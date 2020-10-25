Чтобы получить желаемое, нужно сперва… перехотеть. Это работает, и вот почему

И как бы нам не крутилось-не вертелось, порой что-то идёт не так и не туда. Причём, это «не так и не туда» может быть тоже очень даже ничего, но проблема в том, что слишком уж оно разнится с нашими (часто детскими) фантазиями.

Это совсем не плохо, когда вы — человек гибкий, без чрезмерного ЧСВ и вагончика страхов. Тогда вы инстинктивно знаете, как нужно себя вести, чтобы не попасть впросак. Но сколькие из нас внутренне настроены так: «Моё желание должно сбыться, иначе все пропало, шеф!». Сколькие чувствуют, что если не получат желаемого (фигуру, мужчину, деньги, семью), то их жизнь буквально рухнет вниз?

Любопытная особенность в том, что чем больше мысленных и физических усилий человек прикладывает для реализации желаемого, при этом, совершенно не допуская и даже боясь иного варианта развития событий, тем больше он отдаляет от себя эту реализацию.