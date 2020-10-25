Тайна исчезновения пяти торпедоносцев в Бермудском треугольнике раскрыта

Бермудский треугольник на протяжении долгого времени оставался для всех самой настоящей тайной, особенно если говорить об авиации. Такой название территория Северной Атлантики получила из-за того, что там пропало огромное количество самолетов и кораблей. При этом никаких следов после их исчезновения найти не удавалось.
Самым популярным инцидентом до сегодняшнего дня считается исчезновение пяти торпедоносцев ВМС США и самолета, который был в результате отправлен на поиски пропавшего рейса 19.
6 декабря 1945 года начались наиболее масштабные поиски пропавшего без следа рейса 19. Тогда 200 тысяч квадратных миль Атлантического океана обыскивали 18 служебных кораблей и 248 самолетов. Поиски длились три дня, но ничего обнаружить так и не удалось. Многие специалисты предположили, что у торпедоносцев закончилось топливо и в результате они упали в воду недалеко от Дейтона-Бич. Больше всего озадачило экспертов то, что не удалось отыскать ни единого обломка.
Стоит отметить, что самолетами руководил лейтенант Тейлор. Он был уверен в том, что они находятся в Мексиканском заливе. В результате Тейлор начал выводить группу самолетов в море, не учитывая при этом то, что запасов топлива осталось не так много. Причиной этого многие называют сломанный компас, который показывал совершенно иное направление, чем оно было на самом деле.
В 2017 году авиационный эксперт Питер Леффе заявил, что ему удалось обнаружить новые данные относительно исчезновения рейса 19. Лейтенант Тейлор, скорее всего, имел некие умственные отклонения, ведь во время полета он начал называть себя МТ-28, а не FT-28. Если совместить это с неработающим компасом, то становится ясно, почему торпедоносцы сбились с курса. В то же время все еще остается тайной, почему остальной экипаж не сделал ничего, чтобы решить возникшую проблему и вернуться на заданный курс полета.