того, делают ситуацию ещё более сложной и тягостной.

Что же требуется сделать? Как сделать так, чтобы жизнь заработала, и пошли совсем другие процессы? Перед тем как передать вам решение, небольшой тест для диагностики.

Спросите себя: «Ваша жизнь в данный момент наполнена смыслом, вы чувствуете, что находитесь в «потоке жизни»?

Если ответ будет «да», значит, вы правильно поняли, как сделать так, чтобы жизнь «заработала».

Итак, решение.

Надо задать вопрос, а какая у вас философия жизни?

Меня в детстве дядя учил жить так: «Дают — бери, бьют — беги». На современный лад, это — «бери от жизни всё, убери из жизни страдания, наслаждайся».

В основе вашей жизни есть подобная строка, общее убеждение. Посмотрите, какая центральная идея управляет вашей жизнью. Она есть у каждого человека. Не то, чтобы это была постоянная установка, но, в любом случае, какая-то преобладает.

Чтобы жизнь «заработала», следует поменять вот эту центральную установку на: «Жизнь лучше знает, что мне нужно, и всё сделает сама, моя задача откликаться и доверять. Я сам(а), на самом деле, ничего не делаю и никогда не делал(а)».

Возможно, это звучит странно. Но формула работает и выдаёт крутые результаты. Проверено.

И вот что ещё интересно. Вы 100% хоть раз уже пользовались этой формулой.



В момент отчаянья люди обычно говорят себе: «Будь что будет».

Чаще всего в этот же день происходит «чудо», и ситуация разрешается так, как вы даже себе не представляли.



В самом лучшем виде.

Зачем постоянно ждать «катастрофы», если можно встроить эту формулу в основу вашей жизни.

Конечно, тут есть свои минусы, преграды:

это страшно, кажется, что контроль уходит, и жизнь идёт на самотёк,

нет доверия,

иллюзия того, что вы что-то в этой жизни решаете и что-то на самом деле делаете, сильно держит и не отпускает,

люди вокруг начинают называть вас сумасшедшим, дают советы, мол, вернись обратно, стань нормальным и т.п.

И т.п. страхи не дают реализоваться формуле в лучшем виде.

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