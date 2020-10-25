Для чего людям нужно повышать частоту своих вибраций?

В 1987 году произошла смена магнитной решётки земли. Произошло это не в один день, а посему, для большинства людей этот процесс остался незамеченным.

В буквальном смысле в настоящее время мы являемся свидетелями запланированного вознесения Земли. И до нас этого ещё никто и никогда не наблюдал. Речь идёт о частоте вибрации Земли. О резонансе Шумана, который в последние годы будто с ума сошел.

Ведь испокон веков частота вибрации Земли была постоянной: 7,6–7,8 Герц.

А на стыке тысячелетий началось: в январе 2000 г. частота Шумана резко подскочила вверх: стала уже 9,3 Гц. Но оказалось, что это — всего лишь цветочки.

Потому что:

2000 год — 9,30 Гц,

2007 год — 9,80 Гц,

2012 год — 11,10 Гц,

2013 год — 13,74 Гц,

2014 год — 16, 5 Гц.

Т.е. за 14 лет частота Шумана возросла больше, чем в 2 раза! И это на фоне того, что тысячи лет стояла на месте.

А сейчас этот взлёт принял ещё большее ускорение. Всего за 2 года — 2015–2016 гг., частота Шумана достигла значения, максимально приближённого к 30 Гц.

А это — данные за 2017 год: 31 января 2017 года, впервые за всю историю наблюдений, резонанс Шумана достиг частоты 36 Гц!

И вот что говорит об этом наука: человек, не повышающий свои вибрации, так или иначе обрекает себя на то, чтобы вскоре покинуть земной план.

…И это, конечно, про спонтанные сбои и болезни. Они просто и не могут не возникать, если клеточная вибрация по частоте ниже, чем частота вибрации планеты.

И этому заявлению учёных мы, увы, уже видим подтверждения.

…И остаётся понять, как от этого себя уберечь…

Ответ на этот вопрос дают биофизика и квантовая биология.

Ответ такой: надо всерьёз учиться управлять своим эмоциональным состоянием.

Иначе говоря, надо уже начинать обращать пристальное внимание на то, о чём мы целыми днями думаем и что при этом чувствуем.

Это — первый шаг: установить свои доминирующие мысли и чувства. Второй шаг: осознать, что конкретно происходит с частотой клеточной вибрации, когда ты испытываешь те или иные чувства.

Сделать этот шаг отлично помогает Классификация вибраций человека.

Глядя на нижеследующую классификацию, хорошо видно: в настоящий момент, когда частота вибрации Земли составляет 36 Гц, нам необходимо удерживать себя на вибрациях чувства соответствия себе (это когда ты безоговорочно принимаешь себя: понимаешь, что твоя личность — это то, что тебе нравится, вызывает уважение и полное удовлетворение собой).

Необходимо безоценочно принимать людей и весь Мир. Смотреть на Мир глазами Любви!

И заметьте: это только сейчас надо удерживать себя на таких вибрациях. Но, судя по стремительной динамике резонанса Шумана, совсем скоро и этого будет недостаточно.

И хотя пока никто точно не знает, с какой скоростью станет расти частота вибрации Земли, но вот это совершенно очевидно: она стремится к частотам высочайшего порядка… А это диапазон 115–205 Гц (и выше).

С другой стороны, и это тоже ясно: нам, людям, доступно соответствовать частотам Земли. Как бы высоко они ни поднимались. И для этого ничего экзотичного нам делать не нужно.

Любая наша мысль, многократно думаемая — это аффирмация. И надо, чтобы наши аффирмации были позитивными.

Всё, о чём мы думаем в сердце своём — это молитва.

Каждая мысль, каждое слово, каждая эмоция, каждое чувство имеет свою частоту вибрации. Естественно, какое качество мыслей, слов и эмоций несёт в себе человек, такую энергетическую частоту вибрации он и представляет.

Нижайшие вибрации присутствуют в диапазоне от 0 и до 2,7 герц;

низшие — свыше 2,7 и до 9,7 герц;

низкие — свыше 9,7 и до 26 герц;

высокие — свыше 26 и до 56 герц;

высшие — свыше 56 и до 115 герц;

высочайшие — свыше 115 и до 205 герц;

свыше 205 герц — «кристальные вибрации», или вибрации на уровне любви.

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