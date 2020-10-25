Чтобы получить желаемое, нужно сперва… перехотеть. Это работает, и вот почему

И как бы нам не крутилось-не вертелось, порой что-то идёт не так и не туда. Причём, это «не так и не туда» может быть тоже очень даже ничего, но проблема в том, что слишком уж оно разнится с нашими (часто детскими) фантазиями.
Это совсем не плохо, когда вы — человек гибкий, без чрезмерного ЧСВ и вагончика страхов. Тогда вы инстинктивно знаете, как нужно себя вести, чтобы не попасть впросак. Но сколькие из нас внутренне настроены так: «Моё желание должно сбыться, иначе все пропало, шеф!». Сколькие чувствуют, что если не получат желаемого (фигуру, мужчину, деньги, семью), то их жизнь буквально рухнет вниз?
Любопытная особенность в том, что чем больше мысленных и физических усилий человек прикладывает для реализации желаемого, при этом, совершенно не допуская и даже боясь иного варианта развития событий, тем больше он отдаляет от себя эту реализацию.
Так уж устроено, что хотеть-то не вредно, но чем больше хочешь, тем меньше получишь. «Как же так? Что за несправедливость и где вообще логика?» — подумаете вы.
А действительно, как тогда? Ведь говорят же (в том числе и я), что чем мощнее фокусируешься на своей мечте, на своем желании, тем выше вероятность его реализации! Сила фокуса, говорят! Просто мы забываем упомянуть, что чем сильнее хватка, тем крепче она «привязывает» нас к нашим желаниям намертво, как гирю к воздушному шарику.
Почему? Всё просто. Принятие только одного единственного варианта говорит о сильной эмоции страха.
Страхи бывают разные:
- страх, что мы не можем все спланировать, что не все зависит от нас и что жизнь может преподнести нам «сюрпризы» вне зависимости от наших стараний;
- страх, что если желание не сбудется, то жизнь будет «как раньше» (привет непринятию и отрицанию своей нынешней жизни);
- страх, что не оправдаются ожидания и надежды, так тщательно продуманные ранее и так далее.
А ноги у всего этого растут от чувства собственной важности. Чувства, что мы всем должны управлять, и ни дай бог отклониться вправо-влево.
Нам кажется, что только мы знаем и решаем, какой должна быть наша жизнь, а какой она быть ни в коем случае не должна, этим самым ставя себе преграды.
Мы не готовы смириться с тем, что наше желание может не осуществиться.
Мы не готовы принять другой результат.
И вот у жизни не остаётся более действенного способа доказать нам, что она прекрасна в любом обличии и что её наличие — уже само по себе подарок, чем как заблокировать реализацию нашей цели. Ведь именно в этой реализации вы видите свое счастье, забывая о том, что счастье — это выбор.
Поверьте, жизни нет никакого дела до вашего желания, каким бы оно ни было. Но пока вы не поймете, что на нём свет клином не сошелся, и что жизнь будет продолжаться и без него, вы не получите желаемого. И так же наверняка получите его, начав быть счастливыми и без него. И вот тогда — о чудо! — оно сбывается. Порой само, без особых усилий.
Сегодня тот самый день в году, когда есть смысл подумать о смирении и принятии другого результата своих желаний. Подумать, и, может быть, даже понять, что только смирение и принятие любого исхода поможет шарику желания взлететь.
Может, это одна из причин, почему смирение — одна из главнейших добродетелей в христианстве?