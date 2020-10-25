Тайна исчезновения пяти торпедоносцев в Бермудском треугольнике раскрыта

Бермудский треугольник на протяжении долгого времени оставался для всех самой настоящей тайной, особенно если говорить об авиации. Такой название территория Северной Атлантики получила из-за того, что там пропало огромное количество самолетов и кораблей. При этом никаких следов после их исчезновения найти не удавалось.

Самым популярным инцидентом до сегодняшнего дня считается исчезновение пяти торпедоносцев ВМС США и самолета, который был в результате отправлен на поиски пропавшего рейса 19.

6 декабря 1945 года начались наиболее масштабные поиски пропавшего без следа рейса 19. Тогда 200 тысяч квадратных миль Атлантического океана обыскивали 18 служебных кораблей и 248 самолетов. Поиски длились три дня, но ничего обнаружить так и не удалось. Многие специалисты предположили, что у торпедоносцев закончилось топливо и в результате они упали в воду недалеко от Дейтона-Бич. Больше всего озадачило экспертов то, что не удалось отыскать ни единого обломка.