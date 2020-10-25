Страны и знаки Зодиака: какая соответствует вашему темпераменту?

Козерог — Германия

Закон и порядок. Крепкая социальная структура — лучшая в мире. Аккуратность. Педантичность. Чистота. Тишина должна быть в библиотеке! И почти военная дисциплина. Шутить изволите? Шутят у нас на пивных фестивалях, чтоб вы знали, а сейчас — арбайтен унд дисциплирен! В общем, неудивительно, что именно Германия породила Третий Рейх и завоевала полмира. Но потом они все поняли, осознали, выплатили компенсации и вообще до сих пор стараются всеми способами загладить свою вину. И, надо заметить, заглаживают ее не словами, а делами. Что, в сущности, правильно: когда тебе говорят что-то приятное на немецком, все равно кажется, что тебя проклинают и вызывают по твою душеньку Сатану, такой уж язык. Но в остальном эта страна — пионер, всем ребятам пример. Как Козерог.

Водолей — Израиль

Совершенно непотопляемое государство. Завоевывалось Ассирией, Вавилоном, Римом, арабами, крестоносцами и Османской империей. Жители всякий раз отвечали на это фразой «Ой, таки не делайте нам беременную голову!» и переезжали куда подальше, заселив таким образом весь мир, но не утратив национальной культуры. А потом, выбрав удобный момент, основали свой Израиль заново — с блэкджеком и плюшками. Правда, прямо на следующий день после основания сразу пять государств объявили Израилю войну и напали, но Израиль до сих пор им всем показывает кукиш. Война-войной, знаете, а богатеть никто не отменял. И Израиль все богатеет, расцветает и усложняет процедуру репатриации, потому что туда все хотят. Медом вам всем что ли намазан и тот Израиль, и тот Водолей?

Рыбы — Япония

Островное государство, похоже, заброшенное в океан рептилоидами с планеты Нибиру: все знают, что людям с Запада сложно понять людей с Востока, но японцев вообще никто не понимает. А японцев это совершенно не беспокоит, они обеспокоены более важными вещами. Например, цветением сакуры у склона Фудзиямы. А вы уже сложили сад камней и омыли рукава кимоно слезами? Поторопитесь, вам еще хентай почитать надо и на работе умереть от трудолюбия. В общем, никто не понимает, как в одну маленькую Японию влезает технический прогресс уровня «боги», Лес Самоубийц, гейши, кодекс самураев, мультики Хайяо Миядзаки и бонсай, причем все это существует в абсолютной гармонии. Сами японцы в ответ не понимают, чему все так удивляются, но на всякий случай гайджинов к себе не пускают: иностранцев в Японии — 2 процента. Примерно стольким же людям на земле светит быть допущенными и постичь хотя бы маленькую часть богатого внутреннего мира Рыбок.

Овен — Ирландия

Маленькое, но очень гордое государство. Где-то глубоко внутри равнины и мягкий климат, а снаружи — неприступные скалистые берега и коварные заливы. Жители, в общем, такие же: искренне верят в эльфов и лепреконов, задорно пляшут рил, празднуют День святого Патрика и постоянно пьют пиво. У себя дома. За пределами дома тоже пьют, а еще всячески хулиганят и бьют морды случайным прохожим. Скажешь: «Буйный, как ирландец», — и всем все понятно. Но вообще, ирландцы народ хороший. Если их не трогать, то они напьются себе и песни запоют. Прекрасные народные ирландские песни о том, как же здорово было бы убить наконец-то всех англичан. Потому что нечего было покушаться на независимость гордой Ирландии! Ну и на свободу Овна не покушайтесь тоже, а то будут вам и эльфы, и лепреконы, и свежий Гиннес. За упокой вашей грешной души выпитый.

Телец — Швейцария

Швейцария — самая лучшая в мире страна. Ну, для тех, кто понимает. С одной стороны — пасторальные пейзажи, аккуратные деревеньки, чистейший альпийский воздух, красота, уют, герань на всех окошках. С другой — там все самое качественное: самые надежные банки, самые точные часы, самый вкусный шоколад. Жизнь в Швейцарии размеренная и спокойная: характер у местных жителей твердый, но совсем не вздорный; куда не просят — Швейцария не лезет, но и собой помыкать не позволит. В общем, это, кажется, и правда лучшая в мире страна, где все хотели бы жить. С Тельцами тоже все хотели бы жить, это мы понимаем. Но есть нюанс: что Тельцы, что Швейцария — это, знаете, дорого. Нет, вы не поняли, это ДОРОГО. Нет, ну, а вы как хотели? Лучшее — оно не для всех.

Близнецы — Индия

Страна контрастов. Тут у нас райские уголки на берегу нежного океана, величественные храмы, мирная и мудрая религия, песни, танцы, Болливуд. А вот тут у нас помойка, крысы дерутся с обезьянами за объедки, мужчины едут верхом на поезде, женщины стирают белье в Ганге, мимо плывет ублаготворенный дедуся. Да не трогайте дедусю, он еще вчера мирно скончался в своей постели! Что вы говорите? Ай, да неважно, все равно никто не понимает, что вы говорите: в Индии 447 языков, две тысячи диалектов и миллиард жителей. И они мало того, что как-то существуют, так еще умудряются учить йоге и аюрведе невежественных западных людишек и всячески их просветлять. И, говорят, в Индию или влюбляешься насмерть, или говоришь: «Больше — никогда!» В общем, все как с Близнецами. Но просветляют они знатно, этого не отнять. Некоторым после встречи с Близнецами так и не удается затемниться обратно и приходится навечно уходить в Ашрам.

Рак — Дания

Суровый климат не мешает датчанам считать себя едва ли не самой счастливой нацией в мире. Мир в ответ пытается понять, действительно ли все так просто, как говорят датчане: нужно просто жить «хюгге». Все дело в свечках, пледиках, каминах и какао с зефирками. Просто сделай себе уют — и будь счастлив! Примерно так и живет Рак: делает уютно себе и близким — и всем рассказывает, что в этом и есть секрет счастливой жизни. Да-да, верим-верим, как же. Несомненно, все счастье жителей одной из самых богатых и социально благополучных стран старой Европы произошло именно от свечек. И, кстати, если вы собрались иммигрировать куда-то поближе к барышне-Раку, помните: у нее там где-то глубоко в веках викинги хранятся. Грызущие щиты в священной ярости берсерка.

Лев — Америка

Самая-самая в мире страна. Самая сильная, самая демократичная, самая свободная, самая великая и еще миллион эпитетов со словом «самая». Да вы вообще в курсе, что в Америке каждый гражданин — каждый! — может когда-нибудь стать президентом?! Вот, посмотрите: действующий президент Америки хвастается в Твиттере самой большой ядерной кнопкой в мире. Ха, выкусили? Президент у них там тоже самый-самый! А еще Америка — страна мигрантов, там всем рады. В общем, это вылитая Львица. Просто признайте, что она лучшая в мире — и все будет хорошо! Ну, почти хорошо. В том смысле, что индейцев — в резервации, мексиканцев — за стену, преступников — на три пожизненных, всем недостаточно демократическим странам нужно срочно нанести добро и причинить справедливость. Нет, а вы думали как? Статую Свободы видели? Вот. Это — символ Львицы. Свобода! Что хочу, то и делаю!

Дева — Сингапур

Остров, государство, город и столица — все одновременно, и все это на площади меньшей, чем Санкт-Петербург. В Сингапуре нет ничего. То есть настолько ничего, что даже пресную воду и песок страна импортирует из Индонезии. При этом Сингапур — это город-сад: по закону любое здание в деловых кварталах должно на 30% состоять из зелени, представьте себе. С законами в Сингапуре вообще очень строго: за плевок на улице вас, конечно, не повесят (вешают там за другое), а вот штраф впаяют такой, что без порток останетесь. Поэтому в Сингапуре все жители исключительно законопослушны и все время улыбаются (а куда деваться, это же остров). С другой стороны, чего бы не улыбаться, если в Сингапуре нет трущоб и нищих (а ведь это Азия!), а 3% населения страны — долларовые миллионеры. В общем, дайте Деве навести идеальный порядок — и настанут всеобщее счастье, процветание и благорастворение воздусей. А кто будет портить воздух, того на главной площади высекут бамбуковыми палками (палки для битья продаются в любом супермаркете).

Весы — Англия

Страна-символ. Особый английский юмор, особая английская вежливость, леди и джентльмены, файв-о-клок, самая популярная в мире королевская семья (баб Лиза правит уже 66 лет и не собирается прекращать!), Джеймс Бонд, Шекспир, пуританская мораль и Хью Лори. В общем, все любят Англию (ну, кроме ирландцев), все говорят на английском и, в общем-то, Англией все хотят быть, а Англия быть как все совершенно не хочет и даже собирается выходить из Евросоюза. И, знаете, мы вот вообще ничуть не удивлены. Во‑первых, «Англия никогда не выступает на стороне побежденного. Потому-то она и Англия.» © А во‑вторых, безупречная Английская репутация — она, знаете, дорогого стоит. В том смысле, что Англия, вообще-то, половину мира сделала своими колониями, — и ничего. Никто особо не возмущался. Как можно возмущаться поведением Весов, они же такие классные!

Скорпион — Камбоджа

Покорила всех, включая Анджелину Джоли, которая в Камбоджу катается, как к себе на дачу. Потому что страна невероятно красивая, удивительная, полная тайн. И люди там чудесные: открытые, радостные, любящие весь мир и ближних своих. Правда, у них там Пол Пот устроил коммунизм, переворот, гражданскую войну, геноцид и движение «красных кхмеров», в которое охотно детишки записывались , — но это, понимаете, бывает. Как у Скорпионов. А вообще, Камбоджа — почти рай на земле. И рядом со Скорпионом тоже рай. Если, конечно, случайно на противопехотную мину времен Пол Пота не наступать. В смысле — на жало.

Стрелец — Австралия

Удивительная страна-материк, где все с ног на голову и много-много диких кенгуру. Зато Австралия очень дружелюбная: эта страна мигрантов с удовольствием принимает почти всех желающих — ну, из тех, кто в состоянии накопить денег на билет. И при этом он умный, образованный, согласный с принципами австралийского общества и не толстый (да-да, люди с ожирением могут только по туристической визе приехать, а чтобы жить — вы сначала похудейте. Нечего на наши налоги лечить сопутствующие болячки!). Но поток желающих эмигрировать в Австралию не иссякает никогда. Видимо, потому, что Австралия — настоящий земной рай для крутых парней и девушек. В Австралии все пытается тебя убить: солнце там светит с убийственным излучением ультрафиолета, вдоль побережья резвятся акулы и закусывают серферами, в тапочки заползают ядовитые пауки и скорпионы, а в унитазе можно обнаружить змею. А то, что в Австралии не ядовитое, — то кенгуру или собака Динго: чуть менее опасные, но наглые, как д’Артаньяны. В общем, Австралия — это не страна, а одно сплошное приключение. Как жизнь Стрельца и сам Стрелец.

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